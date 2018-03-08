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Broadcom’dan ABD’ye 1.5 milyar dolar yatırım

Muhtemel bir Qualcomm satın alımına karşı ABD hükümetinin olumsuz tavrını gören Broadcom elindeki kartları açmaya devam ediyor. Sırada ABD’ye 1.5 milyar dolarlık yatırım var.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Broadcom’dan ABD’ye 1.5 milyar dolar yatırım

ABD’li yonga devi Qualcomm’u almak için büyük çaba gösteren Broadcom, muhtemel bir hükümet engeline takılmamak için hamle yapıyor. Ulusal güvenliği tehdit edebileceğine dair hükümet açıklamasından sonra Broadcom’dan cevap geldi.

Karşılıklı hamleler

Firma yaptığı duyuruda 5G teknolojileri konusunda çalışmalar yapan girişimler için 1.5 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu belirtti. Fon 5G konusunda yeni ABD’li yetenekler yetiştirmeyi ve ABD’yi 5G teknolojilerinde global bir lider haline getirmeyi amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığının yabancı bir şirket olan Broadcom’un Qualcomm’u satın alması durumunda 5g hakimiyetinin Çinlilerin eline geçebileceği uyarısının bu açıklamada etkisinin olduğu çok belirgin bir şekilde görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcıdan Microsoft’a 600 milyon dolarlık tazminat davası"

Broadcom özellikle ABD’yi 5G lideri yapmayı amaçladığının altını çizerken kendisinin her açıdan bir ABD firması olduğunu belirtmeden geçmiyor. Hatırlanacağı üzere ABD kaynaklı olmasına rağmen kendisini satın alan Avago firması Singapurlu ve ABD’nin güvensiz olarak tanımladığı pek çok Çinli firma ile de ortaklık halinde.

Son olarak Qualcomm için teklifini 160 milyar dolara kadar çıkaran Broadcom’un işi hükümetin devreye girmesiyle zorlaştı. Qualcomm teklife evet dese bile hükümet birimlerinin onay vermeme durumu söz konusu. Dananın kuyruğunun 6 Nisan’da yapılacak Qualcomm yönetim kurulu seçimlerinde kopacağı düşünülüyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/61128/broadcom-pledges-1-5-billion-investment-qualcomm-deal/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koppa 1 yıl
Hani serbezz piyasa, hani global dunya, hani firmalarin dolasim hakki?
Konu Amariga'nin guvenligi olunca demir perde gomistlerini de gectiniz tatli su "new world order" lari sizi.
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TheLastNinja 1 yıl
abd yemez bu numaraları, Türkiye gibi bir ülke değil sonuçta
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alemburda34 1 yıl
Trump gibi sadece ben diyen adam hayatta vermez o şirketi. Bence bu gidişle Broadcom bu işi el altında yapmaya çalışacak.
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