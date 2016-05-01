Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı

Microsoft'un Lumia satışları son dönemde önemli miktarda düştü, ancak şirket yine de bir çeyrekte 2.3 Milyon cihaz satarak mobil departmandan gelir elde etmeye devam ediyor. Kullanıcılar genellikle uygun fiyatlı Lumia modelleri tercih ederken bu sınıfın ilk meyvesi Lumia 520 de önemli satış rakamlarına ulaşmıştı. Uzun bir süre en popüler Lumia modeli olarak kalan Lumia 520 bu kez yerini kardeşine devrediyor.

Lumia 520 uygun fiyatlı olsa da bir çok kullanıcının kafasında soru işaretleri bırakıyordu. Seriye sonradan eklenen modellerden Lumia 535 ise selefine göre daha iyi bir deneyim vadederek ilgi çekmeyi başarmıştı. Son tabloya baktığımızda kullanıcılar Lumia 535 modeline Lumia 520'ye oranla daha fazla ilgi göstermiş durumda.

Lumia 535, Windows Phone ekosisteminde %12.5 gibi önemli bir kullanım oranına sahip. Yani her 8 Windows Phone kullanıcısından birisi bu modeli kullanıyor. Lumia 520'nin popülerliği ise %11.3 olarak belirlenmiş. Bu iki modelin hemen ardından ise Lumia 630, Lumia 640 ve Lumia 635 geliyor. Modellerin kullanım oranları sırasıyla %8.3, %8.3, %6.3 seviyesinde.

En çok kullanılan ilk 10 modele göz attığımızda yalnızca bir amiral gemisi model görülüyor, o da 2012 yılının sonunda piyasaya çıkan Lumia 920 modeli. 920'nin kullanım oranı ise %2.6 seviyesinde. Listede en yeni modeller Lumia 950, 950 XL ve 550'nin kullanım oranlarına yer verilmemiş. Windows 10 kullanım oranının %10, Windows Phone 8.1 kullanım oranının ise %80 seviyesinde olduğu da rapordaki bir başka bilgi. Windows Phone cihazların %97'sinin Microsoft modelleri olduğunu da belirtelim.

http://www.gsmarena.com/adduplex_lumia_535_pips_lumia_520_to_become_most_popular_wp_device-news-18041.php