Bordo renk seçeneğine sahip Sony Xperia Ion ufukta göründü

Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle lanse edilen Sony Xperia Ion, üçüncü renk seçeneğine kavuştu. Sony'nin global internet sitesinde ortaya çıkan bordo renkli Xperia Ion'un eylül ayına doğru Avrupa pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.



Sony'nin iddialı akıllı telefonlarından Xperia Ion'un teknik detaylarını sizler için yeniden gündeme getirirsek, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi (Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak), 4.55-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel kamera ve 1900 mAh batarya göze çarpıyor.



http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-ion-lt28h/gallery/