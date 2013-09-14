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Bu kez de Xperia Z2 iddiaları gündemde

5 yıl
3b
1
123
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez de Xperia Z2 iddiaları gündemde

Xperia Z1 adlı kamera odaklı akıllı telefonunu tanıtan ve en üst seviye Xperia serisini üçleyen Sony, iddialara göre Xperia Z2 modelinin çalışmalarına çoktan başladı.

Avatar kod adlı Sony Xperia Z2 modeli C770X model numarasına sahip. Bu modelin de yine Sony'nin tüm bölümlerini geliştirme aşamalarına dahil etme çalışmalarının ürünü olması bekleniyor.

Xperia Z2 modelinde bu kez 5.2 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran bizi karşılayacak. Sharp'ın daha az enerji tüketimi ve daha yüksek performans sunan IGZO panelleri modelde yerini alacak. Modele yine Snapdragon 800 çözünümünün güç vermesi bekleniyor. Sistem belleği ise 3GB olacak.

20.7MP çözünürlükteki kamera geleneğini devam ettirecek model bu kez 4K video çekimine destek verecek. Android 4.4 KitKat sürümü üzerinde çalışacak olan model 3200mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. Modelin CES 2014 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.

http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=204753&start=18150 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Z3'ü bekliyorum, Z4 verin bana.
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dirty_dancer 5 yıl
Yenilen pehlivan güreşe doymazmış :D
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prof.exx 5 yıl
Bence çıkmaz bu telefon, Avrupada bir iki zibidinin uydurmasıdır. Z1 daha tam olarak dünya genelinde çıkmadan Z2 Dedikodularının çıkmasının sebebi Z1'i alacak olanları tedirgin hale düşürmek yani tamamen kötü niyet.

Ha tabiki kesinlikle çıkmaz demiyorum tabiki çıkar buda sony'nin ayıbıdır.Ben 5 aydır xperia z kullanıyorum keşke şunuda yapabilseydim dediğim hiçbirşey olmadı tam aksine her türlü ortamda sürekli incelemek isteyenleri şaşkın şaşkın bakanları görmekten bıktım, 3 GB Ram mevzusu zaten gereksiz ben hiç xperia z'de kullanılan miktarın 1,2 gb'nin üstünde görmedim başlangıçta ise net 1.2 gb boş ram var 3 gb tamamen gereksiz ve donanım avcılarına yem atmak başka birşey değil. Birde nedense hep ios android kavgası var Keşke 5 inç ekranlı 3000 küsür mah bataryalı iphone çıksa, anında alırım. Her ne kadar iphone tarzına ve o işletim sistemindeki asilliğe hasta olsamda Ben ölümüne android kullanıcısıyım kullanmayan bilemez eskide kaldı artık o kasma mevzuları canavar gibi şimdiki amiral gemileri. Neden android diyen varsa çünkü ben küçükken bilgisayarda regedit'ten bilgisayarın açılış hızını vs gibi ayarlarla oynayınca zevk alan bir çocuktum, Androidde rom,recovery,root,modlar beni benden alan şeyler. telefondan sıkılırsam hoop honami roma geçiyorum misal. ios'un çalışma stiline hasta olsamda bir iphone alıp sırf akıcı stabil diye android'de olan özgürlüğümden vazgeçemem. tekrar söylüyorum android'in zevkini kesinlikle kurcalamayan bilemez

Not: Birde sürekli yeni model çıkmasına laf edenler var çok doğal edebilirsiniz ve gerçekten haklılarda ama adamlar istediği kadar model çıkarır sen bir önceki modelinden memnunsan seni götürüyorsa konu kapanmıştır,yeni modellerin ard arda çıkmasını yinede eleştirenler varsa s4'ün her çeşit işlemcili modelinin olduğunuda unutmayalım, hatırladığım kadarıyla 8 çeşit s4 vardı


