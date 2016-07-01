Bugatti, 1500 beygirlik Chiron ile Dünya hız rekoru denemesi yapacağını onayladı

Bugatti CEO'su Wolfgang Dürheimer AutoCar'a verdiği demeçte kendinden emin bir şekilde yeni Bugatti Chiron'un önceki tepe model Veyron Super Sport'dan daha hızlı olacağını belirtti. Ancak sonrasında akıllara şu soru geldi; ne kadar daha hızlı?

Bugatti firması da bunu merak etmiş olacak ki sorunun cevabını bulmayı planlıyor ancak deneme için bir tarih henüz belirlenmiş değil. Önceki raporlara göre firma şu anda önceliği araç için aldığı 200'den fazla siparişi hızlıca yetiştirmek üzerine vermiş durumda.

Bugatti ancak siparişler tamamlandığı zaman Veyron Super Sport'un rekorunu geçme girişimine girmeyi düşünüyor. Bu işe sıra geldiği zaman ise Bugatti'nin denemeyi daha önce Veyron Super Sport ile 2010'da 431km/s dünya hız rekorunu kırdığı Ehra-Lessien test tesisinde yapması bekleniyor.

Rakamsal olarak bakarsak Bugatti Chiron'un yeni rekoru kırması oldukça muhtemel görünüyor. Bugatti Veyron Super Sport'un 1200 beygir, 1500Nm'lik değerlerine karşın Chiron'un W16 motoru 1500bg ve 1600Nm'lik daha üstün bir güce ve torka sahip. Bugatti Chiron'un dünya rekoru için piste çıkacağı gün merakla bekleniyor.