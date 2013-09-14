Bu kez de Xperia Z2 iddiaları gündemde

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Xperia Z1 adlı kamera odaklı akıllı telefonunu tanıtan ve en üst seviye Xperia serisini üçleyen Sony, iddialara göre Xperia Z2 modelinin çalışmalarına çoktan başladı.
Avatar kod adlı Sony Xperia Z2 modeli C770X model numarasına sahip. Bu modelin de yine Sony'nin tüm bölümlerini geliştirme aşamalarına dahil etme çalışmalarının ürünü olması bekleniyor.
Xperia Z2 modelinde bu kez 5.2 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran bizi karşılayacak. Sharp'ın daha az enerji tüketimi ve daha yüksek performans sunan IGZO panelleri modelde yerini alacak. Modele yine Snapdragon 800 çözünümünün güç vermesi bekleniyor. Sistem belleği ise 3GB olacak.
20.7MP çözünürlükteki kamera geleneğini devam ettirecek model bu kez 4K video çekimine destek verecek. Android 4.4 KitKat sürümü üzerinde çalışacak olan model 3200mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Modelin CES 2014 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.
http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=204753&start=18150 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha tabiki kesinlikle çıkmaz demiyorum tabiki çıkar buda sony'nin ayıbıdır.Ben 5 aydır xperia z kullanıyorum keşke şunuda yapabilseydim dediğim hiçbirşey olmadı tam aksine her türlü ortamda sürekli incelemek isteyenleri şaşkın şaşkın bakanları görmekten bıktım, 3 GB Ram mevzusu zaten gereksiz ben hiç xperia z'de kullanılan miktarın 1,2 gb'nin üstünde görmedim başlangıçta ise net 1.2 gb boş ram var 3 gb tamamen gereksiz ve donanım avcılarına yem atmak başka birşey değil. Birde nedense hep ios android kavgası var Keşke 5 inç ekranlı 3000 küsür mah bataryalı iphone çıksa, anında alırım. Her ne kadar iphone tarzına ve o işletim sistemindeki asilliğe hasta olsamda Ben ölümüne android kullanıcısıyım kullanmayan bilemez eskide kaldı artık o kasma mevzuları canavar gibi şimdiki amiral gemileri. Neden android diyen varsa çünkü ben küçükken bilgisayarda regedit'ten bilgisayarın açılış hızını vs gibi ayarlarla oynayınca zevk alan bir çocuktum, Androidde rom,recovery,root,modlar beni benden alan şeyler. telefondan sıkılırsam hoop honami roma geçiyorum misal. ios'un çalışma stiline hasta olsamda bir iphone alıp sırf akıcı stabil diye android'de olan özgürlüğümden vazgeçemem. tekrar söylüyorum android'in zevkini kesinlikle kurcalamayan bilemez
Not: Birde sürekli yeni model çıkmasına laf edenler var çok doğal edebilirsiniz ve gerçekten haklılarda ama adamlar istediği kadar model çıkarır sen bir önceki modelinden memnunsan seni götürüyorsa konu kapanmıştır,yeni modellerin ard arda çıkmasını yinede eleştirenler varsa s4'ün her çeşit işlemcili modelinin olduğunuda unutmayalım, hatırladığım kadarıyla 8 çeşit s4 vardı
Galaxy S4 + Active + LTE + Zoom = Xperia Z1