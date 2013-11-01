Bu kez Moto G adlı bir model internete sızdırıldı





Motorola'nın önemli Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı ve otoriteler tarafından övgüye değer bulunan Moto X, bilindiği gibi sadece ABD içerisinde satışa sunulmuş durumda. Motorola farklı Moto X versiyonlarını uluslararası pazara sunacağını açıklamıştı.





Bu versiyonlardan birisi olduğu düşünülen bir Motorola modeli Evleaks tarafından internete sızdırıldı. Moto G adlı modelin bazı açılardan Moto X ile farklılık gösterdiği belirtiliyor.





Moto G modeli yine 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırırken, Moto X'de gördüğümüz 8 çekirdekli özelleştirilmiş işlemci bu cihazda yer almıyor. Bunun yerine 4 çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisi kullanılmış.





Depolama kapasitesi 8GB/16GB olarak belirlenirken, arka tarafta 8MP çözünürlükte kamera ve LG üretimi 1950mAh gücünde de bir batarya yer alıyor.





Evleaks Moto G modelinin bir görselini de paylaşmış. Moto X modelinden farklı olarak ön kamera ve hoparlör ızgarasının yeri değiştirilmiş. Moto G modeli kısa süre önce Motorola'nın resmi sayfasında da ortaya çıkmış ancak bir süre sonra kaldırılmıştı.





Moto G modelinin oldukça uygun bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Moto X modeli 2 yıl kontratlı 100$ iken, Moto G modeli ise 2 yıllık kontrat ile ücretsiz olarak sunulacak. Modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-specs-leak-phone-will-be-free-on-contract_id48952