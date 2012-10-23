Bütçe dostu Nokia Lumia 510 duyuruldu

Nokia, Windows Phone işletim sistemli Lumia serisine mensup giriş seviye yeni akıllı telefonunu duyurdu. Daha önce görüntüleri sızmış olan Lumia 510, ekonomik fiyat etiketiyle Microsoft'un mobil ekosistemini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacak. Şimdilik Windows Phone 7.5 Mango işletim sisteminin yüklü olduğu telefon piyasaya sürülmesinin ardından Windows Phone 7.8 sürümüne güncellenecek.

4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) dokunmatik TFT LCD ekran, 800MHz hızında tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon S1 çipset, 256MB RAM, 4GB dahili hafıza, VGA video kaydı yapabilen 5MP kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1300 mAh pile sahip olan 129 gram ağırlığındaki Lumia 510, 8.4 saate kadar konuşma, 738 saate kadar da bekleme süresi sunacak. 11.5mm kalınlığında tasarlanan telefonun 4GB'lık dahili hafıza microSD kart desteğinden yoksun olduğu için arttırılamıyor, ancak SkyDrive hizmeti üzerinden 7GB bulut depolama alanı ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kırmızı, sarı, camgöbeği, beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut Nokia Lumia 510, satışındaki kilit nokta olan fiyatı 199$ olarak belirlenmiş. Bütçe dostu giriş seviye bu Windows Phone modeli Kasım ayı itibariyle Hindistan, Güney Amerika, Çin ve diğer Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Cihazın ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://conversations.nokia.com/2012/10/23/nokia-lumia-510-our-most-affordable-lumia-yet/