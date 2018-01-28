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YouTube’da gizli madencilik yazılımı şüphesi

YouTube platformunda videoları izlerken reklamların göründüğü zamanlarda bilgisayarınız kasmaya başlıyorsa gizli madencilik yazılımına esir düşmüş olabilirsiniz.
1 yıl
5,2b
1
11
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde internet kullanıcılarının gizli madencilik yazılım kâbusları giderek artıyor. Türkiye de dahil sayısız internet sitesi gizli olarak arka planda madencilik yazılımı çalıştırıyor ve para kazanıyor. Konu daha da korkunç olmaya başladı.

Reklamda bile var

Trend Micro tarafından hazırlanan rapora göre hackerlar YouTube reklamlarına sızmış durumda. Google reklam ağını bir şekilde etkilemeyi başaran hackerlar reklamları gizli madencilik yazılımı kodlarıyla donatmış. Böylece reklamların ulaştığı milyonlarca YouTube kullanıcısının bilgisayarında madencilik yazılımı çalıştırma imkânı doğmuş.

Ayrıca Bkz. "Dikkat: Sonic Android oyunları konum bilgilerinizi sızdırıyor"

Reklamların Japonya, Fransa, Tayvan, İtalya ve İspanya ülkelerinde gösterildiği belirtiliyor. Pek çok kullanıcının anti-virüs programı veya tarayıcı eklentisi YouTube üzerindeyken Coinhive madencilik yazılımı uyarısı vermeye başlamış. Twitter’da bununla ilgili pek çok paylaşım yapılıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gösterilen reklamların yaklaşık yüzde 90’ının madencilik yazılımı barındırabileceği tahmin ediliyor.

Google ise buna karşı hamle yapmış durumda. Konu ortaya çıkar çıkmaz ilgili reklamların engellendiği belirtiliyor. Ayrıca reklam verenler de Google platformlarında yasaklanmış durumda.

Her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da artık gösterim yapılan reklamlara kadar işin girmiş olması ziyaret ettiğimiz hiçbir sitenin güvenli olamayabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle anti madencilik eklentileri kullanmak şart.

 

http://www.pcmag.com/news/358806/hackers-invade-youtube-ads-to-mine-cryptocurrency?source=FullArticles Yorum Yaz
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Usbehci 1 yıl en beğenilen
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Technical.assistance 1 yıl
adblock kullan kafan rahat
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mementopolis 1 yıl
Bitcoin çalınma haberleri,
normal kullanıcılaran pc’lerini mining yapıyor .
Ekran kartlarının fiyatını artırıyor
Bilmem farkındamısınız. Bitcoin’nin yarardan çok zararı var.
Bitcoin çalınma haberleri,normal kullanıcılaran pc’lerini mining yapıyor .Ekran kartlarının fiyatını artırıyorBilmem farkındamısınız. Bitcoin’nin ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
Nevfel 1 yıl
Dh de şu madencilik eklentisini siteye entegre etse de nereye tıklasak reklam fışkıran site tasarımından kurtulsak. Yorumun devamına tıklıyoruz reklam açılıyor el insaf.
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hakemzsr 1 yıl
kesin çözüm "adblockforyoutube"
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X-FI 1 yıl
uBlock Origin varken ne adbloğu plusı ya?
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mementopolis 1 yıl
Bitcoin çalınma haberleri,
normal kullanıcılaran pc’lerini mining yapıyor .
Ekran kartlarının fiyatını artırıyor
Bilmem farkındamısınız. Bitcoin’nin yarardan çok zararı var.
1 Yanıt Yanıtla +8
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X-FI 1 yıl mementopolis
+1 her yerde söylüyorum. en kötü tarafı da ransomware'lar, hatta belki darkweb'te dönen kötü birçok şeyi daha da ateşlemiştir bitcoin. kim icat ettiyse...
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alemburda34 1 yıl
İşin ilginci koskoca Google bunu belirleyemiyor bir antivirüs firması ortaya çıkarıyor. Adama demezler mi senin o kadar adamın nasıl görmüyor? Kim bilir ne kadar süredir reklamlar aktifti
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Kerim5100 1 yıl
AdBlock Plus virali :D
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The Balance 1 yıl
Opera kullanıyorum umarım sıkıntı çıkmıyordur.
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Technical.assistance 1 yıl
adblock kullan kafan rahat
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ssonerb 1 yıl
bunun kaçarı yok zaten youtube filan girmeden pc acılınca bile korkar olduk ben pc kullanmadığım her an kapatıp acıyorum kurtuluş yok
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Usbehci 1 yıl en beğenilen
Donanımhaber bunu beğendi.
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