Galaxy S4 + Active + LTE + Zoom = Xperia Z1
Bence çıkmaz bu telefon, Avrupada bir iki zibidinin uydurmasıdır. Z1 daha tam olarak dünya genelinde çıkmadan Z2 Dedikodularının çıkmasının sebebi Z1'i alac...
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar sony on numara telofon çıkarmış bazı kendini bilmez arkadaşlar sony helal olsun dicene burda karalama polikası gösteriyorlar herkesin zevki ayrıdır isteyen istediği markayı kullana bilir burda sony helal olsun rekabet olmasıda biz kullanıcılar için bulunmaz bir nimettir Z2 MUHABBETİDE BİR İDDİA SONY SATISA SUNMADIGI SATIŞ ELDE ETMEDİĞİ BİR ÜRÜNÜN ARKASINDAN ASLA Z2 GELİCEK DEMEZ DESE DESE İSTEMEYENLER DER herkese saygılar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bune hız sony
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inexo 5 yıl
neden sony alınmaz. 3ayda bır amıral gemı cıkardıgı ıcın
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aybey 5 yıl
Bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz. Her yeni ürün sonrası aynı geyik.
Adam yeni teknolojiye, yenilenen piyasa taleplerine, üretim süreçlerine göre üretim yapacak. ''Dur ben bir yıl yatayım, tanıtıma 1 hafta kala tasarım, prototip, deneme vs.. yalap şalap yapar üretime geçerim...'' diyor sanıyorsunuz?
Bu kadar normal bir şeyi abartıyorsunuz.
Apple, Samsung, Microsoft, Sony, HTC, Dell, HP, KIA, FORD, MERCEDES, BMW hepsi aynı, aynısını yapıyor. 1 sene sonra aldığın arabanın makyajlanarak satılacağını biliyorsun. 3-5 senelik dönemlerde de komple tasarım değişir. Bunu bilerek araba alırsın ancak gıgın çıkmaz.
Asıl dert etmen gereken; ilk çıktığında 2200 TL'ye aldığın telefon 1-2 ay sonra neden 1799, 3-5 ay sonra 1399-1499'a nasıl düşer? -Bu adam bu telefonu 1299'a sattığında da kar ediyor üstelik.- değil midir?
Güzel kardeşlerim, sevgili çocuklar; Cambaza baktırılıyorsunuz ve kazıklı sandalyeye oturduğunuzu görmüyor musunuz?
Bunu sızdıran Sony değil üstelik. Gevşek bir çalışanın boş boğazlılığından veya para hırsı...
İsterseniz sizin güzel hatırınıza hiç bir firma arge yapmasın, 1 sene sonra ne yapacaklarını düşünsünler. He söyleyin haber de yapmasınlar.
Allah rızası için aklınızı işleterek yorum yapın!
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EKONOMI$T 5 yıl
Ulan daha z1 gelmeden z2 nin dedikoduları çıkıyor.
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prof.exx 5 yıl
Bence çıkmaz bu telefon, Avrupada bir iki zibidinin uydurmasıdır. Z1 daha tam olarak dünya genelinde çıkmadan Z2 Dedikodularının çıkmasının sebebi Z1'i alacak olanları tedirgin hale düşürmek yani tamamen kötü niyet.

Ha tabiki kesinlikle çıkmaz demiyorum tabiki çıkar buda sony'nin ayıbıdır.Ben 5 aydır xperia z kullanıyorum keşke şunuda yapabilseydim dediğim hiçbirşey olmadı tam aksine her türlü ortamda sürekli incelemek isteyenleri şaşkın şaşkın bakanları görmekten bıktım, 3 GB Ram mevzusu zaten gereksiz ben hiç xperia z'de kullanılan miktarın 1,2 gb'nin üstünde görmedim başlangıçta ise net 1.2 gb boş ram var 3 gb tamamen gereksiz ve donanım avcılarına yem atmak başka birşey değil. Birde nedense hep ios android kavgası var Keşke 5 inç ekranlı 3000 küsür mah bataryalı iphone çıksa, anında alırım. Her ne kadar iphone tarzına ve o işletim sistemindeki asilliğe hasta olsamda Ben ölümüne android kullanıcısıyım kullanmayan bilemez eskide kaldı artık o kasma mevzuları canavar gibi şimdiki amiral gemileri. Neden android diyen varsa çünkü ben küçükken bilgisayarda regedit'ten bilgisayarın açılış hızını vs gibi ayarlarla oynayınca zevk alan bir çocuktum, Androidde rom,recovery,root,modlar beni benden alan şeyler. telefondan sıkılırsam hoop honami roma geçiyorum misal. ios'un çalışma stiline hasta olsamda bir iphone alıp sırf akıcı stabil diye android'de olan özgürlüğümden vazgeçemem. tekrar söylüyorum android'in zevkini kesinlikle kurcalamayan bilemez

