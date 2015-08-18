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Bu kötü niyetli drone çevrenizde uçarken bilgilerinizi çalabilir

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bu kötü niyetli drone çevrenizde uçarken bilgilerinizi çalabilir
 
Dronelar çok farklı amaçlarla geliştirilmeye devam ediyor. Ancak şüphesiz en ilginç geliştirmelerden birisi bilgi çalabilen havadan saldırı modeli. Drone üzerinde raspberry Pi mini bilgisayarı ve ofansif güvenlik saldırılarında kullanılan Kali Linux işletim sistemi kullanılıyor.
Aslında güvenlik amaçlı geliştirilen bu ürün malesef kötüye kullanıma oldukça yatkın. Drone uçtuğu bölgede yer alan ve düşük güvenlik önlemine sahip cihazları bulmak için penetration test adı verilen bir güvenlik testi uyguluyor. Bu durumda güvenlik sorunu olan cihazlar basit bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor ancak kötü amaçlı bir kişi bu sayede bulduğu açıklardan bir çok bilgiyi çalabilir.
Drone açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş durumda. Bu da güvenliği arttırmak isteyen bazı diğer geliştiricilerin de özelleştirmeler yaparak kullanabileceği anlamına geliyor. Ancak saldırı amaçlı kullanımların önüne geçmek de biraz zor. GPS teknolojisine sahip drone yüksek gökdelenlerde bulunan ofislerden dahi bilgi çalabilir. Veya insanların girmemesi için jiletli tellerle çevrilmiş özel alanlara kolayca yaklaşarak saldırı yapmayı deneyebilir.
Drone'un aslında tehlikelere karşı önlem alabilmek amaçlı geliştirildiği söyleniyor ancak yine de kötüye kullanım senaryolarının ucu daha açık gibi görünüyor. Drone bir kaç gün içerinde 2500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
Guzel fikir..onlemi basit..jammer koyarsin geldigi gibi cakilir..
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tahazahit 3 yıl
youtube.com/... arkadaşlar buyurun size kötü niyetli drone
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kadirirdem 3 yıl
bununla çok ugraşılacagını sanmıyorum. gider normal hackerlık yapar...
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PsychicPower 3 yıl
İmportant
Umutcan 5kg taşıyabilen dronelar var.
[Phantom3]800 dolarlık drone 3.7kg taşıyabiliyor. Bazı değişiklikler ile bu miktar arttırılabilir.

Hocam yalnız kendi dahil 3.7 kg taşıyabiliyor, kendisi hariç 2400 gram taşıyabiliyor ki o da maksimum, tavsiye edilen ise çok daha düşük gözüküyor 900 gram
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Mianfei 3 yıl
Kardeş kafede git arka masasına otur adamın kafasında drone uçurursan sanki biraz daha fazla dikkat çekersin
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Arranger. 3 yıl
Inspire 1 yerine tercih edilebilir.
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