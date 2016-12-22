Operatörlerin 44,5 milyon yatırımına karşın kullanıcıların beklentileri karşılanmıyor

3G’nin ardından hayata geçirilen 4,5G bağlantısıyla birlikte operatörlerin kesintisiz iletişimi sağlamak için yaptıkları yatırımlar da paralel şekilde hız kazandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı son verilere göre operatörler tarafından Türkiye’ye 2011 yılından bu yana toplam 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 lira harcama/yatırım gerçekleştirildi.

Raporda yer alan bilgilere göre 2011'de Türk Telekom, Vodafone, Turkcell ve Avea tarafından 3 milyar 865 milyon 615 bin lira, 2012 yılında 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira ve 2014 senesinde 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira yatırıma imza atıldı. 2015'e baktığımızda ise 15 milyar 956 milyon 765 bin 623 lira harcamaya imza atıldı.

Kullanıcılar sunulan hizmetten memnun değil

2016'nın 9 aylık dönemi mercek altına alındığında Türk Telekom ve mobil işletmeciler 3 milyar 782 milyon 783 bin 636 lira, diğer işletmeciler ise 940 milyon 406 bin 536 lira yatırım yaptı. Yıllık yatırım değerlerine göre Türk Telekom yüzde 20,4, -mobil şebeke işletmecileri için 4,5G ihalesiyle gelen bedellerin de etkisiyle- Vodafone yüzde 308,6, Turkcell yüzde 398 ve Avea yüzde 425 oranında daha fazla yatırımda bulundu.

Milyonlarca liralık yatırımlara rağmen halen çeşitli bölgelerde mobil operatörlerde yaşanan çekim ve bağlantı sorunları haklı olarak kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Diğer taraftan mobil internet bağlantı hızlarının beklentileri tam anlamıyla karşılamadığını düşünen tüketiciler, operatörlerin paket fiyatlarında indirime gitmesini talep ediyorlar.

yüzünden bir türlü internet bağlatamayan ve mağdur olan kullanıcılar, "Adil Kullanım Kotası" uygulaması ve vadedilen bağlantı hızlarının sağlanamaması yüzünden oldukça fazla şikayetçiler. Fiber internet konusu ise ülkemiz kullanıcılarının yakındıkları, üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı bir diğer önemli nokta. "Boş port yok" mazereti yüzünden bir türlü internet bağlatamayan ve mağdur olan kullanıcılar,uygulaması ve vadedilen bağlantı hızlarının sağlanamaması yüzünden oldukça fazla şikayetçiler.

Dilerseniz Donanım Haber forumlarında yer alan "İnternette Kotaya Hayır!" kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.