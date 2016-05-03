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Brezilya hükumeti Whatsapp'ı geçici olarak yasakladı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan Whatsap, Brezilya'da ilginç bir dava ile karşı karşıya. Hükumet mesajlaşma uygulamasının 72 saat süreyle kapatılmasını istedi.
3 yıl
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9
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook'un sahip olduğu Whatsapp kısa bir süre önce bir milyar aktif kullanıcı sayısını aşmıştı. Kullanıcılar dünyanın dört bir yanından uygulamaya katılım bu rakama katkıda bulunurken Brezilya vatandaşları şimdilik bu durumdan istifade edemiyor.
Kullanıcıları hatırlayacaktır Whatsapp kısa bir süre önce uçtan uca şifreleme yöntemiyle konuşmaları koruma altına almıştı. Sergipe eyaletindeki Marcel Maia Montalvao isimli yargıç bir uyuşturucu davasının çözülebilmesi için Whatsapp'tan konuşma kayıtlarını istedi. Whatsapp ise bilgilerin hükumetle paylaşılamayacağını belirterek, paylaşılsa dahi özel bir yöntem ile şifrelendiğini ve bu kilidi açmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Marcel Maia Montalvao uygulama için 72 saatlik bir kapatma talebinde bulundu.
Brezilya yerel saatiyle Pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayan yasak Perşembe günü aynı saatlere kadar sürecek. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında da Whatsapp bir kullanıcıya ait bilgileri hükumet ile paylaşmadığı için 48 saatliğine kapatılmıştı. Bu tarz kapatmalar kullanıcıları diğer alternatiflere yöneltirken Whatsapp'ın da kan kaybetmesine sebep oluyor.

http://www.engadget.com/2016/05/02/brazilian-government-whatsapp-block-72-hours/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Yalana bak, konuşmaları kayıt altına almadığını sanıyoruz sanki. CIA isteseydi anında verirdi, yeme bizi Zakırberg
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merm 3 yıl
Hükümet değil mahkeme yasaklamış ikisi çok farklı durumlar.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
deme ki orada halkın devrimi çok yaklaşmış :)
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tugares 3 yıl
Reklama para vermemek için artık şirketler böyle şeyleri tercih ediyor sanırım :D
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Pi 3 yıl
Bu watsup neyden para kazanıyor? Reklamlardan mi?
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V4LKyR 3 yıl
Acaba 72 saat kapatılıp da bana çabuk o sohbetin arşivini ver yoksa süreyi daha da uzatırım anlamında mı yapılmış? Yoksa verilen olumsuz cevaba yaptırım olarak mı 72 saat kapatılmış? 72 saatten sonra bir şey olmayacak yani?
Neden soruyorum, çünkü o kadar mesajlar uçtan uca şifrelenmektedir vs falan diye artislik yapıyorlar, eğer zora sıkıştıklarında bu şifrelemeyi aşıp da mesajları görebiliyorlarsa ne anlamı var bunun?
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merm 3 yıl
Hükümet değil mahkeme yasaklamış ikisi çok farklı durumlar.
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ReiCheN 3 yıl
yaw he he. hayatları yalan, neymiş uçtan ucaymış kırılması mümkün değil mi falan filan. Kul yapımı değil mi bu teknoloji kimi yiyorlar
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pepe7115 3 yıl
hobaa
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N. Chomsky 3 yıl

Yalana bak, konuşmaları kayıt altına almadığını sanıyoruz sanki. CIA isteseydi anında verirdi, yeme bizi Zakırberg
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Das Boot 3 yıl
İyi olmuş.
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