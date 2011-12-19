British Telecom, Google'ın tüm servislerinin patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla dava başvurusunda bulundu

Bugüne kadar firmaların arasında belirli patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle spesifik ürünlerin yasaklanması veya toplatılması için dava açıldığına şahit olmuştuk. Ancak ilk kez bir firma tüm servisleriyle birlikte dava konusu haline geldi.





İngiltere'nin dev telekomünikasyon şirketi British Telecom, ABD'nin Delaware eyalet mahkemesine açtığı davada Google'ın; Google Search, Android, AdSense, Gmail, Google+, Google Docs, Google Music ve Google Maps gibi tüm hizmetlerinin kendisine ait 6 adet patentten en az birini ihlal ettiğini iddia etti.

Çiğnendiği iddia edilen patentlerin bazıları 1998 yılına dayanıyor ve oldukça geniş kapsamlı. Örneğin 6 397 040 nolu patent belirli bir opsiyon ve kaynağın bir listesini yapabilmek için kullanıcının lokasyonunu kullanan herhangi bir servisi tanımlıyor.





Bu dava bugüne kadar Android için açılmış olanlar da dahil en kapsamlı olanı. Çünkü yukarıdaki patentin içine aldığı Groupon, Wallet, Daily Deals, Mekanist, Food Spotting gibi belki de onlarca servis mevcut. Bunların Biritish Telecom tarafından lisanslaması yoksa hepsi yakında dava kapsamına alınabilir.





BT firması Google'ın yaptığı patent ihlalini devam eden ve yaygın olarak tanımlıyor. Bugüne kadar bu konu hakkında Google ve BT defalarca anlaşma masasına oturmasına rağmen ortak bir karar alamadan ayrıldı ve ardından da dava açıldı. Şimdi merak edilen Google'ın savaşacağı mı yoksa yeniden anlaşma masasına oturacağı mı.