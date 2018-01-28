YouTube’da gizli madencilik yazılımı şüphesi

Son dönemde internet kullanıcılarının gizli madencilik yazılım kâbusları giderek artıyor. Türkiye de dahil sayısız internet sitesi gizli olarak arka planda madencilik yazılımı çalıştırıyor ve para kazanıyor. Konu daha da korkunç olmaya başladı.

Reklamda bile var

Trend Micro tarafından hazırlanan rapora göre hackerlar YouTube reklamlarına sızmış durumda. Google reklam ağını bir şekilde etkilemeyi başaran hackerlar reklamları gizli madencilik yazılımı kodlarıyla donatmış. Böylece reklamların ulaştığı milyonlarca YouTube kullanıcısının bilgisayarında madencilik yazılımı çalıştırma imkânı doğmuş.

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Reklamların Japonya, Fransa, Tayvan, İtalya ve İspanya ülkelerinde gösterildiği belirtiliyor. Pek çok kullanıcının anti-virüs programı veya tarayıcı eklentisi YouTube üzerindeyken Coinhive madencilik yazılımı uyarısı vermeye başlamış. Twitter’da bununla ilgili pek çok paylaşım yapılıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gösterilen reklamların yaklaşık yüzde 90’ının madencilik yazılımı barındırabileceği tahmin ediliyor.

Google ise buna karşı hamle yapmış durumda. Konu ortaya çıkar çıkmaz ilgili reklamların engellendiği belirtiliyor. Ayrıca reklam verenler de Google platformlarında yasaklanmış durumda.

Her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da artık gösterim yapılan reklamlara kadar işin girmiş olması ziyaret ettiğimiz hiçbir sitenin güvenli olamayabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle anti madencilik eklentileri kullanmak şart.