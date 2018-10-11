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Bütçe dostu Huawei Honor 8c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesinde çift kamera, çentikli tasarım, 4000mAh batarya ile iddialı olmaya çalışacak Huawei Honor 8C duyuruldu. Honor 8C özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
25b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global’in ardından Huawei de giriş seviyesine iddialı bir akıllı telefon sunuyor. Huawei Honor 8c modeli çentikli ekran, büyük batarya ve çift arka kamerası ile sınıfında rakiplerine meydan okuyor.

Honor 8C özellikleri ve fiyatı

Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli IPS ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım bakış açısına göre renk değiştiren nano dokuma barındırıyor.

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4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB/64GB arttırılabilir depolama kapasitesi seçeneklerine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera karanlık ortamlarda başarılı işler yapıyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda.

Huawei Honor 8C modelinin 32GB kapasiteli versiyonu için 158$ isteniyor. 64GB kapasiteli versiyon ise 201$ seviyesinde. Satışlar 16 Ekim tarihinde başlayacak.

 

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Justs 7 ay en beğenilen
Bütçe dostu bir çöp.
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astegon 7 ay
158 $ = 1499TL
201$ = 1999 TL
Ittiren ittirene
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DH Misafiri 2 ay
32gb 1300 64 1500 olur. A101de 1199tl den satarlar. O fiyata guzel sayilir.
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DH Misafiri 5 ay
8c turkiyede satilacakmi???
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muammer816 7 ay
bana pek giriş seviyesi gibi gelmedi.giriş orta arası bişi olmuş.gayet güzel görünüyor cihaz.çentik olmasa elbette daha iyi olurdu bence :D
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Tengrist 7 ay
Çentik varsa bedava verse almam







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memoli_fox 7 ay
snapdragon 632 ve bu tel giriş seviyesi bir telefon mu oluyor?
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Taha0194 7 ay
200 dolarlık cihazlar Buraya gelince devalasyona uğruyor
200$x2
200$x3
Ama bütçe dostu😁
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FRAPS_TR 7 ay
6.2 inç 720p . piksel saymalık
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kartal172 7 ay
Demek yurt dışında yaşasak 200 birime alabileceğiz bunu öyle mi? burada 10 katı mı oluyor?
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napolyon94 7 ay
Huawei Qualcomm kullanmis bu kez pek ilginç. Guzel gorunuyor, 7C de gayet iyi bir modeldi.
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Justs 7 ay en beğenilen
Bütçe dostu bir çöp.
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