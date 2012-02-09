Bugün ABD'de Apple protestoları başlıyor

Geçtiğimiz hafta Foxconn'un Çin'deki üretim tesislerinde çalışan bir bayanın çalışma ortamına dair CNN'e yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.





Bayan Chen olarak kendisini adlandıran çalışan, Apple'ın cihaz üretimini yapan Foxconn'un Chongqing şehrindeki 1 milyon işçi kapasiteli tesislerinde çalıştığını belirtmişti. Chen ifadelerinde fabrikada bayanların erkek gibi erkeklerin de makine gibi muamele gördüğüne, insanın hayatının bedeli ucuz olduğu için makineler gibi çalıştırıldıklarına, artık kendisini hayvan gibi hissetmeye başladığına yer vermişti.





Chen, Foxconn'daki ilk gününde yaşlı bir çalışanın kendisine derhal işten ayrılmasını ve hayatını karartmamasını tavsiye ettiğini vurguluyor. Foxconn'un çalışanlarına imzalattığı belgelere göre dışarıya fabrika ile ilgili açıklamada bulunmak yasak ve yasak ihlal edilirse yargı süreci başlıyor. Çalışanlar hiç bir şekilde üretilen cihazın ne olduğunu göremiyor. CNN'deki programda ürettiği iPad 2'yi eline alan Chen'in oldukça şaşırdığı belirtiliyor.





Chen ayrıca biolog olmak için üniversiteye başlayacağını ve bir daha Foxconn'a dönmeyeceğini de sözlerine eklemişti. Gündemi oldukça meşgul eden bu röportaj sonrasında Apple ve Foxconn ayrı ayrı açıklama yaparak her işçinin çalışma koşulları ile ilgilendiklerini ve her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını açıkladı.





Ancak bu açıklamalar kimseyi tatmin etmemiş görünüyor. İki büyük işçi reform grubu olan Change.org ve SumOfUS, yüzbinlerce imza toplayarak bugün 6 büyük Apple mağazası önünde protesto gösterileri yapacak.





Apple'ın işçilere kötü muameleye göz yummasını protesto edecek grupta Apple fanları ve iPhone kullanıcıları çoğunlukta. Toplanan imza sayısının 250 000 olduğu belirtiliyor.





Foxconn ile sadece Apple değil Microsoft ve Amazon da üretim ortağı. Ancak gruplar Apple'ın ikonik statüsünün daha çok dikkat çekeceğini düşünüyor.





Change.org başkanı Mark Shields Apple'ın cihazlarının kendisi gibi pek çok kullanıcının hayatını değiştirdiğini ancak sahip oldukları bu mutluluğun insan hayatına bedel olmasını istemediklerini açıkladı.





Protestocular kısa süre önce Adil İşçiler Organizasyonu'na (FLA) üye olan Apple'ı, organizasyonun kaç tane ortak firmanın belirtilen kuralları ihlal ettiğine dair sunduğu raporu kamuoyuna açıklamaya ve ayrıca işçi koruma programı oluşturmaya davet ediyor. Protestolarda Apple'ın Think Different sloganı kullanılacak.





Elbette Apple tek başına bu sorunları çözecek kapasitede değil ancak gruplar çözüm için liderlik etmesini bekliyor.