Bundle kullanıcılarına göre 2016′nın en ilginç haberleri belli oldu

Mobil haber uygulaması olan Bundle üzerinde 2016 yılı boyunca kullanıcılar tarafından yaklaşık 100 milyon haber okundu. Gündem ve son dakika gelişmelerinin haricinde kalan en ilginç 10 içeriği yayınlayan platformun listesi bir hayli renkli. Karşınızda yılın görülmeye değer içerikleri:

10 - Rüyaları hatırlamanın yolları

Hakkında binlerce teorinin yazılıp çizildiği rüyaları neden, nasıl görürüz ve anlamları nelerdir? İnsanlar rüyalarının genellikle yaşadıkları ya da hissettikleriyle ilgili olduğunu düşünürler ancak net bir şekilde hatırlayamazlar. Rüyaları hatırlamanın 7 yöntemine buradan ulaşabilirsiniz.

9 - Beynin uyku durumuna nasıl geçtiği keşfedildi

Nature’da yayınlanan bir araştırma sonucuna göre uykunun deşifresi henüz gerçekleştirilmedi ancak beynin uyku durumuna nasıl geçtiği keşfedildi. Meyve sineğinin beyninde uyku durumuna geçişi kontrol eden ve "dorsal fan-shaped body" (dFB) ismi verilen nöron kümesinin insanlardaki çalışma mantığı çözüldü. Araştırmanın ilginç detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

8 - Ünlü logolardaki gizemli sanat eserleri

Filipinli bir grafik tasarımcı olan Eisen Bernardo, hazırladığı "Logo+Art" serisinde günümüz logolarını klasik eserlerle aynı potada eritmeyi başardı. NASA, NBA, Ferrari, Starbucks ve Puma gibi logoların da yer aldığı 15 çalışmaya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

7 - Yaşamak için en uygun şehirler

Yeni bir hayata başlamak için farklı bir şehre taşınma gibi bir planınız varsa bu haber tam size göre. Avrupa ve Amerika’nın yer aldığı listede maaşların yanı sıra sunulan ev ve çocuk destekleri de yer alıyor. Sırf orada yaşayın diye üzerine para veren şehirlere buradan ulaşabilirsiniz.

6 - Aynı ürünün pembesi neden daha pahalı olur?

Markete herhangi bir ürün almak için gittiniz ancak birebir aynı içeriğe sahip pembe renkli ürünün daha pahalı olduğunu farkettiniz. Peki aynı ürünün pembe rengi neden mavisinden daha pahalı olur ki? Cevabı buradaki haberde bulabilirsiniz.

5 - Bilime göre ideal evlilik yaşı belli oldu

Nick Wolfinger tarafından yapılan bilimsel araştırmaya göre eğer evliliğinizin ilk 5 yılı içerisinde ilişkinize son vermek, ayrılmak istemiyorsanız 28 - 32 yaş aralığı evlilik için en güzel zamanlar. Diğer taraftan sosyologlar ise evlenmek için beklemenin kişilerde daha fazla kararlılığa yol açtığını ve aslında bir son kullanım tarihinin olmadığı görüşündeler. Uzun ömürlü evliliklerin sırrı için buraya göz atabilirsiniz.

4 - Daha önce okuduklarınızdan çok daha ilginç 20 bilgi

Dünya üzerindeki birçok konu henüz aydınlatılmayı bekliyor desek sanıyoruz ki yanılmış olmayız. İşte daha önce okuduğunuz şeylere nazaran çok daha ilginç gelecek 20 sıra dışı bilgi.

3 - Türkçe’nin en uzun kelimesini doğru şekilde telaffuz edebilmek bir hayli zor

3. Lyon belediyediyesi tarafından organize edilen forumda, Lyon başkonsolosluğu tarafından yapılan Türkçe standında ziyaretçiler 70 harften oluşan tek kelimeyi telaffuz etmeye çalıştılar. Peki siz doğru şekilde okuyabilir misiniz? Denemek için sizi buradaki sayfaya alalım.

2 - Duş için en uygun zaman

Günlük yaşamın bir parçası olan duş konusunda insanlar sabah duş alanlar ve akşam alanlar şeklinde ikiye ayrılmış durumda. Sizce hangisi daha doğru? Haberin devamı için tıklayın.

1 - iPhone’un çok az kişi tarafından bilinen 25 gizli özelliği

iPhone cihazlarda yer alan ve pek çok kişinin henüz bilmediği bu özellikler fonksiyonel kullanım kolaylığı sunuyor. İşte Apple cihazlardaki 25 gizli özellik.

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