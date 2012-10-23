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Bütçe dostu Nokia Lumia 510 duyuruldu

6 yıl
5b
1
63
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia serisine mensup giriş seviye yeni akıllı telefonunu duyurdu. Daha önce görüntüleri sızmış olan Lumia 510, ekonomik fiyat etiketiyle Microsoft'un mobil ekosistemini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacak. Şimdilik Windows Phone 7.5 Mango işletim sisteminin yüklü olduğu telefon piyasaya sürülmesinin ardından Windows Phone 7.8 sürümüne güncellenecek.
4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) dokunmatik TFT LCD ekran, 800MHz hızında tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon S1 çipset, 256MB RAM, 4GB dahili hafıza, VGA video kaydı yapabilen 5MP kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1300 mAh pile sahip olan 129 gram ağırlığındaki Lumia 510, 8.4 saate kadar konuşma, 738 saate kadar da bekleme süresi sunacak. 11.5mm kalınlığında tasarlanan telefonun 4GB'lık dahili hafıza microSD kart desteğinden yoksun olduğu için arttırılamıyor, ancak SkyDrive hizmeti üzerinden 7GB bulut depolama alanı ücretsiz olarak dağıtılıyor. 
Kırmızı, sarı, camgöbeği, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut Nokia Lumia 510, satışındaki kilit nokta olan fiyatı 199$ olarak belirlenmiş. Bütçe dostu giriş seviye bu Windows Phone modeli Kasım ayı itibariyle Hindistan, Güney Amerika, Çin ve diğer Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Cihazın ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://conversations.nokia.com/2012/10/23/nokia-lumia-510-our-most-affordable-lumia-yet/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Bunun bile ekran çözünürlüğü en iyi Symbian'dan daha yüksek.
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darkaura 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

HTC Desire C'yle aynı segmentte fakat çok daha üstün özelliklere sahip. Bazı bunun sistem özelliklerini kötülemiş. Gözünüz yukarlardaysa gidin Lumia 920 alın...

eski omrunu tamamlamis telefonla ne karsilastiriyorsunuz. yakin zamanda cikmis ayni segment telefonla karsilastiralim. mesela sony xperia U 210$

bakalim 10$ farka 510da olmayan ekstra neler konabiliyormus:

1ghz cift cekirdek cortex a9 islemci,
mali 400 gpu
512mb ram
8gb rom
on kamera
led flash
gorilla glass cizilmez cam
720p hd video kayit (lumia 510 vga )


ama ben ucuza kapasiteli bir telefona ariyor olsam led flashi bile olmayan bir telefon yerine amerika fiyatiyla 40$ daha verip motorola atrix alirdim.
tegra 2 cift cekirdek 1ghz islemci
1gb ram
16gb rom
sd kart slotu
960x540 ekran
1930mah batarya
DH MisafiriHTC Desire C'yle aynı segmentte fakat çok daha üstün özelliklere sahip. Bazı bunun sistem özelliklerini kötülemiş. Gözünüz yu...
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esqhia 6 yıl
O olmamış,bu olmamış,şunu da koysaymış falan filan diye gereksiz yorumlara girmeyin bence.Adamlar fiyatı 199 dolar yapmış.İsteyen bu fiyata gelsin alsın,fazla da konuşmasın demiş.Olaya fiyatından bakmak lazım..
O olmamış,bu olmamış,şunu da koysaymış falan filan diye gereksiz yorumlara girmeyin bence.Adamlar fiyatı 199 dolar yapmış.İsteyen bu fiyata gelsin alsın,fazla d...
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TeFuDa 6 yıl
bizde ne kadara satılacak
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nurettinaz 6 yıl
Ya artık şu lumia serisi ülkemize gelsede gidip kurcalasak ilk kez bir ürünü bu kadar bekliyorum o da gelmek bilmedi.
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Nu.D.38 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Ya artık şu lumia serisi ülkemize gelsede gidip kurcalasak ilk kez bir ürünü bu kadar bekliyorum o da gelmek bilmedi.

