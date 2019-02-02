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Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek

Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıma amacıyla tasarladığı Starliner kapsülü, ilk kez uçmaya hazırlanıyor. Starliner, yaklaşık 9 yıldır geliştirme sürecinde bulunuyordu.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için tasarladığı yeni nesil uzay kapsülü Starliner, ilk test uçuşu için tamamıyla hazır durumda. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Mart ayındaki insansız test uçuşu için artık hiçbir engel kalmadı.

Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana bildiğiniz gibi NASA, kendi astronotlarını kendisi uzaya taşıyamıyordu. NASA'nın bu alandaki Rusya bağımlılığını sona erdirmek için anlaşma imzaladığı iki şirketten birisi Boeing'ti. Diğeri ise Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX. Her iki şirketin de uzay kapsülleri şu anda ilk deneme uçuşları için hazır durumda. Ancak SpaceX'in uzay kapsülü Crew Dragon biraz daha erken bir tarihte, bu ayın sonunda test edilecek.

Boeing'in Mart ayındaki denemeyi başarıyla tamamlamasının ardından insanlı test uçuşlarına geçilecek. İlk insanlı denemelerin önümüzdeki yaz aylarında yapılması bekleniyor. İnsanlı ve insansız tüm test uçuşlarının başarıyla tamamlanması halinde ise bu sefer sıra resmi uçuşlara gelecek. Boeing ve SpaceX'in 2020 yılında resmi uçuşlara start vereceği tahmin ediliyor.

https://www.space.com/43207-boeing-starliner-ready-march-2019-test-flight.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 3 ay
Geç kaldın Boeing, o isim kapıldı, hem de bir otobüs firması tarafından, hatırlıyorum da ilk kez 1999'da binmiştim Neoplan Starliner'a Ulusoy saolsun :)
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