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Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var

Motorola’nın yeni Moto Z serisindeki ikinci amiral gemi akıllı telefon modeli olan Moto Z Force, tasarım ve donanım konusunda orijinalden bazı farklılıklar barındırıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,9b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu sloganıyla sahneye çıkan Moto Z modelinden sonra, diğer bir amiral gemi modeli Moto Z Force da sahneye çıktı. Tasarım ve donanım konusunda orijinalden bazı farklılıkları mevcut.

5.5 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Moto Z Force, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor ve 4GB LPDDR4 RAM ile destekleniyor. 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi yanında MotoMods modüler yapı da unutulmamış.

Farklı yanlara gelecek olursak, cihazın kalınlığı 7mm civarında ve daha fazla termal bütçe elde ediliyor. Bu sayede batarya kapasitesi 3500mAh seviyesine yükselmiş. Cihaz belirli kullanım senaryolarında 40 saate yakın kullanım süresi sunuyor.

Ayrıca Bkz. "6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü"

Motorola’nın unutulan bir teknolojisi olan ShatterShield, Moto Z Force ile birlikte geri dönüyor. Bu teknolojide, ekran şok ve darbelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Modelin ismindeki Force takısı da bu özelliğe işaret ediyor.

Moto Z Force modelinde diğer bir fark ise 21MP çözünürlüğündeki kamerası. Bu kamera lazer tabanlı otomatik odaklama ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede çok hızlı bir odaklanma imkanı elde ediliyor. 3.5mm kulaklık girişinin yine es geçildiği cihaz ilk etapta Verizon operatörüne özel olarak satışa sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Moto-Z-Force-announced-the-indestructible-modular-flagship_id82001 Yorum Yaz
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Master_Evil 3 yıl en beğenilen
3,5mm çıkış koymamaları çok saçma olmuş
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0MG90 3 yıl
3.5mm kulaklık girişi bunlara ne yaptı çok merak ediyorum herkes bırakma peşinde
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fatalrhymex 3 yıl
3.5 mm kulaklık girişinin yine es geçildiği cihaz ı okuduktan sonra benim için bir değeri kalmadı.
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DH Misafiri 3 yıl
kulaklik girisi olmamasi kotu sarj bitince sarjda kulaklikla film izliyen biri olarak telefon nenim icin çöp..
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hulkkk 3 yıl
tasarımını çok beğendim.inşallah gelir.
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onsos1100 3 yıl
3.5 mm kulaklık girisi ne yaptı diyen arkadaşlar adı üstüne 3.5 mm daha ne yapacak.
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Ömürcan 3 yıl
Kulaklık devrini kapatmak istiyorlar ama bu millet oyuna gelmez!


Şaka bir yana alıp veremediğiniz ne ya?
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zantavesta 3 yıl
Türkiyede satışa sunulsun fiyat da uçuk olmasın,işi bilenler alır,eylülde de satışa çıkacak olması iyi bi şey. bu markaları unutan insanlar için hatırlama dönemi olacak
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ufo 3 yıl
3,5 mm kulaklık jack'ının son senesi bu sene. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Laptoplarda dahi kaldırılacak. Hiçbiryerde olmayacak. Çevirici arar dururuz artık
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kadirirdem 3 yıl
kamera çıkıntısı pek iyi olmamış...
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Yosunluel 3 yıl
Cem Uzan'dan yediği kazık yüzünden senelerdir resmi olarak gelmiyor Motorola ülkemize... Getiren de orta seviye g ve giriş seviyesi e serisini getirdi sattı. X serisi gelmedi Z hiç gelmez sanırım. Resmen "bizim cihazları kullanmaya layık değilsiniz" diyor adamlar...Teknosa seneler önce "milestone" ve "atrix" satınca gerisi gelir diye ümitlenmiştim ama, nafile...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Kulaklık girişi size ne etti
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SirrealsQ 3 yıl
Günümüzde telefonlar çok sıkıcı bir hal almaya ve doyma noktasına ulaşmaya başladı.
Yeni bir telefon çıktığında

X gb ram X snapdragon işemci gibi hep standart. insanları etkileyen artık donanım değil yazılım olmalı.
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