aynen.
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stark_74 6 yıl
nokia iyice bozdu nerde o n95 e71 n73 6300 ları yapan nokia

telefonda flaş bile yok windows işletim sistemi olsa ne yazar
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danGerfuLL 6 yıl stark_74
stark_74
nokia iyice bozdu nerde o n95 e71 n73 6300 ları yapan nokia

telefonda flaş bile yok windows işletim sistemi olsa ne yazar





2 yil kadar 6630 kullandim o rsc dosyalarini TR ye cevirebilmek icin az ugrasmadim; ama hala o tadi bulamadim. SmartMovie ile avi formatina cevirip film izlerdim mig33 ile surekli msndeydim(yazismazsaniz 4 saatte 1 kontor yiyordu) LonelyCatGames en sevdigim firma olmustu o zamanlar X-plorer gibi bir dosya yoneticisi devrimdi Symbian'da. Adam gibi bir multitaskingi vardi Symbian'in menu tusuna basili tutup c ile kapatirdik. SmartSettings programi stabil olana kadar 3-4 guncelleme almisti. Devrin temacilari(Omer, Kutlubey, kAn, Lemans buralardaysalar selam olsun) sayesinde az tema kullanmadik.

vs. vs. o gunler geride kaldi; fakat su gunlerde o tadi halen bulabilmis degilim.
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qingshi 6 yıl
Merhaba çocuklar, bu dükkan artık büyük bir satış olduğunu. % 80'e kadar kapalı. biz en düşük fiyat ve en kaliteli satmak beyan. biri bizi daha düşük satıyorsanız, size iade edeceğiz. ücretsiz kargo + hızlı teslimat en iyi seçenek =. biz kaçırmayın:
ick.li/...
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med_cezir91 6 yıl
cank1981
danGerfuLL
DH Misafiri qualcomm s1 chipset ve 256mb ram... bu donanım günümüzde hiçbir mobil işletim sistemine yeterli gelmez, kimse kendini kandırmasın. hızlı bir şekilde internette dolaşamayıp, uygulama oyun vs. doğru düzgün kullanamadıktan sonra napayım ben akıllı telefonu ? arama, sms ve basit işlevleri gören birsürü daha ucuz ve tuşlu telefon var piyasada. akıllı telefon alınacaksa en azından orta seviye olmalı ki iş görsün, yahudilerin bir atasözü vardır ucuz mala para verecek kadar zengin değilim. bu demek değildir ki gidip 2000-3000 liraya bir model alın, 600-800e de mis gibi cihazlar var piyasada en azından akıllı telefon kullanacaksanız işinizi görür.
WP kullandın mı? Ben hiç zannetmiyorum kullandığını, o beğenmediğin Qualcomm S1 chipsetle ben takılmadan NFS: Hot Pursuit oynuyorum WP cihazımda, aynı chipsetle Androidde Angry Birds kare kare oluyor bırak NFSyi. Şu konuda yorum yapanların kaç tanesi uzun vadede(en az 1 hafta) WP cihaz kullandı/cihaz kullanıyor? Bu cihaz 256 mb ram ve S1 chipseti ile üst düzey Android cihazların alt ve orta(üstün alt ve ortası, üstün üst serisine WP8 bir cihaz lazım) serisindekilere kafa tutar. Sistem kaynaklarını gayet iyi kullanıyor WP, stabilite çok iyi. WP7.5 kullandığım LG E900ümden Android kullanan neo Vmden daha memnunum S1 chipset olmasına rağmen.
Bu sözlerinizin altına imazmı koyarım WP ye at gözlüğü ile bakıyorlar öğrenmişler bir Android.Biz onlara android dünyasında bol virüslü,bol sistem göçmeli günler dileyelim.Bir kere WP deneseler ekran tepkilerini görseler morarıp kalcaklarda neyse.

Windows phone gerçekten stabil ve sorunsuz çalışan bir mobil OS olabilir, fakat benim ve benim için önemli olan açık kaynak kodlu olmamasıdır. Android'i sevdiren de açık kaynak kodlu oluşudur bence. Windows desktop işletim sistemleri yerine ubuntu fedora gibi işletim sistemlerini tercih etme nedenim'de bundandır. Keşke windows phone yerine açık kaynak kodlu android kadar sağlam mobil os ler çoğalsa, buna gerçekten çok sevirim bir ara mozilla çıkaracak filan diye hatırlıyordum ama yalan oldu heralde.
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cank1981 6 yıl med_cezir91
med_cezir91

