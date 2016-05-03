Brezilya hükumeti Whatsapp'ı geçici olarak yasakladı

Facebook'un sahip olduğu Whatsapp kısa bir süre önce bir milyar aktif kullanıcı sayısını aşmıştı. Kullanıcılar dünyanın dört bir yanından uygulamaya katılım bu rakama katkıda bulunurken Brezilya vatandaşları şimdilik bu durumdan istifade edemiyor.

Kullanıcıları hatırlayacaktır Whatsapp kısa bir süre önce uçtan uca şifreleme yöntemiyle konuşmaları koruma altına almıştı. Sergipe eyaletindeki Marcel Maia Montalvao isimli yargıç bir uyuşturucu davasının çözülebilmesi için Whatsapp'tan konuşma kayıtlarını istedi. Whatsapp ise bilgilerin hükumetle paylaşılamayacağını belirterek, paylaşılsa dahi özel bir yöntem ile şifrelendiğini ve bu kilidi açmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Marcel Maia Montalvao uygulama için 72 saatlik bir kapatma talebinde bulundu.

Brezilya yerel saatiyle Pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayan yasak Perşembe günü aynı saatlere kadar sürecek. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında da Whatsapp bir kullanıcıya ait bilgileri hükumet ile paylaşmadığı için 48 saatliğine kapatılmıştı. Bu tarz kapatmalar kullanıcıları diğer alternatiflere yöneltirken Whatsapp'ın da kan kaybetmesine sebep oluyor.

http://www.engadget.com/2016/05/02/brazilian-government-whatsapp-block-72-hours/