Boba Fett filmini Logan'ın yönetmeni hazırlayacak

Sinema dünyasının en sevilen serilerinden Star Wars'un haklarını elinde bulunduran Disney, bu evrende geçen filmlere bir yenisini daha ekliyor. Yıllardır gündemde olan Boba Fett filmi için somut adımlar atmaya başlayan Disney ve Lucasfilm, filmi yazıp yönetmesi için James Mangold ile anlaştı.

Identity, Walk the Line, 3:10 to Yuma ve Girl, Interrupted gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Mangold, son filmi Logan ile büyük başarı yakalamıştı. Şu sıralar Ford ile Ferrari arasındaki tarihi rekabeti işleyecek yeni filmini çekmeye hazırlanan Mangold, Ford v. Ferrari'den sonra Boba Fett filmine geçecek.

Disney, ilk olarak 2014 yılında Boba Fett filmi için hazırlıklara başlamış ve filmi yönetmesi için Josh Trank ile anlaşmıştı. Ne var ki Trank'in yönettiği Fantastic Four'un hayal kırıklığı yaratmasının ardından genç yönetmen ile yollar ayrıldı ve Rogue One'dan sonra çıkması planlanan Boba Fett filmi ertelenerek, onun yerine Han Solo filmine öncelik verildi. O günden sonra film hakkında somut bir gelişme olmasa da Mangold'un projeye dahil olmasıyla birlikte yapım sürecinin hızlanması bekleniyor.

İlk olarak Star Wars: The Empire Strikes Back'te sinemaseverlerin karşısına çıkan kelle avcısı Boba Fett, Star Wars hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor. Empire Strikes Back'te Han Solo'yu Jabba the Hut'a teslim eden Boba Fett, filmde kısaca görünmesine ve hiç repliği olmamasına rağmen Star Wars hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Zamanla popülerliği artan Fett, sonraki yıllarda çıkan Star Wars kitap ve çizgi romanlarında önemli bir rol oynadı.

http://deadline.com/2018/05/star-wars-boba-fett-spinoff-james-mangold-directing-1202397784/