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Boeing CEO'su Elon Musk'a meydan okudu: İşte Musk'ın cevabı

Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Elon Musk ve şirketi SpaceX'e meydan okuyarak Mars'a ilk insanı kendilerinin göndereceğini söyledi. Elon Musk'ın cevabı ise gecikmedi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,1b
1
32
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Mars yolculuğunda SpaceX'i alt edeceklerini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde CNBC'ye bir röportaj veren Muilenberg, insanoğlunun Mars'a giden yolculuğunda Elon Musk'ı ve şirketi SpaceX'i yeneceklerini söyledi.

CNBC'ye verdiği röportajda şirketin uzay çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan CEO Muilenberg, açıklamalarında birçok enteresan noktaya değiniyor. Sunucu Jim Cramer'ın,"Mars'a önce siz mi yoksa Elon Musk mı bir insan indirecek?" şeklindeki sorusuna Muilenberg,"Er ya da geç yakında Mars'a bir insan göndermiş olacağız. Gezegenlerarası yolculuk yapacak olan bu ilk insanın bir Boeing roketi üzerinde yolculuk edeceğinden eminim." ifadelerini kullanarak yanıt veriyor. Bu sözleriyle Musk'a direkt olarak bir meydan okuyan Dennis Muilenberg, ayrıca Boeing üretimi olan SLS roketlerinin ilk testini ise 2019 yılında Ay'a küçük bir görev düzenleyerek yapacaklarını söylüyor.

Elon Musk'ın cevabı gecikmedi


Boeing CEO'sunun,"Elon Musk ve SpaceX'i Mars yolculuğunda alt edeceğiz" sözlerine Musk'ın cevabı da gecikmedi. Resmi Twitter hesabı üzerinden Muilenberg'i anında cevaplayan Musk, kısa ve öz bir şekilde, "Do it" yani "Yapın" yanıtını verdi.

Uzay sektörünün köklü firması


Uzay sektörünün en köklü firmalarından birisi olan Boeing, yaklaşık 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. 1960'lı yıllarda tarihin en güçlü roketi Saturn V'in(Ay'a insan taşıyan roket) birincil kısmını üreten firma, daha sonrasında uzay mekiği programına önemli katkılarda bulunmuş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da birçok parçasını imal etmişti. Halen NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Boeing şimdilerdeyse NASA'nın Mars'a insan taşımak için hazırladığı devasa SLS roketlerinin üretiminden sorumlu durumda.

Yani Dennis Muilenberg "İlk Mars yolcusu bir Boeing roketi üzerinde yolculuk yapacak" sözleriyle aslında bir nevi Mars'a ayak basacak olan ilk insanın NASA tarafından gönderileceğini ifade ediyor; ancak bildiğiniz gibi NASA'nın takviminde 2030'lu yıllardan önce bir insanlı Mars görevi yer almıyor. Buna karşın SpaceX'in ilk insanlı Mars görevleri için gösterdiği tarihse 2024. Yani Muilenberg'in sözlerinde haklı çıkması için Elon Musk'ın planlarında başarısız olması gerek.

Bakalım bu dev şirketlerin yeni nesil "uzay yarışında" kim galip gelecek. 

http://fortune.com/2017/12/07/boeing-dennis-muilenburg-elon-musk-mars/ Yorum Yaz
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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen
Bu adamı gerçekten seviyorum ve bu adamı kıskanıyorum müthiş işler yapıyor ve inanılmaz mütevazi... Bizim iş adamlarına bakıyorumda hala nasıl insanları kandirsak insanları soysak derdindeler. Birgün bir kanalı izliyorum Ahmet Nazif ZORLU bey çıkmış vestel venus hakkında konuşuyor ve sanki telefonu kendi icat etmiş gibi %100 islemcisine kadar yerli diyor şaka gibi... şimdi ben bu elon abimi nasıl sevmeyim...
Bu adamı gerçekten seviyorum ve bu adamı kıskanıyorum müthiş işler yapıyor ve inanılmaz mütevazi... Bizim iş adamlarına bakıyorumda hala nasıl insanları kandirs...
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2 Yanıt Yanıtla +73
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ozmenakif 1 yıl
Rekabetin seviyesine gel. Biz de anca kendi çapımızda haber altına yorum yapıp imrenelim
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Kerim5100 1 yıl 1ses1
1ses1
BekirARSLAN

Bu adamı gerçekten seviyorum ve bu adamı kıskanıyorum müthiş işler yapıyor ve inanılmaz mütevazi... Bizim iş adamlarına bakıyorumda hala nasıl insanları kandirsak insanları soysak derdindeler. Birgün bir kanalı izliyorum Ahmet Nazif ZORLU bey çıkmış vestel venus hakkında konuşuyor ve sanki telefonu kendi icat etmiş gibi %100 islemcisine kadar yerli diyor şaka gibi... şimdi ben bu elon abimi nasıl sevmeyim...

Ahmet zorluyu bende izledim ama sizin gibi düşünmedim. Adam gerçekten elini taşın altına koydu zararda etse birşeyler başardı. Evimde vestel ürünü yok almayıda düşünmem belli bir seviyeye gelene kadar ama Canım vatanımda suriyelilere milyarlarca doalr yatırım yapacağına bu tür iş adamlarına destek olsunlarda argemizde gelişsin hazır satılan firmalarıda bünyemize geçirebilmemizde imakan olsun. Toshiba oalyındada adamın arkasında dursaydı devlet Ki %100 türk işadamı suriyeli değil.

Ama eminim suruyeli bir iş adamı olsa hükümet destek çıkardı iş adamı olmuyanlara 35 milyardolardan fazla yardım yapıldığına göre. Çıldırıyorum bazen Etimiz ne budumuz ne düşene yardım et de paran varkende savurma be kardeşim zenginbir ülke değiliz anlasınlar artık.

Ahmet Nazif Zorlu'nun başardığı tek şey devlete daha çok para kazandırmaktır. Yabancı telefonlara vergi getirtti halimiz ortada
1ses1BekirARSLANBu adamı gerçekten seviyorum ve bu adamı kıskanıyorum müthiş işler yapıyor ve inanılmaz mütevazi....
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irish 1 yıl
2 Amerikan şirketinin yöneticisi Mars' a gidebilmek için birbiri ile rekabet halinde.
Bizim insanımız da e-devlet 5 yeni hizmet eklendi diye sevinedursun...
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Ky. Ren 1 yıl
Bu adamı seviyorum gerçekten. Gayet mütevazi ve kendine yakışan bir cevap vermiş, helal olsun.
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Astforum 1 yıl
Bu kendini bilmezler atıp tutmuş. Onlardan önce biz yerli roketimizle gideriz. Yerli otomobilden sonra...
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LambayaFunfDe 1 yıl
HADİ HADİ
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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minur 1 yıl
adama it demiş::DD
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sniper23 1 yıl
Yorumlar güldürdü.
Elon Musk her zaman ki gibi pazarlama işinden 10/10 aldı.
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OverClocK1ng 1 yıl
Mars'a ilk Lockheed Martin gidecek.
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Krone 1 yıl
Abi çok iyi ya
"Do it" Hadi yap gibisinden.
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kadirirdem 1 yıl
Vay be adamlar uzaya çıkacak biz daha yerli araba ortaya çıkaramadık.
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V4LKyR 1 yıl
İki Amerikalı şirket kendi aralarında takılıyorlar işte... Ne güzel.
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