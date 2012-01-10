CES 2012: 5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4 tanıtıldı

Motorola'nın en iddialı akıllı cep telefonları arasında yer alan ve hakkında pek çok söylenti ortaya çıkan Droid 4, Verizon Wireless işbirliğiyle resmiyet kazandı.

5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan Droid 4, 127 mm uzunluğunda, 67.3 mm genişliğinde, 12.7 mm kalınlığında ve 178.9 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (4G) ağıyla uyumlu çalışabilen Droid 4'e, 1.2 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 Gingerbread versiyonunu kullanıyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS / sGPS üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 16 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor.

Droid 4'ün ön yüzünde 1.3 megapiksel kamera, arka yüzünde ise Full HD (1080p) video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Yaptığınız çekimleri akıllı telefonun bünyesinde barındırdığı HDMI portuyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.



Motorola'nın 10.1-inç'lik Lapdock 100 ile 14-inç'lik Lapdock 500 Pro aksesuarlarına destek veren akıllı telefonun bataryası ise 1785 mAh. Motorola Droid 4'ün çıkış tarihine ya da sözleşmeli fiyatına dair bilgi henüz verilmemiş.



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