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Broadcom, 2013 yılında LTE yongası üretmeyi planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce giriş seviyesi akıllı telefonlar için endüstrinin ilk HSPA+ entegreli yongada sistemini duyuran lider kablolu / kablosuz iletişim yongası üreticilerinden Broadcom, gözünü LTE pazarına dikmiş durumda.

Firma yaptığı duyuruda, 2013 yılında mobil telefon üreticisi ortaklarına ilk LTE yongası örneklerini göndereceğini açıkladı. 

LTE yongası üretiminde sektörün lideri Qualcomm ve bu alanda uzun yıllara dayanan bir tecrübesi bulunuyor. Broadcom, sektörde Qualcomm ile daha iyi rekabet edebilmeyi amaçlıyor. 

Firma, kendi LTE yongalarını kullanacak ilk modellerin ne zaman piyasada olacağına dair kesin olarak bir tarih veremese de gelecek yıl konusunda ısrarcı. 

Broadcom hali hazırda Apple ve Samsung gibi ortaklarına WiFi gibi kısa mesafeli kablosuz bağlantı çözümleri sunuyor. Bu ilişkilerinden faydalanarak LTE yongalarını da kısa sürede yaygınlaştıracağını tahmin ediyor.  

http://www.reuters.com/article/2012/12/06/us-broadcom-analystday-idUSBRE8B518V20121206 Yorum Yaz
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