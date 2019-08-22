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Yeni nesil LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu

LG’nin orta seviyeye sunacağı K50S ve K40S modelleri resmiyet kazandı. Segmentine göre gelişmiş kamera, batarya ve askeri standartlarda dayanıklılık öne çıkanlar arasında.
2 gün
1,8b
2
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kan kaybı yaşamaya devam eden Güney Koreli LG buna rağmen farklı segmentlerde şansını denemekten vazgeçmiyor. Yakın zamanda G8 ThinQ için yeni bir versiyon beklenirken yenilenmiş LG K50S ve K40S modelleri de kendisini gösterdi.

LG K40S özellikleri

6.1 inçlik FullVision IPS ekranda 1540x720 piksel çözünürlük sunan LG K40S çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Yine de alt çene biraz kalın bırakılmış diyebiliriz.

8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde kamera ve ön kısımda da 13MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

DTS:X 3D Surround Sound ve arka parmak izi okuyucu ile donatılan modelde MIL-STD-810G askeri dayanıklılık standardı da yer alıyor. 3500mAh kapasiteli batarya günü çıkarmak için yeterli.

LG K50S özellikleri

LG K50S ise ikilinin tepe modeli durumunda. 6.5 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde FullVision ekran yine çentik tasarımlı. Aynı 8 çekirdekli işlemci kullanılırken 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi tercih edilmiş.

Arka kısımda 13MP+2MP+5MP çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi mevcut. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Batarya ise 4000mAh kapasiteli. Ses ve dayanıklılık sertifikaları aynı. Her iki model de IFA 2019 fuarında fiyat ve çıkış tarihine kavuşacak.

 


https://www.phonearena.com/news/LG-K50S-K40S-official_id118378 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sreylare 2 gün
Arkaplanda ne hata veya düzeltme/özellik ekleme vs. yapılıyor bilmiyorum ancak bazı gün ve saatlerde forum.donanimhaber tarafına girmekte sorun yaşıyorum. Hatta donanimhaber tarafında da sorunlar var, şuan tam yüklenmiyor Nokia 6600'dan yüklenmiş gibi görünüyor bazen de yorumlar dahil sitenin yarısı yüklenmiyor. Bazen 3 4 kere sayfayı yeniliyorum anca düzeliyor.
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Johan Elmander 2 gün
K50s'in ekranı 720p, 1080p değil. Yazan haberi bile çevirrmiyorsanız ne işe yarıyorsunuz acaba
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oguzhan diric 2 gün
LG ne yaptın sen kendine. Başka markaları bile taklit ederek devam etseydin en azından bu kadar kötü durumda olmazdın.
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