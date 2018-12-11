Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu

Akıllı telefon pazarında kendisine yeniden yer bulan ikinci ekran konsepti bu kez daha gelişmiş bir şekilde karşımıza geliyor. ZTE Nubia X modelinden sonra çift ekranlı ikinci telefon Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu.

Vivo Nex Dual Display Edition özellikleri ve fiyatı

Vivo Nex Dual Display Edition arka kısma da OLED bir ekran yerleştiriyor ve böylece tek bir kamera kombinasyonuyla özçekim yapabilmeye imkân tanıyor. Ayrıca oyunlarda da ikinci ekran avantajı olacak.

Vivo Nex Dual Display Edition modelinin 6.39 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ana OLED ekranı bulunuyor. Kamerayı arka kısma aldığı için ön panel neredeyse çerçevesiz bir yapıya bürünmüş.

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Arka OLED ekran ise 5.49 inç boyutunda ve 1920x1080 piksel çözünürlüğünde. Arka ekran özçekim yanında kullanıcının nasıl poz vereceğini tavsiye eden Pose Director modu ve ayna modu da sunuyor. Ayrıca oyunlarda arka ekrana tıklayarak farklı fonksiyonlar çalıştırmak mümkün.

Tam Boyutta Gör

Üçlü kamera kombinasyonu düz bir hat boyunca arka ekranın üzerine yerleştirilmiş. Ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığına sahip. İkinci sensör 2MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Üçüncü sensör ise 3D ToF teknolojisi barındırıyor. Böylece kombinasyon 3 boyutlu modelleme yapabiliyor ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına uyarlayabiliyor. Ayrıca yüz tanıma ve karanlık ortamlarda performansı artırma desteği de mevcut.

Yine arka ekranın üzerinde ve kamera kombinasyonunun bir kısmını içine alan şeffaf bir halka tasarımı mevcut. Lunar Ring adındaki bu halkanın etrafında RGB aydınlatma yerleştirilmiş. Aydınlatma bildirimlerde uyarı veriyor veya isteğe bağlı renk değiştiriyor. Ayrıca çekim esnasında akıllı flaş olarak da kullanılabiliyor. Halka ekrana da uzandığı için bir nevi çentik tasarımına benzemiş.

Telefonda Snapdragon 845 yonga seti tercih edilirken 10GB RAM bellek kapasitesi sınıfında öne çıkıyor. Arayüz içerisinde RAM kullanımını verimli hale getirerek yüzde 10 civarında performans artışı sağlayan bir mod da mevcut.

Depolama kapasitesi 128GB ve arttırılamıyor. 3500mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteği ne sahipken ekrana entegre bir parmak izi okuyucuya yer verilmiş. Vivo Nex Dual Display Edition modeli ay sonunda 725$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.