Bose’den çok yönlü üst seviye akıllı hoparlör

Akıllı hoparlör pazarının giderek büyümesi üreticilerin yatırımlarını arttırmasına neden oluyor. Üst seviye ses ürünlerinin lider isimlerinden Bose önemli bağlantı markalarına destek sunan taşınabilir akıllı hoparlörünü tanıttı.

Bose Portable Home Speaker özellikleri ve fiyatı

Bose Portable Home Speaker adındaki akıllı hoparlör silindirik bir yapıya sahip ve üst kısmındaki kulp ile taşınıyor. Anodize edilmiş alüminyum kaplamaya sahip olan hoparlör daha çok klasik bir tasarım benimsiyor. IPX4 standardı ile su sıçramaları ve yağmurdan da korunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Yeni nesil LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu"

Hoparlörün dikkat çekici özelliği Google Assistant, Alexa, Spotify Connect ve AirPlay 2 teknolojilerine destek veriyor olması. Google Assistant ve Alexa zaten sektörün iki önemli dijital asistanı durumunda. Bu bakımdan geniş bir kitleye hitap ediyor.

Spotify Connect teknolojisinde Spotify hesabınızdaki listeleri dinleyebiliyorsunuz. AirPlay 2 ise Apple cihazlarınızdan müzikleri aktarabilmenizi sağlıyor. Bu açıdan Bose çok yönlü bir hoparlör geliştirmiş. Tek şarj ile hoparlör 12 saate kadar kullanılabiliyor.

Bose Portable Home Speaker modeli 350$ gibi üst seviye bir fiyat etiketine sahip. Opsiyonel şarj docku ise 30$.