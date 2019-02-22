Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir

Milyarlarca kullanıcısı olan Android ekosistemi siber saldırganlar için adeta cennet haline geldi. Telefona sızarak verileri çalmanın yanı sıra arka planda reklam oynatarak zengin olan pek çok uygulama var. Bunlar kullanıcı için kabarık faturalar üretebiliyor.

DrainerBot nedir?

Oracle tarafından tespit edilen uygulamalar kurulduktan sonra arka planda reklam videoları oynatmaya başlıyor. Kullanıcı bunun farkına varmıyor ancak saldırganlar önemli reklam gelirleri elde ediyor. Sürekli reklam oynatmanın kullanıcıya bedeli ise yaklaşık 10GB. Eğer kotalı veya mobil internet varsa durum daha da vahim hale geliyor. Diğer taraftan batarya da daha kısa sürede boşalıyor.

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İşin garip tarafı DrainerBot adı verilen bu kaynak kodu legal olarak geliştirilmiş. Hollandalı Tapcore bu yazılım aracını dağıtan girişim. Bununla birlikte girişim herhangi bir dolandırıcılık konusuna karşı soruşturma başlattığını açıklamış. Muhtemelen saldırganlar kaynak kodda oynamalar yapıp modifiye etmiş olabilir.

Bu uygulama ve oyunlar o kadar popüler olmuş ki toplamda 10 milyon indirme rakamını geçmiş. Daha önce de gündeme gelen veri hırsızı uygulamalar da yine milyonlarca indirme rakamına ulaşmıştı. Herhangi bir uyarı olmadığı takdirde zaten milyarlarca kullanıcısı olan Android ekosisteminde milyonluk rakamlara ulaşmak zor olmuyor.

Hali hazırda tespit edilen uygulama ve oyunlar Perfect365, VertexClub, Draw Clash of Clans, Touch ‘n’ Beat - Cinema, Solitaire: 4 Seasons şeklinde sıralanıyor. Uygulamalar popüler hale geldiği için sayfayı ziyaret eden kullanıcılar herhangi bir şeyden şüphelenmeden indiriyor.

Kullanıcıların sürekli olarak interneti kullanan uygulamaları kontrol etmeleri ve anormal trafikleri gözden kaçırmamaları gerektiği ifade ediliyor. Google hali hazırda uygulamaları kaldırmış ancak Solitaire: 4 Seasons halen duruyor.