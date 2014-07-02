Boston şehri güneş enerjili bank projesini denemeye başladı





Enerji üretme konusunda en büyük alternatiflerden birisi olan güneş, kurumsal olarak geniş bir alanda kullanım imkanı bulsa da son kullanıcı tarafında yaygın olarak kullanılmıyor ve mali desteğe ihtiyaç duyuluyor. Boston şehri bu tür bir projeyi denemeye aldı.





Proje kapsamında şehrin çeşitli parklarında bulunan banklara güneş enerjisi panelleri entegre ediliyor ve belirli mobil cihazların bu şarj istasyınlarından faydalanabilecek. Projede amaç vatandaşlar sohbet etme veya vakit geçirme imkanı bulduğu parklarda mobil cihazlarını da şarj edebilmesini sağlamak.





Soofa adı verilen bu banklar mobil cihazların şarj edilmesinin yanı sıra Verizon operatörü üzerinden hava kalitesi ve gürültü seviyesi gibi o bölgedeki çevresel bilgileri de kullanıcılara iletebilecek.





Soofa projesi Massachusetts Institute of Technology ve Verizon operatörü tarafından yürütülüyor. Projenin ilk parti sistemleri ise Cisco tarafından hibe edildi. Önümüzdeki hafta boyunca pilot parklara banklar yerleştirilecek ve sonrasında vatandaşların taleplerine göre diğer parklara da Soofa bankları kurulacak.

http://www.digitaltrends.com/mobile/bostons-solar-powered-soofas-charge-phone-become-one-man-made-nature/#!6UgKJ