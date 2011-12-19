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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

British Telecom, Google'ın tüm servislerinin patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla dava başvurusunda bulundu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar firmaların arasında belirli patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle spesifik ürünlerin yasaklanması veya toplatılması için dava açıldığına şahit olmuştuk. Ancak ilk kez bir firma tüm servisleriyle birlikte dava konusu haline geldi.

İngiltere'nin dev telekomünikasyon şirketi British Telecom, ABD'nin Delaware eyalet mahkemesine açtığı davada Google'ın; Google Search, Android, AdSense, Gmail, Google+, Google Docs, Google Music ve Google Maps gibi tüm hizmetlerinin kendisine ait 6 adet patentten en az birini ihlal ettiğini iddia etti.
Çiğnendiği iddia edilen patentlerin bazıları 1998 yılına dayanıyor ve oldukça geniş kapsamlı. Örneğin  6 397 040 nolu patent belirli bir opsiyon ve kaynağın bir listesini yapabilmek için kullanıcının lokasyonunu kullanan herhangi bir servisi tanımlıyor. 

Bu dava bugüne kadar Android için açılmış olanlar da dahil en kapsamlı olanı. Çünkü yukarıdaki patentin içine aldığı Groupon, Wallet, Daily Deals, Mekanist, Food Spotting gibi belki de onlarca servis mevcut. Bunların Biritish Telecom tarafından lisanslaması yoksa hepsi yakında dava kapsamına alınabilir.

BT firması Google'ın yaptığı patent ihlalini devam eden ve yaygın olarak tanımlıyor. Bugüne kadar bu konu hakkında Google ve BT defalarca anlaşma masasına oturmasına rağmen ortak bir karar alamadan ayrıldı ve ardından da dava açıldı. Şimdi merak edilen Google'ın savaşacağı mı yoksa yeniden anlaşma masasına oturacağı mı.

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DH Misafiri 7 yıl
benim aklım bu kadar geniş kapsamlı patentleri almıyor. su patent yasalarına bi sekil vermenin zamanı geldi de geciyor.
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balomer 7 yıl
Google ı gıranı bizde gırarız
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utanan ayı 7 yıl
Google a açılan bir davayı kendime açılmış gibi. Google zarara uğradığı zaman kendim zarara uğramışım gibi hissediyorum seviyorum amcayı :) evet hepsinin hakkından gelecektir :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Google British Telekom u satın alsın olsun bitsin.
Bükemediğin eli satın alacaksın. :)
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Makaroncu 7 yıl
Hep apple çıkardı bunları ama google hepsinin hakkından gelir :)
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