Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı

Etiyopya ve Endonezya'da beş ay arayla düşen ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarıyla ilgili haberler gündemden düşmüyor. Boeing, dünya genelinde kullanımı durdurulmasına rağmen hala üretilen Boeing 737 MAX'ın üretiminin yavaşlatılacağını açıkladı.

Üretim 52'den 42'ye düşürüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretilen uçaklardaki yazılımların, bi daha böylesine feci kazalara sebebiyet vermemesi için güncellendiği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere yazılım kaynaklı olarak gerçekleştiği ileri sürülen bu kazalar sonucunda şirket yeni bir yazılım güncellemesi sözü vermişti ve konuyla ilgili olarak Boeing CEO'su Dennis Muilenburg açıklamalarda bulundu.

https://www.latimes.com/business/la-fi-boeing-737-max-software-mcas-20190405-story.html

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Muilenburg, yaptığı açıklamalardatipi yolcu uçağı üretiminin geçici olarak ayda 52'den 42'ye düşürüldüğünü söyledi.ayrıca bu üretim yavaşlatması ile birlikte, yapılacak olan çeşitlive alınacak olan yeni sertifikalarla, Boeing 737 Max'in yakın bir tarihte güvenleuçabileceğini belirtti. Muilenburg son olarak ise: "Max gökyüzüne döndüğünde, havayolu müşterilerimize, yolcularına ve mürettebatlarına, uçabilecekleri kadar güvenli olacaklarına söz verdik." ifadelerini kullandı.