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Bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacak Asus modelleri açıklandı

Asus, bu yıl içerisinde Android 9 Pie güncellemesi alacak olan akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu yılın sonuna kadar güncelleme almış olacak olan tüm Asus cihazları haberimizde.
2 ay
2,9b
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Tayvanlı bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi Asus, bu yılın sonuna kadar pek çok cihazına Android 9 Pie güncellemesi ulaştıracak. Şirket, 2019 yılı içerisinde Android Pie güncellemesi alacak tüm cihazlarının isimlerini açıkladı.
Listede yer almalarına karşın ZenFone 5 ailesinin 2 üyesi ZenFone 5 ve ZenFone 5Z hali hazırda zaten Android Pie güncellemesi almış durumda. Ayrıca ROG Phone da performans testlerinde Android Pie ile görüntüleniyor ve çok yakın gelecekte güncelleme alması bekleniyor.
Bunların dışındaki cihazların ne zaman güncelleme alacakları hakkında ne yazık ki kesin bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz şey bu yıl bitmeden kesinlikle güncelleme alacak olmaları.
Bu yıl güncelleme alan/alacak olan tüm Asus cihazları şu şekilde,
  • ZenFone 5 (ZE620KL)
  • ZenFone 5Z (ZS620KL)
  • Asus ROG Phone (ZS600KL)
  • ZenFone 4 Max (ZC554KL)
  • ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)
  • ZenFone 4 Max (ZC520KL)
  • ZenFone 4 Selfie Live (ZB553KL)
  • ZenFone 4 Max (ZB520KL)
  • ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL)
  • ZenFone 5 Lite (ZC600KL)
  • ZenFone Live(L1) (ZA550KZ / ZA551KL)
  • ZenFone Max Pro(M1) (ZB602KL / ZB601KL)
  • ZenFone Max(M1) (ZB555KL / ZB556KL)
  • ZenFone Max Pro(M2) (ZB631KL/ ZB630KL)
  • ZenFone Max(M2) (ZB633KL / ZB632KL)

https://www.gsmarena.com/asus_reveals_which_zenfones_will_be_updated_to_android_9_pie-news-35750.php Yorum Yaz
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intel7mix 2 ay
Model isimleri öyle uzun ki kısaltın biraz.
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Whippoorwill 2 ay
Samsung'un boşluğu nasıl dolar diye dert ediyordum kendime ki Asus geldi o anda. Teşekkürler Asus.
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