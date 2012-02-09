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Bugün ABD'de Apple protestoları başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Foxconn'un Çin'deki üretim tesislerinde çalışan bir bayanın çalışma ortamına dair CNN'e yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bayan Chen olarak kendisini adlandıran çalışan, Apple'ın cihaz üretimini yapan Foxconn'un Chongqing şehrindeki 1 milyon işçi kapasiteli tesislerinde çalıştığını belirtmişti. Chen ifadelerinde fabrikada bayanların erkek gibi erkeklerin de makine gibi muamele gördüğüne, insanın hayatının bedeli ucuz olduğu için makineler gibi çalıştırıldıklarına, artık kendisini hayvan gibi hissetmeye başladığına yer vermişti. 

Chen, Foxconn'daki ilk gününde yaşlı bir çalışanın kendisine derhal işten ayrılmasını ve hayatını karartmamasını tavsiye ettiğini vurguluyor. Foxconn'un çalışanlarına imzalattığı belgelere göre dışarıya fabrika ile ilgili açıklamada bulunmak yasak ve yasak ihlal edilirse yargı süreci başlıyor. Çalışanlar hiç bir şekilde üretilen cihazın ne olduğunu göremiyor. CNN'deki programda ürettiği iPad 2'yi eline alan Chen'in oldukça şaşırdığı belirtiliyor.

Chen ayrıca biolog olmak için üniversiteye başlayacağını ve bir daha Foxconn'a dönmeyeceğini de sözlerine eklemişti. Gündemi oldukça meşgul eden bu röportaj sonrasında Apple ve Foxconn ayrı ayrı açıklama yaparak her işçinin çalışma koşulları ile ilgilendiklerini ve her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını açıkladı.

Ancak bu açıklamalar kimseyi tatmin etmemiş görünüyor. İki büyük işçi reform grubu olan Change.org ve SumOfUS, yüzbinlerce imza toplayarak bugün  6 büyük Apple mağazası önünde protesto gösterileri yapacak. 

Apple'ın işçilere kötü muameleye göz yummasını protesto edecek grupta Apple fanları ve iPhone kullanıcıları çoğunlukta. Toplanan imza sayısının 250 000 olduğu belirtiliyor.

Foxconn ile sadece Apple değil Microsoft ve Amazon da üretim ortağı. Ancak gruplar Apple'ın ikonik statüsünün daha çok dikkat çekeceğini düşünüyor. 

Change.org başkanı Mark Shields Apple'ın cihazlarının kendisi gibi pek çok kullanıcının hayatını değiştirdiğini ancak sahip oldukları bu mutluluğun insan hayatına bedel olmasını istemediklerini açıkladı.

Protestocular kısa süre önce Adil İşçiler Organizasyonu'na (FLA)  üye olan Apple'ı, organizasyonun kaç tane ortak firmanın belirtilen kuralları ihlal ettiğine dair sunduğu raporu kamuoyuna açıklamaya ve ayrıca işçi koruma programı oluşturmaya davet ediyor. Protestolarda Apple'ın Think Different sloganı kullanılacak.

Elbette Apple tek başına bu sorunları çözecek kapasitede değil ancak gruplar çözüm için liderlik etmesini bekliyor.

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symbiat 7 yıl en beğenilen
arkadaşlar olayı güzel özetlemişler.


Yenimi uyandınız derler adama ? çin deki insanların ne farkları varda amerika da değilde çinde üretiliyor bu cihazlar kurulan onca fabrika ?

ucuz insan gücünün anlamını bile bilmeyen amerikalalılar....

Kendileri w8 motorlu benzin canavarı arabalara binerken, hükümetleri petrol zengini olan ülkelere binbir çeşit dalavere ile girip savaş açıyor insanları katlediyor adınada özgürlük getirdik diyorlar.

Sonrada bu insanlar utanmadan insan haklarından bahsediyorlar.

Hakdan bahseden güçlüler düşünebiliyormusunuz ? Ne kadar ironik bir durum. apple samsung ve daha niceleri devasa şirketler, etik insan hakkı çevre bilinci vs yi gerçekten önemsiyor olsalardı hiç biri bu kadar büyüyemez zengileşemezlerdi.

Bir kurum firma kuruluş yada her neyse devasa zenginliğe ulaşıyorsa bilin ki bunu ancak başkalarının haklarını gasp ederek yapabilir. Dünyada açlık susuzluk sefalet varsa bunun sebebi kaynak kıtlığından değil kaynakların haksız dağıtılmasından ibarettir. Bir halk obezlikten yakınırken diğeri açlıktan ölüyorsa varın gelin gerisini siz düşünün.