cank1981

danGerfuLL
DH Misafiri qualcomm s1 chipset ve 256mb ram... bu donanım günümüzde hiçbir mobil işletim sistemine yeterli gelmez, kimse kendini kandırmasın. hızlı bir şekilde internette dolaşamayıp, uygulama oyun vs. doğru düzgün kullanamadıktan sonra napayım ben akıllı telefonu ? arama, sms ve basit işlevleri gören birsürü daha ucuz ve tuşlu telefon var piyasada. akıllı telefon alınacaksa en azından orta seviye olmalı ki iş görsün, yahudilerin bir atasözü vardır ucuz mala para verecek kadar zengin değilim. bu demek değildir ki gidip 2000-3000 liraya bir model alın, 600-800e de mis gibi cihazlar var piyasada en azından akıllı telefon kullanacaksanız işinizi görür.
WP kullandın mı? Ben hiç zannetmiyorum kullandığını, o beğenmediğin Qualcomm S1 chipsetle ben takılmadan NFS: Hot Pursuit oynuyorum WP cihazımda, aynı chipsetle Androidde Angry Birds kare kare oluyor bırak NFSyi. Şu konuda yorum yapanların kaç tanesi uzun vadede(en az 1 hafta) WP cihaz kullandı/cihaz kullanıyor? Bu cihaz 256 mb ram ve S1 chipseti ile üst düzey Android cihazların alt ve orta(üstün alt ve ortası, üstün üst serisine WP8 bir cihaz lazım) serisindekilere kafa tutar. Sistem kaynaklarını gayet iyi kullanıyor WP, stabilite çok iyi. WP7.5 kullandığım LG E900ümden Android kullanan neo Vmden daha memnunum S1 chipset olmasına rağmen.
Bu sözlerinizin altına imazmı koyarım WP ye at gözlüğü ile bakıyorlar öğrenmişler bir Android.Biz onlara android dünyasında bol virüslü,bol sistem göçmeli günler dileyelim.Bir kere WP deneseler ekran tepkilerini görseler morarıp kalcaklarda neyse.


Windows phone gerçekten stabil ve sorunsuz çalışan bir mobil OS olabilir, fakat benim ve benim için önemli olan açık kaynak kodlu olmamasıdır. Android'i sevdiren de açık kaynak kodlu oluşudur bence. Windows desktop işletim sistemleri yerine ubuntu fedora gibi işletim sistemlerini tercih etme nedenim'de bundandır. Keşke windows phone yerine açık kaynak kodlu android kadar sağlam mobil os ler çoğalsa, buna gerçekten çok sevirim bir ara mozilla çıkaracak filan diye hatırlıyordum ama yalan oldu heralde.

Açık kaynak kodlu yazılım olmasından dolayı android seçmenize şapka çıkarır saygı duyarım.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
300den fazla etmez
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naruterme 6 yıl
Nokia bütçe dostu mu olur yahu.

Saygılar, naruterme
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cank1981 6 yıl
Üff valla bu sizin donanım manyaklağınız artık midemi bulandırıyor allienware söyleyin size Core i7 li bir telefon toplasın
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darkaura 6 yıl cank1981
cank1981
Üff valla bu sizin donanım manyaklağınız artık midemi bulandırıyor allienware söyleyin size Core i7 li bir telefon toplasın

Pardon cihazin sanatsal degerinimi tartisacaktik. Bir kere sitenin adi donanim haber. Elektronik bir cihazdan bahsediyoruz. Ya donanimini konusacaz yada yazilimini. Yazilim sabit olduguna gore fiyat/performansi uzerindeki "pirlantalarin" karatindanmi karsilastiralim.

Isterseniz yazilimindan konusalim birazda. Wp 7.5 hala yeterli uygulama arsivi yok. Olacaginida sanmiyorum. wp8 yayginlastiginda gelistiricilerin, heleki gecmisleri belli microsoft ve nokia nin %3pazar payi olan eski isletim sistemini umursayacagini hic sanmiyorum. Keza ayni ikili 256mb ram basta herseye yeterli derken, daha sonrada bazi programlar ici 512mb in gerektigini soylediler.
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janparey 6 yıl
bu fiyat seviyesindeki androidler 512mb ram 1ghz çift çekirdeklere mali400 lere sahip nokianın bütçe dostu diye önümüze koyduğu telefona bak.yazık la kimin çocuğuysa
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man utd 6 yıl
Çinde de bu fiyata piyasaya girerse komik olur .Bu fiyata alinan androidler bunu 3le carpar
Çinde durum nedir?
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