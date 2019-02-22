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Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir

Arka planda çalışan uygulamalar kullanıcıdan habersiz reklam videoları oynatıyor ve para kazanıyor. Aylık olarak ise 10GB civarında veri tüketiyor. Bu da kullanıcıya olumsuz yansıyor.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Milyarlarca kullanıcısı olan Android ekosistemi siber saldırganlar için adeta cennet haline geldi. Telefona sızarak verileri çalmanın yanı sıra arka planda reklam oynatarak zengin olan pek çok uygulama var. Bunlar kullanıcı için kabarık faturalar üretebiliyor.

DrainerBot nedir?

Oracle tarafından tespit edilen uygulamalar kurulduktan sonra arka planda reklam videoları oynatmaya başlıyor. Kullanıcı bunun farkına varmıyor ancak saldırganlar önemli reklam gelirleri elde ediyor. Sürekli reklam oynatmanın kullanıcıya bedeli ise yaklaşık 10GB. Eğer kotalı veya mobil internet varsa durum daha da vahim hale geliyor. Diğer taraftan batarya da daha kısa sürede boşalıyor.

Ayrıca Bkz. "Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı"

İşin garip tarafı DrainerBot adı verilen bu kaynak kodu legal olarak geliştirilmiş. Hollandalı Tapcore bu yazılım aracını dağıtan girişim. Bununla birlikte girişim herhangi bir dolandırıcılık konusuna karşı soruşturma başlattığını açıklamış. Muhtemelen saldırganlar kaynak kodda oynamalar yapıp modifiye etmiş olabilir.

Bu uygulama ve oyunlar o kadar popüler olmuş ki toplamda 10 milyon indirme rakamını geçmiş. Daha önce de gündeme gelen veri hırsızı uygulamalar da yine milyonlarca indirme rakamına ulaşmıştı. Herhangi bir uyarı olmadığı takdirde zaten milyarlarca kullanıcısı olan Android ekosisteminde milyonluk rakamlara ulaşmak zor olmuyor.

Hali hazırda tespit edilen uygulama ve oyunlar Perfect365, VertexClub, Draw Clash of Clans, Touch ‘n’ Beat - Cinema, Solitaire: 4 Seasons şeklinde sıralanıyor. Uygulamalar popüler hale geldiği için sayfayı ziyaret eden kullanıcılar herhangi bir şeyden şüphelenmeden indiriyor.

Kullanıcıların sürekli olarak interneti kullanan uygulamaları kontrol etmeleri ve anormal trafikleri gözden kaçırmamaları gerektiği ifade ediliyor. Google hali hazırda uygulamaları kaldırmış ancak Solitaire: 4 Seasons halen duruyor.

 

https://www.phonearena.com/news/DrainerBots-consume-your-phones-battery-and-eat-your-data_id113908 Yorum Yaz
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clb12 2 ay en beğenilen
Sdn ye benzemeye basladiniz iyice.
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sertacaygun 2 ay
MIUI'ın sevdiğim bir huyu; Ayarladığınız uygulamalar Android'in yapısından farklı olarak siz açana kadar çalışmıyor ve güç tasarrufuyla ilgili ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Mesela ekran kapalı kalsa bile uygulamanın güç tasarrufuna geçmesini engelleyebilirsiniz (mesela kablosuz dosya transferi uygulamaların için çok iyi) ya da ekran açık olsa bile başka uygulamaya geçer geçmez ağır güç tasarrufu uygulayabiliyor o uygulamaya.
MIUI'ın sevdiğim bir huyu; Ayarladığınız uygulamalar Android'in yapısından farklı olarak siz açana kadar çalışmıyor ve güç tasarrufuyla ilgili ayarlamalarını ya...
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crazywinner3 2 ay WB
Bunun IOS veya android ile bir alakası yok. Bir geliştirici IOS'de de arkaplanda istediğini indirebilir. Reklamı kullanıcı görmediği için uygulamayı yapan arkadaşlara hiçbir para gitmiyor. Reklam yüklemeyi seçmelerinin tek sebebi sunucu problemi olmaması. İstediğiniz kadar reklam indirebilirsiniz. Bu bir açık değil. Burada suç İnternet kullanımı arttığı halde hangi uygulamanın kullandığına bakmayan kullanıcıdan başka birinde değil.
Edit: Bir kaç siteden baktım. Geliştiricilerin kaynak kodunun hack'lendiği söyleniyor. Zaten geliştiricilerin böyle bir şey yapmasının hiç bir anlamı yok dediğim gibi hiç para kazanmıyorlar bu saçma olaydan.
Bunun IOS veya android ile bir alakası yok. Bir geliştirici IOS'de de arkaplanda istediğini indirebilir. Reklamı kullanıcı görmediği için uygulamayı yapan arkad...
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9unkarekoku 2 ay
Daha bugün beğendiğim Podcast Addict uygulamasını destek olmak için satın aldım çok geçmeden aşırı veri kullanımı uyarısı geldi ve bir baktım ki 5gb dan fazla Wifi uçmuş, nerdeyse 190mb da veri bağlantısı yemiş. Şimdi destek olmak istedik başımıza gelene bak :@
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neronidas 2 ay
Telefonu rootlayıp Greenify kurun. Arka plana istemediğiniz uygulamaları kapatıyor.
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Galatas4ray 2 ay
Hayret Facebook,İnstagram yok listede
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sertacaygun 2 ay
MIUI'ın sevdiğim bir huyu; Ayarladığınız uygulamalar Android'in yapısından farklı olarak siz açana kadar çalışmıyor ve güç tasarrufuyla ilgili ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Mesela ekran kapalı kalsa bile uygulamanın güç tasarrufuna geçmesini engelleyebilirsiniz (mesela kablosuz dosya transferi uygulamaların için çok iyi) ya da ekran açık olsa bile başka uygulamaya geçer geçmez ağır güç tasarrufu uygulayabiliyor o uygulamaya.
Yanıtla +9
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clb12 2 ay en beğenilen
Sdn ye benzemeye basladiniz iyice.
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WB 2 ay
Her ne kadar inovasyon adina kizgin olsak da sirf bu yuzden bile iphone ‘un yeri baska..
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crazywinner3 2 ay WB
Bunun IOS veya android ile bir alakası yok. Bir geliştirici IOS'de de arkaplanda istediğini indirebilir. Reklamı kullanıcı görmediği için uygulamayı yapan arkadaşlara hiçbir para gitmiyor. Reklam yüklemeyi seçmelerinin tek sebebi sunucu problemi olmaması. İstediğiniz kadar reklam indirebilirsiniz. Bu bir açık değil. Burada suç İnternet kullanımı arttığı halde hangi uygulamanın kullandığına bakmayan kullanıcıdan başka birinde değil.
Edit: Bir kaç siteden baktım. Geliştiricilerin kaynak kodunun hack'lendiği söyleniyor. Zaten geliştiricilerin böyle bir şey yapmasının hiç bir anlamı yok dediğim gibi hiç para kazanmıyorlar bu saçma olaydan.
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