Yeni nesil LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu

Akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşamaya devam eden Güney Koreli LG buna rağmen farklı segmentlerde şansını denemekten vazgeçmiyor. Yakın zamanda G8 ThinQ için yeni bir versiyon beklenirken yenilenmiş LG K50S ve K40S modelleri de kendisini gösterdi.

LG K40S özellikleri

6.1 inçlik FullVision IPS ekranda 1540x720 piksel çözünürlük sunan LG K40S çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Yine de alt çene biraz kalın bırakılmış diyebiliriz.

8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde kamera ve ön kısımda da 13MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

DTS:X 3D Surround Sound ve arka parmak izi okuyucu ile donatılan modelde MIL-STD-810G askeri dayanıklılık standardı da yer alıyor. 3500mAh kapasiteli batarya günü çıkarmak için yeterli.

LG K50S özellikleri

LG K50S ise ikilinin tepe modeli durumunda. 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde FullVision ekran yine çentik tasarımlı. Aynı 8 çekirdekli işlemci kullanılırken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi tercih edilmiş.

Arka kısımda 13MP+2MP+5MP çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi mevcut. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Batarya ise 4000mAh kapasiteli. Ses ve dayanıklılık sertifikaları aynı. Her iki model de IFA 2019 fuarında fiyat ve çıkış tarihine kavuşacak.