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Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı

Windows Phone platformunu sıkı takip eden AdDuplex, bu platformu kullanan akıllı telefonların kullanım oranlarını açıkladı. Rapora göre Lumia 535, Lumia 520'yi geride bırakarak en popüler model oldu.
3 yıl
3,3b
1
23
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un Lumia satışları son dönemde önemli miktarda düştü, ancak şirket yine de bir çeyrekte 2.3 Milyon cihaz satarak mobil departmandan gelir elde etmeye devam ediyor. Kullanıcılar genellikle uygun fiyatlı Lumia modelleri tercih ederken bu sınıfın ilk meyvesi Lumia 520 de önemli satış rakamlarına ulaşmıştı. Uzun bir süre en popüler Lumia modeli olarak kalan Lumia 520 bu kez yerini kardeşine devrediyor.
Lumia 520 uygun fiyatlı olsa da bir çok kullanıcının kafasında soru işaretleri bırakıyordu. Seriye sonradan eklenen modellerden Lumia 535 ise selefine göre daha iyi bir deneyim vadederek ilgi çekmeyi başarmıştı. Son tabloya baktığımızda kullanıcılar Lumia 535 modeline Lumia 520'ye oranla daha fazla ilgi göstermiş durumda.
Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı
 
Lumia 535, Windows Phone ekosisteminde %12.5 gibi önemli bir kullanım oranına sahip. Yani her 8 Windows Phone kullanıcısından birisi bu modeli kullanıyor. Lumia 520'nin popülerliği ise %11.3 olarak belirlenmiş. Bu iki modelin hemen ardından ise Lumia 630, Lumia 640 ve Lumia 635 geliyor. Modellerin kullanım oranları sırasıyla %8.3, %8.3, %6.3 seviyesinde.
En çok kullanılan ilk 10 modele göz attığımızda yalnızca bir amiral gemisi model görülüyor, o da 2012 yılının sonunda piyasaya çıkan Lumia 920 modeli. 920'nin kullanım oranı ise %2.6 seviyesinde. Listede en yeni modeller Lumia 950, 950 XL ve 550'nin kullanım oranlarına yer verilmemiş. Windows 10 kullanım oranının %10, Windows Phone 8.1 kullanım oranının ise %80 seviyesinde olduğu da rapordaki bir başka bilgi. Windows Phone cihazların %97'sinin Microsoft modelleri olduğunu da belirtelim.

http://www.gsmarena.com/adduplex_lumia_535_pips_lumia_520_to_become_most_popular_wp_device-news-18041.php Yorum Yaz
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babasayfa 3 yıl en beğenilen
Evdeki vestel 2 programli bulasik makinasi bile lumia 735 windows 10.dan daha akilli.
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babasayfa 3 yıl VADev
VA Developer
babasayfa
Evdeki vestel 2 programli bulasik makinasi bile lumia 735 windows 10.dan daha akilli.

Bulaşık makineside Wi-Fİ ye bağlanımıyor. Amaça kötülemek olunca ne dediklerini ya da ne ile karşılaştırdıklarını bilmiyorlar. 'Uçak moduna aldım ama uçmuyo' deseydi daha mantıklı olurdu. :D

3 senedir lumia kullanıyorum. Bütün rezilliklerini çektim. Harcadığım zamana paraya üzülüyorum. Bu yazı da ise inceden geçirme yaptım. Sen anlamamışsın. Ben de senin ne yazdığını anlamadım. Farklı dilden konuşuyoruz anlaşılan.
VA DeveloperbabasayfaEvdeki vestel 2 programli bulasik makinasi bile lumia 735 windows 10.dan daha akilli.
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acmtncy 3 yıl
Sebep basit: Windows phone, telefona 2000 lira verecek adamın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Windows Phone benim için "anne telefonu işletim sistemi"dir. Basit ve hızlı arayüzü saydesinde rahat kullanılıyor.
Microsoft güçlü işlemcileri koymadan önce o işlemciyi kullanacak uygulamalar yazdırsın.
Sebep basit: Windows phone, telefona 2000 lira verecek adamın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Windows Phone benim için "anne telefonu işletim sistemi"dir. Basit v...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Puitu 3 yıl
Babamin telefonuda Lumia 535, Babalarin telefonu
[emektar Nokiasina karsilik degisimle verdiler]
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mmucit 3 yıl
Ucuz yollu bulsam, ben bir tane daha 535 alacağım ama en ucuzu HB dada 445 TL filan. Bence ederi 350 TL.
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köfteciŞakir 3 yıl
Bir milyoncudan aldığım ankara lastiği naylon terlik bile windows 10'dan daha fazla işlev görüyor:P
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mavizaman 3 yıl
bende "anne telefonu" diye aldım ekran kilitlenmesi çıktı gelen aramaları cevaplamıyordun 620de iade ettim.
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SixSixSix 3 yıl
Ocak 2015'te 1500 liraya hepsiburada.com'dan aldığım Lumia 1520 cihazımı 1000 liraya sattım sahibinden.com'da.
Alış-verişi tamamlamadık henüz, 10 gün içerisinde halledeceğiz bu işi. Maalesef şehir dışındayım. Umarım alan adam vazgeçmez.
Bu cihazı bir an evvel verip, Samsung Galaxy S7 edge alacağım. Bir daha da Microsoft'un çıkardığı herhangi bir şeye tek kuruş vermem.
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CoreXXX 3 yıl
wp de 800 tl üstü telefon almak riskli .2500 liraya aldığınız telefonu 1 ay sonra satmaya kalksanız 1000 tl ediyor:D
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Uçan Fin 3 yıl
Ucuz olduğu için Hindistan gibi yerlerde çok satılıyor
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Curb 3 yıl
Dokunmatik ekranı sorunlu bir model. Servise verdim değişim kararı çıktı.
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myhotyro 3 yıl
"Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı" demiş şair. Acaba dandik Galaxy J serisinin yarısı kadar bile satmışmıdır?
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mkyb 3 yıl
Ama olsun Windows Phone gelişiyor. (!)
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acmtncy 3 yıl
Sebep basit: Windows phone, telefona 2000 lira verecek adamın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Windows Phone benim için "anne telefonu işletim sistemi"dir. Basit ve hızlı arayüzü saydesinde rahat kullanılıyor.
Microsoft güçlü işlemcileri koymadan önce o işlemciyi kullanacak uygulamalar yazdırsın.
1 Yanıt Yanıtla +7
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl acmtncy
acmtncy

Sebep basit: Windows phone, telefona 2000 lira verecek adamın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Windows Phone benim için "anne telefonu işletim sistemi"dir. Basit ve hızlı arayüzü saydesinde rahat kullanılıyor.
Microsoft güçlü işlemcileri koymadan önce o işlemciyi kullanacak uygulamalar yazdırsın.

Lumia 650 bile snapdragon 212 ile 999tlye satılıyor Microsoft heralde sistemi iOS seviyesinde görüyor
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Windows Phone, microsoft ve
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