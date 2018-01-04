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Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor

Türkiye'de uzun süredir faaliyetleri durdurulan Booking.com, ülkemize geri dönüyor. Kültür Turizm Bakanlığı'ndan Ahmet Temurci'nin açıklamasına göre Booking.com ceza ödemeyi kabul etti.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor
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Online otel rezervasyon sitesi Booking.com uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönüyor. Online otel rezervasyon platformu Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından dava açılmış ve Booking'in Türkiye içi faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci Booking.com ile ilgili güncel durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Temurci: “Booking.com cezayı ödemeyi kabul etti”

Temurci, Booking.com’un gerekli cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti. Temurci, Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak Booking.com’un web sayfasında gerekli düzenlemelerin başladığını açıkladı.

Booking.com’a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini de sözlerine ekledi.

TURSAB’ın açtığı davaya benzer davaların yurt dışında da açıldığını belirterek "Bu sadece booking.com’un Türkiye’de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya’da benzer davalar sürüyor” dedi.


https://www.yenisafak.com/ekonomi/cezayi-kabul-etti-geri-donuyor-2961718 Yorum Yaz
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***Respect*** 1 yıl en beğenilen
Türkçe Meali
“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”
2 Yanıt Yanıtla +31
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CWaRRioR 1 yıl ***Respect***
Orijinalden alıntı: ***Respect***

Türkçe Meali

“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”

Yapılması gereken yapılmış. Bence rüşvet olarak bakmamak gerek. Türkiye topraklarından para kazanıp vergi ödememek söz konusu olamaz.

Ha bi de şu var tabi. Yol, köprü için vergi verdim, ama her geçişte dolar üzerinden yine ödeyeyim ücreti. 1 araba aldım dur devlete de 1 tane alayım vergisi. 1 birim yakıt aldım, 1 birim de alması için devlete ayırayım vergisi.

Devlet devletten çok yancı tutumu sergiliyor
Hani verdiğimiz vergi şuna yaradı diyebileceğim bir şey de yok. Vergiler haraca döndü artık.
Orijinalden alıntı: ***Respect***Türkçe Meali“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”Yapılması gereken yapılmış. Bence r...
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X-FI 1 yıl
paypal'da şimdiye kadar dönecekti ama daha. paypal'ın gelmemesi şaka gibi.
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Kerim5100 1 yıl
Desene artık Booking.com'dan da ümidimizi keselim...
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Astforum 1 yıl
Booking değilde wikipedia nın sorunu çözülse çok iyi olacak.
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***Respect*** 1 yıl en beğenilen
Türkçe Meali
“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”
1 Yanıt Yanıtla +31
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CWaRRioR 1 yıl ***Respect***
Orijinalden alıntı: ***Respect***

Türkçe Meali

“Booking.com rüşvet vermeyi kabul etti”

Yapılması gereken yapılmış. Bence rüşvet olarak bakmamak gerek. Türkiye topraklarından para kazanıp vergi ödememek söz konusu olamaz.

Ha bi de şu var tabi. Yol, köprü için vergi verdim, ama her geçişte dolar üzerinden yine ödeyeyim ücreti. 1 araba aldım dur devlete de 1 tane alayım vergisi. 1 birim yakıt aldım, 1 birim de alması için devlete ayırayım vergisi.

Devlet devletten çok yancı tutumu sergiliyor
Hani verdiğimiz vergi şuna yaradı diyebileceğim bir şey de yok. Vergiler haraca döndü artık.
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