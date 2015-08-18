Bu kötü niyetli drone çevrenizde uçarken bilgilerinizi çalabilir

Dronelar çok farklı amaçlarla geliştirilmeye devam ediyor. Ancak şüphesiz en ilginç geliştirmelerden birisi bilgi çalabilen havadan saldırı modeli. Drone üzerinde raspberry Pi mini bilgisayarı ve ofansif güvenlik saldırılarında kullanılan Kali Linux işletim sistemi kullanılıyor.

Aslında güvenlik amaçlı geliştirilen bu ürün malesef kötüye kullanıma oldukça yatkın. Drone uçtuğu bölgede yer alan ve düşük güvenlik önlemine sahip cihazları bulmak için penetration test adı verilen bir güvenlik testi uyguluyor. Bu durumda güvenlik sorunu olan cihazlar basit bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor ancak kötü amaçlı bir kişi bu sayede bulduğu açıklardan bir çok bilgiyi çalabilir.

Drone açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş durumda. Bu da güvenliği arttırmak isteyen bazı diğer geliştiricilerin de özelleştirmeler yaparak kullanabileceği anlamına geliyor. Ancak saldırı amaçlı kullanımların önüne geçmek de biraz zor. GPS teknolojisine sahip drone yüksek gökdelenlerde bulunan ofislerden dahi bilgi çalabilir. Veya insanların girmemesi için jiletli tellerle çevrilmiş özel alanlara kolayca yaklaşarak saldırı yapmayı deneyebilir.

Drone'un aslında tehlikelere karşı önlem alabilmek amaçlı geliştirildiği söyleniyor ancak yine de kötüye kullanım senaryolarının ucu daha açık gibi görünüyor. Drone bir kaç gün içerinde 2500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.