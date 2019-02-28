Bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacak Asus modelleri açıklandı

Tayvanlı bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi Asus, bu yılın sonuna kadar pek çok cihazına Android 9 Pie güncellemesi ulaştıracak. Şirket, 2019 yılı içerisinde Android Pie güncellemesi alacak tüm cihazlarının isimlerini açıkladı.

Listede yer almalarına karşın ZenFone 5 ailesinin 2 üyesi ZenFone 5 ve ZenFone 5Z hali hazırda zaten Android Pie güncellemesi almış durumda. Ayrıca ROG Phone da performans testlerinde Android Pie ile görüntüleniyor ve çok yakın gelecekte güncelleme alması bekleniyor.

Bunların dışındaki cihazların ne zaman güncelleme alacakları hakkında ne yazık ki kesin bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz şey bu yıl bitmeden kesinlikle güncelleme alacak olmaları.

Bu yıl güncelleme alan/alacak olan tüm Asus cihazları şu şekilde,

ZenFone 5 (ZE620KL)



ZenFone 5Z (ZS620KL)

Asus ROG Phone (ZS600KL)

ZenFone 4 Max (ZC554KL)

ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)

ZenFone 4 Max (ZC520KL)

ZenFone 4 Selfie Live (ZB553KL)

ZenFone 4 Max (ZB520KL)

ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL)

ZenFone 5 Lite (ZC600KL)

ZenFone Live(L1) (ZA550KZ / ZA551KL)

ZenFone Max Pro(M1) (ZB602KL / ZB601KL)

ZenFone Max(M1) (ZB555KL / ZB556KL)

ZenFone Max Pro(M2) (ZB631KL/ ZB630KL)

ZenFone Max(M2) (ZB633KL / ZB632KL)

https://www.gsmarena.com/asus_reveals_which_zenfones_will_be_updated_to_android_9_pie-news-35750.php