Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız

Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Mars yolculuğunda SpaceX'i alt edeceklerini düşünüyor. Chicago'daki bir teknoloji konferansında konuşan Muilenberg, Mars'a gidecek olan ilk insanların Boeing üretimi bir roket üzerinde taşınacağını belirtti.

Uzay sektörünün köklü firması Uzay sektörünün en köklü firmalarından birisi olan Boeing, yaklaşık 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. 1960'lı yıllarda tarihin en güçlü roketi Saturn V'in(Ay'a insan taşıyan roket) birincil kısmını üreten firma, daha sonrasında uzay mekiği programına önemli katkılarda bulunmuş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da birçok parçasını imal etmişti. Halen NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Boeing şimdilerdeyse NASA'nın Mars'a insan taşımak için hazırladığı devasa SLS roketlerinin üretiminden sorumlu durumda.



Yani Dennis Muilenberg, "Mars'a insan götürecek ilk roketi biz imal edeceğiz." sözleriyle aslında bir nevi Mars'a ayak basacak olan ilk insanın NASA tarafından gönderileceğini ifade ediyor; ancak NASA'nın takviminde 2030'lu yıllardan önce bir insanlı Mars görevi yer almıyor. Buna karşın SpaceX'in ilk insanlı Mars görevleri için gösterdiği tarihse 2024. Yani Muilenberg'in sözlerinde haklı çıkması için Elon Musk'ın planlarında başarısız olması gerek.



Dennis Muilenberg'in katıldığı etkinlik:



http://www.businessinsider.com/boeing-spacex-mars-elon-musk-2016-10