Dünyanın sonunu aç gözlülük getirecek başka şey değil. Ve bizlerde buna çanak tutuyor olacağız harcadığımız her kuruş para ile.
arkadaşlar olayı güzel özetlemişler.Yenimi uyandınız derler adama ? çin deki insanların ne farkları varda amerika da değilde çinde üretiliyor b...
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sertacarslan 7 yıl
Conilere eğlence lazım. Çin nerede diye sorsan yarısı haritada yerini bulamaz...
Foxconn'da işçiler köle de diğerlerinde değil mi?
Çağdaş dünyanın(!) kurumsal işletmeleri neden üretim üssü olarak Çin, Hindistan gibi ülkeleri seçiyorlar?
Çin'deki insan hakları ihlallerine yapılan eleştrilere ilk tepkiyi kendi devletleri veriyor, iç işlerimize karışmayın diye...
Kapitalist sistem... 200 yıl önce de buydu, şimdi de bu...
(Apple fanı falan değilim, hatta Apple antipatisti bile sayılabilirim)
Conilere eğlence lazım. Çin nerede diye sorsan yarısı haritada yerini bulamaz...Foxconn'da işçiler köle de diğerlerinde değil mi?Çağdaş dünyanın(!) ...
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AndryTR 7 yıl
Olay Apple'da, Microsoft'ta ya da diğerlerinde bitmiyor. Üretimi yapan Foxconn. Adamlara "posta" koymak için alternatifiniz olmalı. Apple bugün Foxconn'dan elini ayağını çekse kime ürettirecek ürünlerini? Bu kadar çok çalışanı olmasına rağmen Foxconn'un üretimi yetiştirmekte sıkıntı yaşadığı yönünde açıklamalar geliyor (Bkz. Tim Cook'un 2011 iPhone 4S satışları hakkında "Üretebilseydik, daha fazlasını satardık" açıklaması). Bu kapasiteye sahip kaç tane üretici var?
Yani demek istediğim şu; Apple Foxconn'a baskı yapabilir ama bir yere kadar. Foxconn "ucuz ve hızlı istiyorlar" diye bahane üretip duruyor. Buna el atması gereken kurum kendi devletleridir. Yoksa Foxconn "biri gider, yenisi gelir" zihniyetiyle hiçbirini iplemez. Ki geçenlerde aynı Foxconn'da işe girmek için uğraşan insanlar izdihama neden oldular.
Yani kısaca; bu insanların çalışmaya ihtiyacı var ve bir sürü insan var bu durumda olan. Foxconn da bunun farkında ne yazık ki...
Olay Apple'da, Microsoft'ta ya da diğerlerinde bitmiyor. Üretimi yapan Foxconn. Adamlara "posta" koymak için alternatifiniz olmalı. Apple bugün Foxconn'dan elin...
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interwap 7 yıl
Çin sanayi ve üretim olarak müthiş bir yer. Dünyada üretilipte Çinde üretilemeyen/üretilemeyecek ürün yok gibi. Ancak insan sağlığı yerlerde. Çine ticaret için giden kişiler anlatıyor Sabah akşam pirinç ancak içinde kurt mu ararsın ne ararsan var. Tuvalet denen bir şey yok. İnsanlar çukura pisliyor çukur dolunca kepçe yeni çukur açıyor, eski çukuru da bu toprakla kapatıyor. Vardiyalı sistem, eve haftada bir gün gidiyorsun. Öyle temiz çarşaf falan arama. Senin yattığın yatakta diğer vardiyanın işçileri kalıyor.
Eğer Çin'de insan sağlığına önem verilseydi her şeyi bu kadar ucuza üretemezlerdi.
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BurakTirpanli 7 yıl
Hayvanlardan beterler zaten... Beter olsun hiç acımam bu çinlilere... O kadar hayvanı falan katlettiklerini gördüm ya gebersinler. Acınmaz bunlara.
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tunlab 7 yıl
foxconn denen sirket apple a urun tedarik etmeseydi bu kadar sansasyon yaratirmiydi olay, ayrica cin nufusu 2 milyar dua etsinler buyuk sirketler orda uretim yapdiriyorlar tabi sirketlerinde yararina bu olay sonucta, yoksa dile kolay 2 milyar nufusu neyle doyuracaksin, buna emin olun o isyan eden isciler bugun isi biraksa yarin yerleri dolar, ha biz bunu dogru buluyormuyuz tabiki cok yanlis ama bu zaman boyle bir sey iste, tıpkı adidas ve nike in endonezyada gunluk 2 euro ya isci calistirmasi gibi, burda asil dusundurucu olay bu sorunun caresi olmayisi ve kantarin topuzu giderek kaciyor bazilari asiri zengin bazilarinun durumu bu, ben burada apple in pek bir yapdirimi olamayacagini dusunuyorum, sonucta foxconn ozel bir sirket kimseden emir almaz, begenmiyorsan yapdirma diyebilir apple a, tabi bukadar kolay olmaz bunu soylemesi ama varsayim buda...
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ErTuFx 7 yıl
