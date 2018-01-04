Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor

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Online otel rezervasyon sitesi Booking.com uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönüyor. Online otel rezervasyon platformu Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci Booking.com ile ilgili güncel durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Temurci: “Booking.com cezayı ödemeyi kabul etti”

Temurci, Booking.com’un gerekli cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti. Temurci, Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak Booking.com’un web sayfasında gerekli düzenlemelerin başladığını açıkladı.

Booking.com’a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini de sözlerine ekledi.

TURSAB’ın açtığı davaya benzer davaların yurt dışında da açıldığını belirterek "Bu sadece booking.com’un Türkiye’de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya’da benzer davalar sürüyor” dedi.

https://www.yenisafak.com/ekonomi/cezayi-kabul-etti-geri-donuyor-2961718