Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek

https://www.space.com/43207-boeing-starliner-ready-march-2019-test-flight.html

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Boeing'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için tasarladığı yeni nesil uzay kapsülü Starliner, ilk test uçuşu için tamamıyla hazır durumda. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Mart ayındaki insansız test uçuşu için artık hiçbir engel kalmadı.Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana bildiğiniz gibi NASA, kendi astronotlarını kendisi uzaya taşıyamıyordu. NASA'nın bu alandaki Rusya bağımlılığını sona erdirmek için anlaşma imzaladığı iki şirketten birisi Boeing'ti. Diğeri ise Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX. Her iki şirketin de uzay kapsülleri şu anda ilk deneme uçuşları için hazır durumda. Ancak SpaceX'in uzay kapsülü Crew Dragon biraz daha erken bir tarihte, bu ayın sonunda test edilecek.Boeing'in Mart ayındaki denemeyi başarıyla tamamlamasının ardından insanlı test uçuşlarına geçilecek. İlk insanlı denemelerin önümüzdeki yaz aylarında yapılması bekleniyor. İnsanlı ve insansız tüm test uçuşlarının başarıyla tamamlanması halinde ise bu sefer sıra resmi uçuşlara gelecek. Boeing ve SpaceX'in 2020 yılında resmi uçuşlara start vereceği tahmin ediliyor.