teknoloji firmalari fabrikalarini bir bir is gücü ucuz olan ülkelere acmaya devam ediyorlar ucuza ürettirip 800$ a telefonn satan firmalarin neden kenarda kösede 75 milyar dolar birikimi oldugunu simdi daha iyi anliyorum bu paranin saniyorum en az 30 u hak yemektendir.
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Rainbow6 7 yıl
bende cindeki kotu calisma sartlarina karsiyim ama neden appleye gidiyolarki uretimi yapan foxconn ustelik sadece appleye degil bi cok firmayada uretim yapiyo .. samsung falan gibi firmalarinda fabrikalari ayni amacindan sapmis appleye yonelik bi saldiri sadece ... insanliktan sanattan sosyeteden odun vermeyip parmagina kanli elmaslar takan kadinlar gibi
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Mellkor 7 yıl
Bu gidisle apple urunlerine iyi bir fiyat artisi olucak
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sweatcan 7 yıl
Bi zamanlar bi boncuk firmasının bilgisayar işlerini yaptım firmanın sahibiyle bayağı konuştuk çin hakkında adam ordan getiriyordu malzemeyi anlattıklarıni duyunca cok tuhaf olmuştum kapıda fabrikanın kapısında binlerce insan asker taburu gibi sirada duruyormus sormuş rehbere neci bunlar neden duruyorlar diye rehberin verdiği cevapsa yedek isciler hastalanan yada rahatsızlanan olursa yada işi bırakan ilişiği kesilip bekleyenlerden seçip çalışmaya devam ediyorlarmış bu kadar bitik insan anlayışı ve ülke olamaz ve olmaz olsun.
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mako3e 7 yıl
avrupa ve amerika asla gerçek medeniyeti yakalayamamıştı. sadece sömürdükleri ve kanını emdikleri ülkelerin zenginliklerini yediler.
çin desen zaten hak getire, insan demek hayvan demek. maaşlı hamile kalan kadınlar var. cenin belli bir aya gelince kürtaj oluyor. o cenin gençlik kremlerinde kullanılıyor sende bunu yüzüne sürüyorsun.
işte islamiyetin ince bakış açısı burada devreye giriyor. yediğin, giydiğin malın helal mi yoksa haram mı olduğuna, hangi yollardan elde edildiğine dikkat etmek zorundayız. azıcık özümüze dönsek gerçekler burnumuzun dibinde. koskoca osmanlı örneği var azıcık ders alsak atalarımız nasıl dünyayı yönetmiş diye...
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face1tr 7 yıl
ulan şuradaki duyarlılığımızın onda birini ülkemiz için göstersek!!!
2000 tane HES projesi var, karadeniz, doğu anadolu, güneydoğu, akdeniz, ege... ülkenin dört bir tarafında doğa katliamı yapılıyor.
ancak siz, sadece doğa katliamı yapılıyor zannediyorsunuz. Kabbedilen bu ülkenin geçmişi, tarihi ve geleceğidir. HES yapılan arazilerde köylüler, yeşil öldüğü ve artık suya ulaşamadıkları için, topraklarına ekemiyorlar, hayvanları açlıktan kırılıyor, evlerini terk etmek durumunda bırakılıyorlar; işsizler kervanına katılıyorlar, köylerini bırakıp şehre göçüyorlar.
işte burada büyük planın ikinci aşaması devreye giriyor, insanlar evlerini terk ettiklerinde, o bölge iskan alanı işlevini yitiriyor, dolayısıyla yerli ve yabancı sermaye için, buralarda maden arama, maden ocağı kurma, işletme hakkı doğuyor(maden izni verilebilmesi için bölgenin iskan alanı olmaması gerekiyor)
sonra bor, demir, çelik, mermer, değerli taş... ne varsa yurtdışına...
vimeo.com/...
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neverktulu 7 yıl
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
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alpa07 7 yıl
Birde FLA ya üyeymiş :D :D
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johonwayni 7 yıl
Gec yapılmış bir protesto..
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easymen 7 yıl
Erg adil olmaz adil olsa erg olmaz.
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K_Spartakus 7 yıl
çinde çalışma şartları zaten iyi değil ama iyileştirlmeyeceği anlamına gelmez ama sözde sosyalits bir ülkenin kapitalist çarpık sistemde tüm dünyanın ihtiyaçları 100 doların altında maaşlarla çalışanların sayesinde haksızca gideriliyor . çinde üretim yapan markaların son 20 yılda ne kadar büyüdüklerine kaçyüz milyarlarca dolarları kasasında attıklarına bakın , işte o zaman bu iki sistemin insanları nasıl sömürdüğünü görün . çin sosyalistmiş ...bende inandım ya
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