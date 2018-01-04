Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci Booking.com ile ilgili güncel durum hakkında açıklamalarda bulundu.
Temurci: “Booking.com cezayı ödemeyi kabul etti”
Temurci, Booking.com’un gerekli cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti. Temurci, Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak Booking.com’un web sayfasında gerekli düzenlemelerin başladığını açıkladı.
Booking.com’a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini de sözlerine ekledi.
TURSAB’ın açtığı davaya benzer davaların yurt dışında da açıldığını belirterek "Bu sadece booking.com’un Türkiye’de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya’da benzer davalar sürüyor” dedi.
https://www.yenisafak.com/ekonomi/cezayi-kabul-etti-geri-donuyor-2961718 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”
Yapılması gereken yapılmış. Bence rüşvet olarak bakmamak gerek. Türkiye topraklarından para kazanıp vergi ödememek söz konusu olamaz.
Ha bi de şu var tabi. Yol, köprü için vergi verdim, ama her geçişte dolar üzerinden yine ödeyeyim ücreti. 1 araba aldım dur devlete de 1 tane alayım vergisi. 1 birim yakıt aldım, 1 birim de alması için devlete ayırayım vergisi.
Devlet devletten çok yancı tutumu sergiliyor Hani verdiğimiz vergi şuna yaradı diyebileceğim bir şey de yok. Vergiler haraca döndü artık.