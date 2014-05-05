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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bulut depolama servisi Box, Windows Phone ve Windows 8.1 uygulamasını yeniledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
735
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bulut depolama servisi Box, Windows Phone ve Windows 8.1 uygulamasını yeniledi
Ücretsiz olarak 10GB depolama alanı veren bulut servisi Box, Windows Phone 7.5 / 8 / 8.1 ve Windows 8.1 uygulamasını birçok yeni geliştirme ile güncelledi.
Kişilere verilen bu ücretsiz alanın Windows Phone 7.5 / 8 / 8.1 ve Windows 8.1 cihazlar üzerinden yönetilmesine imkan tanıyan Box uygulaması, belirlenen dosyalara çevrimdışı olarak erişim imkanı sunuyor ve fotoğraf ile video desteğini de bünyesinde barındırıyor. Güvenlik noktasında dosya şifreleme yapabilen uygulama, gelişmiş bir transfer yöneticisine de sahip. Windows Phone tarafında yayınlanan yeni güncellemesiyle ise baştan aşağıya yenilerek menülerden dahili navigasyon sürecine kadar geniş bir listede geliştirmeler alan Box, aynı zamanda Türkçe dil desteğine kavuşuyor. Uygulamanın Windows sürümünde ise yeni görüntüleme düzeni, arama kontrolü, geniş karolar ve çok daha yumuşak kaydırma gibi faydalı özellikler uygulamaya dahil ediliyor.
Box uygulamasını Windows Phone sürümüne buradan, Windows sürümüne ise buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 
 
Bulut depolama servisi Box, Windows Phone ve Windows 8.1 uygulamasını yeniledi

http://www.wpcentral.com/box-completely-rebuilds-windows-phone-and-windows-81-apps Yorum Yaz
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