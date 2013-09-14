Bu kez de Xperia Z2 iddiaları gündemde





Xperia Z1 adlı kamera odaklı akıllı telefonunu tanıtan ve en üst seviye Xperia serisini üçleyen Sony, iddialara göre Xperia Z2 modelinin çalışmalarına çoktan başladı.





Avatar kod adlı Sony Xperia Z2 modeli C770X model numarasına sahip. Bu modelin de yine Sony'nin tüm bölümlerini geliştirme aşamalarına dahil etme çalışmalarının ürünü olması bekleniyor.





Xperia Z2 modelinde bu kez 5.2 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran bizi karşılayacak. Sharp'ın daha az enerji tüketimi ve daha yüksek performans sunan IGZO panelleri modelde yerini alacak. Modele yine Snapdragon 800 çözünümünün güç vermesi bekleniyor. Sistem belleği ise 3GB olacak.





20.7MP çözünürlükteki kamera geleneğini devam ettirecek model bu kez 4K video çekimine destek verecek. Android 4.4 KitKat sürümü üzerinde çalışacak olan model 3200mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Modelin CES 2014 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.

http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=204753&start=18150