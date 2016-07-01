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Bugatti, 1500 beygirlik Chiron ile Dünya hız rekoru denemesi yapacağını onayladı

Bugatti yeni 1500 beygirlik modeli Chiron'la yeni dünya hız rekoru kırmayı planladığını kabul etti. Firma aracın siparişlerinin tesliminden sonra rekor denemesini gerçekleştirecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
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25
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bugatti CEO'su Wolfgang Dürheimer AutoCar'a verdiği demeçte kendinden emin bir şekilde yeni Bugatti Chiron'un önceki tepe model Veyron Super Sport'dan daha hızlı olacağını belirtti. Ancak sonrasında akıllara şu soru geldi; ne kadar daha hızlı?
Bugatti firması da bunu merak etmiş olacak ki sorunun cevabını bulmayı planlıyor ancak deneme için bir tarih henüz belirlenmiş değil. Önceki raporlara göre firma şu anda önceliği araç için aldığı 200'den fazla siparişi hızlıca yetiştirmek üzerine vermiş durumda.
Bugatti ancak siparişler tamamlandığı zaman Veyron Super Sport'un rekorunu geçme girişimine girmeyi düşünüyor. Bu işe sıra geldiği zaman ise Bugatti'nin denemeyi daha önce Veyron Super Sport ile 2010'da 431km/s dünya hız rekorunu kırdığı Ehra-Lessien test tesisinde yapması bekleniyor.
Rakamsal olarak bakarsak Bugatti Chiron'un yeni rekoru kırması oldukça muhtemel görünüyor. Bugatti Veyron Super Sport'un 1200 beygir, 1500Nm'lik değerlerine karşın Chiron'un W16 motoru 1500bg ve 1600Nm'lik daha üstün bir güce ve torka sahip. Bugatti Chiron'un dünya rekoru için piste çıkacağı gün merakla bekleniyor.

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Tesla Nikola 3 yıl en beğenilen
Onemli olan kapi sesinin toklugu , 2. Elinin para etmesi
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First_Person 3 yıl
Oh oh Veyron'un fiyatı düşer biz de alırız..
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FRAPS_TR 3 yıl
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım 500 ü vuracak mı ?...
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X-FI 3 yıl
natgeo da belgeseli vardı bunun, o maks hıza özel lastikler kullanılıyor, maks hızda uzun süre kalırsa lastikler yanıp parçalanırmış ama o ana kadar benzin biter zaten diyorlar. birde arabanın en göz alıcı yeri stopları zira 4 kat mı ne daha fazla güç harcıyorlar arabayı durdurmak için.
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Captain_Ivy 3 yıl
Manyak bunlar ya
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Lene 3 yıl
Rahat bırakın şu araçları ya.nedir bu böyle illa uçmasını mı istiyorsunuz :)
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ardicli2000 3 yıl
metebyr
bugatti markası daha bir çok marka gibi vw grubuna ait arkadaşlar, ayrıca vw bugattiden kar edemediklerinden yakınıyordu. bu araçlar onlar için teknoloji demosu gibi bir şey. yenilikçi tasarımlar ve teknolojiler böyle uç modellerde kullanılıp sonra doğal olarak golf ve poloya gelecek, asıl para vw açılımının anlamı gibi halkın arabalarından kazanılıyor :)

Kâr etmediklerinden yakınmıyorlar. Kâr etmeyi dahi beklemiyorlar. Veyron'dan 1 milyar dolardan fazla zararları vardı. Belki bunda o kadar etmezler, ama yine de kar edeceklerini sanmıyorum. Formula aracı gibi bir araç. Aşırı pahalı ama satış getirisi yok. Tamamen prestij ve teknolojiik geliştirmeler için yapılıyor. Bu araçlarda görülen üst düzeydeki şanzıman şaft vs bilimum yenilik ilerleyen yıllarda binek otomobillerine uyarlanıp ticarileştiriliyor.
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Doom II 3 yıl
Guinness rekoru 283mph (455.4kmh) ile bu araçta (sokakta legal olarak kullanabileceğiniz araçlar içinde yoksa çölde giden bir roket benzeri bir araç yapmışlardı 1200kmh hıza çıkıyordu
) bakalım geçebilecekler mi http://www.baddgt.com

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metebyr 3 yıl
bugatti markası daha bir çok marka gibi vw grubuna ait arkadaşlar, ayrıca vw bugattiden kar edemediklerinden yakınıyordu. bu araçlar onlar için teknoloji demosu gibi bir şey. yenilikçi tasarımlar ve teknolojiler böyle uç modellerde kullanılıp sonra doğal olarak golf ve poloya gelecek, asıl para vw açılımının anlamı gibi halkın arabalarından kazanılıyor :)
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Portraitclub 3 yıl
Çok bişey istemiyorum 200km hız yapsam yeter fazlasında gözümüz yok çok şükür
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Grand_Alexander 3 yıl
cestvrai
berkay1122
mehmedaltair Farları golfün U ledlerinden almışlar galiba tipik vw
evet bugatti aramış aramış farı kimden çalsak demiş.
Bugatti Veyronun motoru VW mühendisleri tarafından yapıldı
aracın altyapısında VW,Audi,Porsche ,Bugatti takımları ortak calısmıs deniyor.. ayrıca VWnin alt segment arac yapması onların daha kotu muhendisleri olacagı anlamına gelmez..

veyron bir proje araç bir fikir sonucu toplanan mühendislerin eilnden çıkmış kar getirmesi dahi beklenmeyen tamamen prestij ürünü projede çalışan tüm mühendisler vw group çatısı altından toplanmış değil dünyanın farklı yerlerinden ve farklı alanlarda çalışan mühendisler sadece veyron için bir araya getirildiklerini ve sonrasına projenin başarısına göre bakacaklarını söylüyorlardı...
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taner11 3 yıl
450 yı zorlar tahminim
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Patren 3 yıl
km de kaç kuruş yakıyor acaba
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mnyksvsc 3 yıl
F1 aracıyla kapıştırsalar ya...
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Mr. Jingles 3 yıl
Tip olarak Veyron'dan çok daha güzel. Umarım yeni kral artık bu olur.
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