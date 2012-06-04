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Bordo renk seçeneğine sahip Sony Xperia Ion ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bordo renk seçeneğine sahip Sony Xperia Ion ufukta göründü
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Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle lanse edilen Sony Xperia Ion, üçüncü renk seçeneğine kavuştu. Sony'nin global internet sitesinde ortaya çıkan bordo renkli Xperia Ion'un eylül ayına doğru Avrupa pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.
Sony'nin iddialı akıllı telefonlarından Xperia Ion'un teknik detaylarını sizler için yeniden gündeme getirirsek, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi (Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak), 4.55-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel kamera ve 1900 mAh batarya göze çarpıyor.
Bordo renk seçeneğine sahip Sony Xperia Ion ufukta göründü
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http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-ion-lt28h/gallery/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burak_5866 7 yıl
Sony yavaş ama sağlam geliyor.ama biraz yavaş geliyor.ama her zaman tercih ediliyor çünkü fiyatları biraz daha ucuz oluyor samsung htc vb.. göre ondan da tercih ediliyor.Bunun çıkış tarihi ne zaman ya tam benim ihtiyacımı karşılayacak bir cihaz herşeyiyle işimi görür.4 çekirdeğe filan ihtiyacım yok zaten çok işe de yaramıyor o kadar büyük işlemciler.
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lazloo 7 yıl
Sony nin tasarımlarına hayranım.Donanım sağlam olursa bir sonraki telefonum Sony olacak gibi.
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yakamoz40 7 yıl
Bu cihaz sadece ABD için çıktı diye biliyorum, yanlışsa düzeltin...
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me.ke 7 yıl
bunun da ekranı sararırsa hiç şaşırmam...
artık sony markasını gördüğümde bile midem bulanıyor...
(xperia s hala serviste parça bekliyor...)
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adject0604 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hani türkcell bu telefonun lisansını satın almış davası varya o bakımdan sordum cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
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KANUNI61 7 yıl
renkdeki asalete bak borda mavide bir cerceve yapsalardı süperolurdu
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tugares 7 yıl
iyi hoşta ekran büyüklüğü ve batarya dışında pek farklı değil ki bu cihaz xperia s ten ... bi sony adamakıllı seriler üretiyor ve piyasada kalabalık yapmıyordu o da katıldı kervana :(
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playmaker10 7 yıl
Adam gibi üst segment cihaz yok, ics desen bekle ki gelsin, arayüz desen hem rakiplerine oranla çok basit, hem de stabil değil. Bi de habire yeni cihaz çıkarıyorlar, ama ram ve ekran dışında en üst model Xperia S'le an alt model Sola arasında fark yok gibi bişey. Ondan sonra da yok efendim niye zarar ediyoruz. Elin çinli Huaweisi bile 4 çekirdekli cihaz çıkarırken Sony'de sürekli bi inat. Yok arkadaş, Nokia gibi olur bunlar bu gidişle
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derbeder9998 7 yıl
yakamoz40
Bu cihaz sadece ABD için çıktı diye biliyorum, yanlışsa düzeltin...
Nasıl yani ?
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yakamoz40 7 yıl
Bu cihaz sadece ABD için çıktı diye biliyorum, yanlışsa düzeltin...
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sarjaleti 7 yıl
Eylül çok geç değil mi bunun için? S3'e rakip bir telefon çıkarması lazım artık Sony'nin.
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