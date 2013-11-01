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Bu kez Moto G adlı bir model internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
713
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez Moto G adlı bir model internete sızdırıldı

Motorola'nın önemli Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı ve otoriteler tarafından övgüye değer bulunan Moto X, bilindiği gibi sadece ABD içerisinde satışa sunulmuş durumda. Motorola farklı Moto X versiyonlarını uluslararası pazara sunacağını açıklamıştı.

Bu versiyonlardan birisi olduğu düşünülen bir Motorola modeli Evleaks tarafından internete sızdırıldı. Moto G adlı modelin bazı açılardan Moto X ile farklılık gösterdiği belirtiliyor.

Moto G modeli yine 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırırken, Moto X'de gördüğümüz 8 çekirdekli özelleştirilmiş işlemci bu cihazda yer almıyor. Bunun yerine 4 çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemcisi kullanılmış. 

Depolama kapasitesi 8GB/16GB olarak belirlenirken, arka tarafta 8MP çözünürlükte kamera ve LG üretimi 1950mAh gücünde de bir batarya yer alıyor.

Evleaks Moto G modelinin bir görselini de paylaşmış. Moto X modelinden farklı olarak ön kamera ve hoparlör ızgarasının yeri değiştirilmiş. Moto G modeli kısa süre önce Motorola'nın resmi sayfasında da ortaya çıkmış ancak bir süre sonra kaldırılmıştı. 

Moto G modelinin oldukça uygun bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Moto X modeli 2 yıl kontratlı 100$ iken, Moto G modeli ise 2 yıllık kontrat ile ücretsiz olarak sunulacak. Modelin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-specs-leak-phone-will-be-free-on-contract_id48952 Yorum Yaz
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inexo 6 yıl en beğenilen
turkcellin 700 tasarımcı mühendisi motorolaya mi gecti
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Proximity 6 yıl
1950 mah nedir arkadaş bu devirde? Bu Motorola değil miydi zamanında kimsede yokken telefona 3000 mah batarya koyan ? Ne oldu bu adamlara? O kadar Moto X dediler, o da fos çıktı. Şuna para verene kadar git Discovery al daha iyi.
1950 mah nedir arkadaş bu devirde? Bu Motorola değil miydi zamanında kimsede yokken telefona 3000 mah batarya koyan ? Ne oldu bu adamlara? O kadar Moto X dedil...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
wolfestein 5 yıl
Dh çöpçüleri çuvalladı.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Bataryasi cok iyi olan 5 ekran bir maxx modeli bekliyorum motoroladan
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K@sToR 5 yıl
DH çöpçü takımı yine sınıfta kalmış
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Part Of The Nature 6 yıl
Motolara ya yakismayan bir telefon
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kımyasal 6 yıl
umutaltdag
gurkanse1950mah olmaaaaz.her telefonda artıkfacebookwhatsappfacebook messangertwittervb gibi bi ton uygulama yükleniyor.bunlar arkadan bataryadan yiyor.e sen 1950mah koyarsan bu telefon oyun oynamadan bile akşamı çıkarmaz
Samsung mu ki bu ,MOTOROLA X8 çipsetleri hiç mi duymadın. Daha az pil harcıyor.

Bahsettiğin X8 çipseti bu modelde kullanılmayacak.
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JoeyBane 6 yıl
4.7'' telefona hala 1950mAh pil koymak..
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kımyasal 6 yıl
Google satın aldıktan sonra,kaliteyi düşürdü açıkcası.Nerede kevlar kasa,nerede piyasayı şaşırtan batarya oranları.
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umutaltdag 6 yıl
gurkanse
1950mah olmaaaaz.her telefonda artıkfacebookwhatsappfacebook messangertwittervb gibi bi ton uygulama yükleniyor.bunlar arkadan bataryadan yiyor.e sen 1950mah koyarsan bu telefon oyun oynamadan bile akşamı çıkarmaz

Samsung mu ki bu ,MOTOROLA X8 çipsetleri hiç mi duymadın. Daha az pil harcıyor.
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Dexter Morgan 6 yıl
Trash
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Mr.Clicker 6 yıl
Çöp geçiniz
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Miyamoto Musashi 6 yıl ekrem71
ekrem71


Motorola'nın önemli Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı ve otoriteler tarafından övgüye değer bulunan Moto X, bilindiği gibi sadece ABD içerisinde satışa sunulmuş durumda. Motorola farklı Moto X versiyonlarını uluslararası pazara sunacağını açıklamıştı.




Olay ne ben anlamadım şimdi?

övgü falan neyin övgüsü? donanımmı? kameramı? hafızamı?
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