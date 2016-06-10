Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var

Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu sloganıyla sahneye çıkan Moto Z modelinden sonra, diğer bir amiral gemi modeli Moto Z Force da sahneye çıktı. Tasarım ve donanım konusunda orijinalden bazı farklılıkları mevcut.

5.5 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan Moto Z Force, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor ve 4GB LPDDR4 RAM ile destekleniyor. 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi yanında MotoMods modüler yapı da unutulmamış.

Farklı yanlara gelecek olursak, cihazın kalınlığı 7mm civarında ve daha fazla termal bütçe elde ediliyor. Bu sayede batarya kapasitesi 3500mAh seviyesine yükselmiş. Cihaz belirli kullanım senaryolarında 40 saate yakın kullanım süresi sunuyor.

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Motorola’nın unutulan bir teknolojisi olan ShatterShield, Moto Z Force ile birlikte geri dönüyor. Bu teknolojide, ekran şok ve darbelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Modelin ismindeki Force takısı da bu özelliğe işaret ediyor.

Moto Z Force modelinde diğer bir fark ise 21MP çözünürlüğündeki kamerası. Bu kamera lazer tabanlı otomatik odaklama ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede çok hızlı bir odaklanma imkanı elde ediliyor. 3.5mm kulaklık girişinin yine es geçildiği cihaz ilk etapta Verizon operatörüne özel olarak satışa sunulacak.