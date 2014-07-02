Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boston şehri güneş enerjili bank projesini denemeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
561
1
26
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Boston şehri güneş enerjili bank projesini denemeye başladı

Enerji üretme konusunda en büyük alternatiflerden birisi olan güneş, kurumsal olarak geniş bir alanda kullanım imkanı bulsa da son kullanıcı tarafında yaygın olarak kullanılmıyor ve mali desteğe ihtiyaç duyuluyor. Boston şehri bu tür bir projeyi denemeye aldı.

Proje kapsamında şehrin çeşitli parklarında bulunan banklara güneş enerjisi panelleri entegre ediliyor ve belirli mobil cihazların bu şarj istasyınlarından faydalanabilecek. Projede amaç vatandaşlar sohbet etme veya vakit geçirme imkanı bulduğu parklarda mobil cihazlarını da şarj edebilmesini sağlamak. 

Soofa adı verilen bu banklar mobil cihazların şarj edilmesinin yanı sıra Verizon operatörü üzerinden hava kalitesi ve gürültü seviyesi gibi o bölgedeki çevresel bilgileri de kullanıcılara iletebilecek. 

Soofa projesi Massachusetts Institute of Technology ve Verizon operatörü tarafından yürütülüyor. Projenin ilk parti sistemleri ise Cisco tarafından hibe edildi. Önümüzdeki hafta boyunca pilot parklara banklar yerleştirilecek ve sonrasında vatandaşların taleplerine göre diğer parklara da Soofa bankları kurulacak.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/bostons-solar-powered-soofas-charge-phone-become-one-man-made-nature/#!6UgKJ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Autopilot 5 yıl en beğenilen
Antalyada Böyle Bir Proje Başlatılar Her Uçtan Şarj Aleti Koymuşlardı. 1 aya Bütün Kablolar Kesilmişti. Halk Var HALK Var.
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
bizim millet bunu ya kırar ya çalar. bir hafta ömrü olmaz o panellerin. bangladeş seviyesinde bir ülkeyiz artık. bu işte dahli olan kim varsa allah gani gani belasını versin.
bizim millet bunu ya kırar ya çalar. bir hafta ömrü olmaz o panellerin. bangladeş seviyesinde bir ülkeyiz artık. bu işte dahli olan kim varsa allah gani gani be...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl
Soofa adı verilen bu banklar mobil cihazların şarj edilmesinin yanı sıra Verizon operatörü üzerinden hava kalitesi ve gürültü seviyesi gibi o bölgedeki çevresel bilgileri de kullanıcılara iletebilecek.


Ne desem bilemedim, sözün bittiği yer.
Soofa adı verilen bu banklar mobil cihazların şarj edilmesinin yanı sıra Verizon operatörü üzerinden hava kalitesi ve gürültü seviyesi gibi o bölgedeki çevr...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 5 yıl
Aslında bunu birazdaha geliştirip tüm otobüs duraklarının tepelerine solar panel yerleştirile bilir. durakta bekleyen usp girişinden kendi kablosunu bağlayarak telefonunu sarj edebilir. Güzel bir kamusal çalışma olur hem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurgusuz 5 yıl
bizim insanımız normal banklara düzgün oturamıyor buna neler yaparlar acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 5 yıl
"Bizim millet çalar :)" diyerek durumu sevimli göstermeyin. Ahlaksız bi milletiz. Bu yüzden, böyle bi proje ülkemizde mümkün olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Ülkemizde de olsa diye düşünüp sonra vazgeçtim hepimizin aklına gelen sebeplerden. ATM'leri bile doğru düzgün kullanamayan, ATM'lerle kavga edip küfür eden bir milletiz neticesinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 5 yıl
Yabancı ülkeler kendi vatandaslarini nasil da düşünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
BUrda millet telefonunu şarj etmek için kuyruğa girer.. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
İlk başta halkı bu duruma uygun hale getirebilmek için eğitim vermemiz gerekiyor . Yoksa halk oraya başka aletler bağlamaya çalışır . Kendine kablo falan çeker . Dükkanına götürür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 5 yıl
Birkaç sene önce anahaberlere çıkan bir haber vardı. İstanbul'da otoyol üzerindeki 10 metrelik yol tabelalarını güpegündüz baltayla kırıp götürüyorlardı. Ben onu gördükten sonra bu haber için yorum yapmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makbulut 5 yıl
Bu sıcak günlerde; güneşin dibinde telefonu şarj etmek mantıklı gelmedi bana. Otobüs ve minibüs duraklarının çatısını, güneş panelinden yapılarak şarj istasyonuna dönüştürmek daha mantıklı geldi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schnitter 5 yıl
Ne yazık ki insanlarımız böyle şeylere henüz hazır değil, Türkiye'de yukarıda ki arkadaşların da dediği gibi ya çalarlar ya kabloları kopartırlar, tabi belediyelerimizin de bunu fırsat bilip hizmet vermemekte üstlerine yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hdfxf 5 yıl
Çalarlar bunu Türkiye de:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 5 yıl
Oturulan yere değil de güneşlik tarzında hem gölge yapıp hem de üstü tamamıyle fotovoltaik pil dolu olan bir bank olsa daha iyi olurmuş. Ben antalyada yaşıyorum 45 derece sıcakta güneş altında o banka oturamazsınız bile.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigaerman 5 yıl
Ülkemizde kurulup sağlam kalsa bile.Millet kavga eder bunun için,sen çok oturdun şarjıın doldu hala oturuyosun kalk benim şarj bitti,sonrası da malum
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
561 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz 5 yıl Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme 5 yıl Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim