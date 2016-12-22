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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Operatörlerin 44,5 milyon yatırımına karşın kullanıcıların beklentileri karşılanmıyor

Kesintisiz iletişim için Vodafone, Türk Telekom, Turkcell, Avea ve diğer şirketler tarafından toplam 44,5 milyon lira yatırım yapıldı ancak kullanıcıların bağlantı ve kota şikayetleri devam ediyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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3G’nin ardından hayata geçirilen 4,5G bağlantısıyla birlikte operatörlerin kesintisiz iletişimi sağlamak için yaptıkları yatırımlar da paralel şekilde hız kazandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı son verilere göre operatörler tarafından Türkiye’ye 2011 yılından bu yana toplam 44 milyar 493 milyon 13 bin 51 lira harcama/yatırım gerçekleştirildi.
Raporda yer alan bilgilere göre 2011'de Türk Telekom, Vodafone, Turkcell ve Avea tarafından 3 milyar 865 milyon 615 bin lira, 2012 yılında 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira ve 2014 senesinde 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira yatırıma imza atıldı. 2015'e baktığımızda ise 15 milyar 956 milyon 765 bin 623 lira harcamaya imza atıldı.

Kullanıcılar sunulan hizmetten memnun değil

2016'nın 9 aylık dönemi mercek altına alındığında Türk Telekom ve mobil işletmeciler 3 milyar 782 milyon 783 bin 636 lira, diğer işletmeciler ise 940 milyon 406 bin 536 lira yatırım yaptı. Yıllık yatırım değerlerine göre Türk Telekom yüzde 20,4, -mobil şebeke işletmecileri için 4,5G ihalesiyle gelen bedellerin de etkisiyle- Vodafone yüzde 308,6, Turkcell yüzde 398 ve Avea yüzde 425 oranında daha fazla yatırımda bulundu.
Milyonlarca liralık yatırımlara rağmen halen çeşitli bölgelerde mobil operatörlerde yaşanan çekim ve bağlantı sorunları haklı olarak kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Diğer taraftan mobil internet bağlantı hızlarının beklentileri tam anlamıyla karşılamadığını düşünen tüketiciler, operatörlerin paket fiyatlarında indirime gitmesini talep ediyorlar. 
Fiber internet konusu ise ülkemiz kullanıcılarının yakındıkları, üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı bir diğer önemli nokta. "Boş port yok" mazereti yüzünden bir türlü internet bağlatamayan ve mağdur olan kullanıcılar, "Adil Kullanım Kotası" uygulaması ve vadedilen bağlantı hızlarının sağlanamaması yüzünden oldukça fazla şikayetçiler.
Dilerseniz Donanım Haber forumlarında yer alan "İnternette Kotaya Hayır!" kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
hem nüfusun 80 milyona dayandı diye övüneceksin. hem de bu kadar kalabalık nüfusun ihtiyaçları için gerekli olan yatırımı sanki 10 milyonluk ülkeymiş gibi yapacaksın.
kusura bakmayın efendiler ama herkesten 3 çocuk isterken o çocukların gerekli ihtiyaçlarını da düşüneceksiniz. devlet olmak bunu gerektirir.
hem nüfusun 80 milyona dayandı diye övüneceksin. hem de bu kadar kalabalık nüfusun ihtiyaçları için gerekli olan yatırımı sanki 10 milyonluk ülkeymiş gibi yapac...
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3 Yanıt Yanıtla +76
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BuBBa123 2 yıl
44 milyar la ne yapmişlar Allah aşkina bi anlatsinlar bizde bilelim
2 Yanıt Yanıtla +24
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DH Misafiri 2 yıl
Bize 3g yi stabi 30mb yapsanız 4g ye ihtiyaç doğmazdı
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Alt yapı her alanda leş neyinden memnun kalayım ki dışarıdan gelen şirketler bile buraya ayak uyduruyor.
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engink 2 yıl
4G kalabalık saatlerde 5 mbps'e kadar düşüyor. telekom böyle diğerlerini bilmiyorum. vodafone zaten iyi değildir onu biliyorum.
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gs09gs09 1 yıl engink
4g bulundugum yerde 1 mbs altina bile dusuyor turkcell
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ihtiyarjedi 2 yıl
Yine operatörleri savunan adamlar var :)
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e_capkan 2 yıl
o 44 milyarın içerisine 4.5g lisanları dahil sanırım
lisanlar 4milyar euro du . yaklaşık 13milyar tl.
geri 31milyar tl kalır.
o paralar harcanmasına rağmen altyapı ve paketler hala bu haldeyse yazıklar olsun.

3 gsm firmasınında sabit internet altyapısı berbat durumda (fiber yaygınlığı bakımından)
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Manchester United 2 yıl
Türk Telekom yatırım yapmış, boşa yapmış. Nereye yaptınız bu yatırımı ben göremiyorum. Buradan kulaklarını çınlatıyorum
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Eminn72 2 yıl
varsın hız 8 Mbit i geçmesin benim için önemli olan internetin fiyati 4gb interneti olan pakete 35 tl diyorlar 4.5g olsa ne olmasa ne
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Celest 2 yıl
Diyanetin bütçesini kısıp operatör firmalarına verseler sizce daha iyi olmaz'mı?
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cronaldo2 2 yıl
44milyara ne yapilmis ya fiber kablo mesafesi zaten düsü rakamlarda
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Kygo2 2 yıl
Helal olsun verdiğim paralar son kuruşuna kadar adamlar ülkemiz için çalşıyor.
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BekirTemel 2 yıl
İstanbul'da yaşamıyorsan zaten memnun olma şansın düşüyor
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comsat 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
İstanbul'da yaşamıyorsan zaten memnun olma şansın düşüyor

İstanbul'da merkezde yaşıyorum 3 operatöründe baz istasyonu var ama Vodafone berbat durumda, Turk Telekom idare eder Turkcell ise yoğun saatlerde 4.5G hızı 3-4 Mbit'e kadar düşüyor. İstanbul'da olsanız da rahat yok.
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internet, turkcell ve
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