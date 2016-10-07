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Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız

Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Mars'a ayak basacak ilk insanların Boeing imzalı bir roket üzerinde taşınacağını belirtti. Uzay sektörünün köklü firması şu anda NASA'nın SLS roketlerini geliştiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Mars yolculuğunda SpaceX'i alt edeceklerini düşünüyor. Chicago'daki bir teknoloji konferansında konuşan Muilenberg, Mars'a gidecek olan ilk insanların Boeing üretimi bir roket üzerinde taşınacağını belirtti.

Uzay sektörünün köklü firması

Uzay sektörünün en köklü firmalarından birisi olan Boeing, yaklaşık 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. 1960'lı yıllarda tarihin en güçlü roketi Saturn V'in(Ay'a insan taşıyan roket) birincil kısmını üreten firma, daha sonrasında uzay mekiği programına önemli katkılarda bulunmuş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da birçok parçasını imal etmişti. Halen NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Boeing şimdilerdeyse NASA'nın Mars'a insan taşımak için hazırladığı devasa SLS roketlerinin üretiminden sorumlu durumda.

Yani Dennis Muilenberg, "Mars'a insan götürecek ilk roketi biz imal edeceğiz." sözleriyle aslında bir nevi Mars'a ayak basacak olan ilk insanın NASA tarafından gönderileceğini ifade ediyor; ancak NASA'nın takviminde 2030'lu yıllardan önce bir insanlı Mars görevi yer almıyor. Buna karşın SpaceX'in ilk insanlı Mars görevleri için gösterdiği tarihse 2024. Yani Muilenberg'in sözlerinde haklı çıkması için Elon Musk'ın planlarında başarısız olması gerek.

Dennis Muilenberg'in katıldığı etkinlik:
 

http://www.businessinsider.com/boeing-spacex-mars-elon-musk-2016-10 Yorum Yaz
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KraftMK 3 yıl en beğenilen
2023 te biz göndereceğiz, Elon Musk bizi kıskanıyor
Yanıtla +31
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silversmith 3 yıl
14 sene sonra iş başvurusu yaparken, aranan nitelikler; seyahat engeliniz var mı? Diye sorduklarında iyi düşünün! :D
1 Yanıt Yanıtla +13
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Bukalemun 3 yıl interwap
interwap
Adamlar Marsa insan taşımanın kavgasını yapıyor biz ise ??? Belirsizlik.

Mars 'a insan taşımaktansa !

Ülkenin okul, hastane , kültürel ve sosyal merkezlere ihtiyacı var,

Bilimi/teknolojiyi dünya'dan da takip edebiliriz


ABD mars 'a gidiyor ! AVRUPA gitmiyor!!! Orta doğu ve afrika zaten aç/savaşla meşgül


BİZE MARS LAZIM DEĞİL
interwapAdamlar Marsa insan taşımanın kavgasını yapıyor biz ise ??? Belirsizlik.Mars 'a insan taşımaktansa !Ülkeni...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
İlkel füze sistemleri ile insanoğlu uzayda özgür olamaz...Yer çekimini yenen nükleer güçle çalışan uzay araçları yapılması gerekiyor. Beni takip edin. Dört sene sonra bu konuda yeni çalışmalar olabilir. Falcı mıyım, şarlatan mı yoksa bir gerçekten mi bahsediyorum o zaman öğreneceksiniz.
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BekirTemel 3 yıl
Katil pıtansiyeli görülüyor :D
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1BilimAdamı 3 yıl
Benim bildiğim atik ve girişimci şirketler her zaman böyle köklü dinazor şirketleri devirmiştir
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Bukalemun 3 yıl
NASA, BOEİNG , SPACE X eğer bilseler ki bizim halkımız ,

Cumhurbaşkanı ilk mars yolculuğunu kendi/ailesi ile test edecek
diye haber çıksa !

Ülke de o kadar zengin var ki! 8 Yıl değil 8 ay da mars a gidip / hiç gelmeyecek teknoljiye sahip uzay aracını yaptırırlardı.

Bunlar konu Cumhurbaşkanı olunca bizim genç/zenginlerin zekasını hafife alıyorlar
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gun 3 yıl
NASA öyle yada böyle gidecek o yüzden adam güveniyor para olsaydı önceden de giderlerdi ama NASA'nın bütçesi çok kısıldı.
Elon Musk yada diğerleri NASA'nın bulamadığı parayı bulup yada sahip olmadığı teknolojiyi geliştirip gidebilecek mi o esas merak konusu.
Hadi ucuza mal ettin tamam anladıkta daha uzaya adam çıkarmamış bir firma 8 yıl sonra Mars'a gidecek biraz bizim uçuk 2023 hedeflerimiz gibi geliyor bana.
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anldrms34 3 yıl
738'ler gibi Altimetre bozuk olmasında
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mladenbmv 3 yıl
yıl 1969 aya ilk insan ayak bastı yıl 2016 aya başka insan ayağı basmadı ama daha olan uzak marsa insan ayağı basıcak çok saçma değilmi.buna çocuklar bile güler mars a insan gitçek siz ilk önce aya ikinci insanı gönderip getirin de sonra marsı düşünün.
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Bukalemun 3 yıl mladenbmv
mladenbmv
yıl 1969 aya ilk insan ayak bastı yıl 2016 aya başka insan ayağı basmadı ama daha olan uzak marsa insan ayağı basıcak çok saçma değilmi.buna çocuklar bile güler mars a insan gitçek siz ilk önce aya ikinci insanı gönderip getirin de sonra marsı düşünün.

Bunun sohbeti GÜNDEM ÖTESİNDE yapıldı


NASA popüler olmak ve harcamalar çok diye yeni yerler keşfetmek istiyormuş,

Sebep sadece para (Usa halkının olumsuz tepkisi)
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kadirirdem 3 yıl
öldürmeyin de taşıyın.
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Tall Man 3 yıl
Bian önce gidecez diye yarım yamalak yapıp hava uçurmasınlar da milleti.
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sadrag 3 yıl
"Bizimki daha renkli! Al ... koyim!"
(Cmylmz)
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HABERİN ETİKETLERİ
spacex, boeing ve
7 etiket daha space launch system bfr insanlı mars görevleri interplanetary transport system Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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