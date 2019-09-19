Bu oyun tamamen ASCII kodları ile yapıldı

Günümüzde video oyunları karmaşık motorlar ve kodlamalar ile geliştiriliyor. Büyük emek ve zaman isteyen modern oyunların yanında zaman zaman farklı projeler görüyoruz. Asciicker adındaki oyun bunlardan birisi.

Asciicker neler sunuyor?

Tarayıcı tabanlı olarak hazırlanan Asciicker adındaki oyun tamamen ASCII kodları kullanılarak hazırlanmış. Yani grafikler sadece renkli harfler, rakamlar ve semboller ile daha doğrusu tamamen yazı ile oluşturulmuş. Ayrıca 3 boyutlu bir illüzyon haline getirilmiş.

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Oyunda herhangi konu, hikâye veya amaç bulunmuyor. Sadece bu metin tabanlı dünyada geziyorsunuz. Klavye tuşları ile hareket ettiğiniz oyun çok oyunculu olduğu için aynı tasarımda diğer oyuncuları da görebiliyorsunuz.

Geliştirici olan Gumiks oyunu Javascript üzerinde tasarladığını belirtiyor. Bunun haricinde herhangi bir oyun motoru veya geliştirici araçlarına yer verilmemiş. Gumiks yaklaşık 2 yıldır proje üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Henüz oyun tamamlanma aşamasında değil. Gumiks bir geliştirici aracı oluşturarak oyuncuların kolay bir şekilde oyuna yeni seviyeler ve varlıklar eklemesini sağlayacak. Ayrıca oyun motorunu açık kaynak hale getirerek farklı projelerde de kullanılmasını planlıyor.

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