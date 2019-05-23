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Bosch, otonom uçan taksilerin gelişini otomotiv sensörleriyle hızlandıracak

Otonom uçan taksiler ve diğer araçlarla ilgili olarak bir süredir çalışmalarına devam eden firmalardan olan Bosch, otomotiv alanındaki bilgilerini uçan araçlar için olan bir sensör kutusuna aktardı.
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havacılık
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Uçan taksiler için Boeing’ten Uber’e onlarca firma çalışmaya devam ediyor fakat Bosch, bu araçlarda kullanılacak sensörleri daha erişilebilir hâle getirmek istiyor. Firmanın açıklamasına göre standart havacılık teknolojisi çok pahalı ve otonom araçlarda kullanmak için çok büyük. Buna yönelik yeni bir tak-çalıştır sensör kutusu tanıtan Bosch, otomotiv alanındaki bilgileriyle teknolojisini birleştirip uçuş için kullanıyor.
Kutusunu evrensel bir kontrol birimi olarak adlandıran Bosch, cihazın içerisine düzinelerce mikro elektro-mekanik sistem sensörleri (MEMS) yerleştirmiş durumda. Kutudaki ivmeölçerler aracın hareketini ölçerken savrulma oranı sensörü, kanatların angle of attack, yani saldırma açısı değerini ölçecek. Manyetik alan sensörleri yönelimi gösterirken basınç sensörleri sayesinde ise aracın irtifası ve hızı hesaplanacak.
Bosch’un açıklamasına göre kendi çözümleri, şuan havacılık endüstrisi tarafından sunulan sensörlerin çok daha aşağısında fiyatlara satılacak. Firma ürünle ilgili olarak fiyat ya da taksi partnerlerinin ismini vermedi.

https://www.engadget.com/2019/05/22/bosch-flying-taxi-sensor-box/ Yorum Yaz
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