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Boba Fett filmini Logan'ın yönetmeni hazırlayacak

Disney ve Lucasfilm, Han Solo'dan sonra şimdi de Boba Fett'in filmini çekmeye hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan Boba Fett filmini yazıp yönetmesi için James Mangold ile anlaşıldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en sevilen serilerinden Star Wars'un haklarını elinde bulunduran Disney, bu evrende geçen filmlere bir yenisini daha ekliyor. Yıllardır gündemde olan Boba Fett filmi için somut adımlar atmaya başlayan Disney ve Lucasfilm, filmi yazıp yönetmesi için James Mangold ile anlaştı.
Identity, Walk the Line, 3:10 to Yuma ve Girl, Interrupted gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Mangold, son filmi Logan ile büyük başarı yakalamıştı. Şu sıralar Ford ile Ferrari arasındaki tarihi rekabeti işleyecek yeni filmini çekmeye hazırlanan Mangold, Ford v. Ferrari'den sonra Boba Fett filmine geçecek.
Disney, ilk olarak 2014 yılında Boba Fett filmi için hazırlıklara başlamış ve filmi yönetmesi için Josh Trank ile anlaşmıştı. Ne var ki Trank'in yönettiği Fantastic Four'un hayal kırıklığı yaratmasının ardından genç yönetmen ile yollar ayrıldı ve Rogue One'dan sonra çıkması planlanan Boba Fett filmi ertelenerek, onun yerine Han Solo filmine öncelik verildi. O günden sonra film hakkında somut bir gelişme olmasa da Mangold'un projeye dahil olmasıyla birlikte yapım sürecinin hızlanması bekleniyor.
İlk olarak Star Wars: The Empire Strikes Back'te sinemaseverlerin karşısına çıkan kelle avcısı Boba Fett, Star Wars hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor. Empire Strikes Back'te Han Solo'yu Jabba the Hut'a teslim eden Boba Fett, filmde kısaca görünmesine ve hiç repliği olmamasına rağmen Star Wars hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Zamanla popülerliği artan Fett, sonraki yıllarda çıkan Star Wars kitap ve çizgi romanlarında önemli bir rol oynadı.

http://deadline.com/2018/05/star-wars-boba-fett-spinoff-james-mangold-directing-1202397784/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
Obiwan ve darth maul filmleri de sırada eminim.Harika olacak.
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_THANOS_ 1 yıl
Boba fett'in filmini yapsan ne olur yapmasan ne olur? Ne kadar gerizekalı insanlar bunlar böyle.
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devcitybg 1 yıl
ulan Allahsizlar ceksenize Darth Vader,Darth Maul,Obi Wan Kenobi, filmlerini. Sacma sapan Solo filmi cekmeyin
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huseyincarnege 1 yıl
vah bunuda filimin sonunda öldürür :(
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MessiTugi 1 yıl
Batan Han Solo filminden sonra bir daha düşüneceklerdir. Hatta bence iptal ederler.
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mgsfanboy 1 yıl MessiTugi
Aynen öyle, kaldı ki Han Solo seyircinin gözünde daha ilginç bir karakter. Han Solo battıysa bu 300 bile yapamaz bu gidişle.
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V4LKyR 1 yıl
Ford ile Ferrari arasında nasıl bir rekabet olabilir ki? Ben buna takıldım.
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TheLastNinja 1 yıl
Ben hâlâ OUTLAWS devam oyununu bekliyorum George Lucas abi
Clint Bajakian ile beraber olsun ama
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Kirk Lee 1 yıl
Disney star wars'un etinden sütünden yararlanacak anlaşılan. Seri 6 film ile tadında kalmıştı. En basit örneği ile force kullanarak anca birbirlerini boğazlayabiliyorlardı artık kayaları dağları havada uçuruyorlar.
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jedi39 1 yıl
Gerek yoktu buna. İnsanlar canon old republic bekliyor. Disney boş işlerle uğraşmaya başladı.
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