Not: Birde sürekli yeni model çıkmasına laf edenler var çok doğal edebilirsiniz ve gerçekten haklılarda ama adamlar istediği kadar model çıkarır sen bir önceki modelinden memnunsan seni götürüyorsa konu kapanmıştır,yeni modellerin ard arda çıkmasını yinede eleştirenler varsa s4'ün her çeşit işlemcili modelinin olduğunuda unutmayalım, hatırladığım kadarıyla 8 çeşit s4 vardı


Galaxy S4 + Active + LTE + Zoom = Xperia Z1
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Everybody Lies 5 yıl
Bence söylentidir adamların piyasayı bu kadar hızlı yükselteceğini sanmam. Yaparlarsa da kendi hataları olur. Zaten yarışta yeni yeni boy gösteren bir markanın böyle bir hata yapması geri dönüşü olmayan bir yolla sürükler onları. Sonuçta seneye Z2 yi çıkarsa, diğer şirketler yeni modellerini piyasaya çıkardığında ne yapacak Sony? Z3 ü mü çıkartacak?
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St Batuhan 5 yıl
Aslında olaya bakış açısı biraz ters çünkü zaman aralıkları biraz kısa geliyor. Herkesin beklediği üzere CES'te yeni model gelecek, 13 Ocak civarı yine incelenecek güzelce. Çıkışı Şubat sonu ve Martı bulacak. Tr gelişi de herhalde Nisan'ı bulur. Sony bu ürünü de geçen sene olduğu gibi (T-V modellerinde) bazı pazarlara sunmayıp Z2 ile asıl olayı patlatırsa (Z1+ gibi) sıkıntı olmaz temelde. Z1'i tüm pazarlara sunarsa bu durumda da klasik şekilde aradaki zaman farkını iyi ayarlamalı (Ülkemiz için kasımda bunu sunarsa min nisanda z2'yi sunmalı ve Z'nin üzerinden 1 sene geçmeli)
Şimdi Sony ne yaptı sizce? Samsung'un Zoom ve S800 lü modellerini bir araya getirip ona karşılık bunu koydu ve üstüne Active'i de ekledi. Bu durumda Sony kötü mü yaptı. Zamzung gibi 3'e mi bölseydi? Lumia 1020'ye karşı da tuttu bunu. Ayrıca seneye de normal olarak bir amiral gemisi çıkarmayacak mı tüm firmalar yine aynı dönemlerinde. Evet çıkaracaklar, bu durumda Z2 neyinizi zorladı böyle anlamıyorum. Laf etmek için laf etmeyi sevenlerle dolan forumumuz sağolsun. Anlayın artık piyasa dinamiklerini, bu iş böyle ve Samsung'dan kat kat iyi bir iş çıkarıyor Sony yine de(s800 lü active ve zoom'u artı bir de lte-a modelini halletti tek modelde işte ;) ) note3'e karşılık Z ultra her kalemle kullanılabilir olarak farklı bir soluk da getirmeye çalıştı. tabi tam rakip değil, s-pen'in avantajları ve multi window gerçekten daha iyi bir kullanım sunabilir ama Sony elinden geleni yapmaya çalışırken bırakın taş atmayı artık ;) yoksa yarın öbürgün Samsung düdükleme operasyonunu genişletecek haberiniz yok sanırım (bkz lg g2 fiyatı :o )
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emre4335 5 yıl
Çubuklarla pirinç yemenin sonucu
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UnemployedMan 5 yıl
Sony böle saçma bir davranış yapmaz
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muhamnet 5 yıl
lg bile g"2" yi çıkarmış, iphone "5" li rakamlarda, samsung s"4" ile boy gösterirken küçük enişteyi tutabilir misiniz? yetişmesi lazım bunlara... koş koş koş koş soni, koş...

bu adamlar harbiden kafa çalıştırmıyor sanırım yahu...

bak yasinadin ne demiş???

note 3 un kalemi ve fiziksel tusu

z1 in su gecirmezligi ve malzemesi

lg g2 nin ince cerceveleri

lumia 1020 nin kamerasi

snapdragon 800 3gb ram 3500 mah pil 5.5 inc ekran boyutlarıda minimum cerceve kalınlıgında 1080p ekran 1080p 120 fps , 4k cekim

Note özellikleri ve z1 özellikleri birleşse bir daha 3 yıl telefon üretmeden paranını canına koyarlar... Ama nerdeeee??? pirinç yemekten çinko eksikliği çekiyorlar.
nati kafa nati mermer... çıkar dur amiral kayığını...
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