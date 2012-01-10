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CES 2012: 5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4 tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2012: 5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4 tanıtıldı
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Motorola'nın en iddialı akıllı cep telefonları arasında yer alan ve hakkında pek çok söylenti ortaya çıkan Droid 4, Verizon Wireless işbirliğiyle resmiyet kazandı.
5-satır kızaklı QWERTY klavye donanımıyla ön plana çıkan Droid 4, 127 mm uzunluğunda, 67.3 mm genişliğinde, 12.7 mm kalınlığında ve 178.9 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (4G) ağıyla uyumlu çalışabilen Droid 4'e, 1.2 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 Gingerbread versiyonunu kullanıyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS / sGPS üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile 16 GB dahili depolama kapasitesine yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor.
Droid 4'ün ön yüzünde 1.3 megapiksel kamera, arka yüzünde ise Full HD (1080p) video kaydı yapabilen 8 megapiksel kamera konumlandırılmış. Yaptığınız çekimleri akıllı telefonun bünyesinde barındırdığı HDMI portuyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Motorola'nın 10.1-inç'lik Lapdock 100 ile 14-inç'lik Lapdock 500 Pro aksesuarlarına destek veren akıllı telefonun bataryası ise 1785 mAh. Motorola Droid 4'ün çıkış tarihine ya da sözleşmeli fiyatına dair bilgi henüz verilmemiş.
CES 2012: 5-satır QWERTY klavyeli Motorola Droid 4 tanıtıldı
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Motorola ve kızaklı klavye = TAK TUK tekrar TAK TUK. Bu kadar fanı var da neden motorola en çok satanlarda yok? şuraya süper yazanlardan 1 tanesi gidip almaz.Ben aldım ve kullandım sonuç = TAK TUK sonra tekrar TAK TUK. Fİyat performans zıtlığına girmiyorum bile . Bu cahilliği 2 defa yaptım 3 olmaz.
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El Fuego 7 yıl Miyamoto Musashi
kaansam
Motorola ve kızaklı klavye = TAK TUK tekrar TAK TUK. Bu kadar fanı var da neden motorola en çok satanlarda yok? şuraya süper yazanlardan 1 tanesi gidip almaz.Ben aldım ve kullandım sonuç = TAK TUK sonra tekrar TAK TUK. Fİyat performans zıtlığına girmiyorum bile . Bu cahilliği 2 defa yaptım 3 olmaz.

O zaman size ozel "ayyyh, uyyyh, ohh yeaa" sesleri cikartan cihaz uretsinler.
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szr1907 7 yıl
Motorola ya oldum olası hastayımdır buda çok gûzel yanlız droid razr maxx daha iyi bence 3300 mah batarya kapasitesi uçmuş resmen
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E_Aydin35 7 yıl
Buna benzer çok telefonlar var yeni çıkması büyük bir eksik bence motorola tarafından .
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S R T 7 yıl
5 satır qwerty ayrı bir hava katmış
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.i. 7 yıl
Ara bir model, droid5 belki iddalı olabilir. Bu özelllikler için 179gr ağır.

Görüldüğü üzere droid3ten üstün bir farkı yok. Droid3'ün 512mB remi 1gB yapmışlar, LTE desteği vermişler, ağırlığı otomatik 11gr artmış, aynı işlemciye 200mHz overclock yapılmış 1.2gHz olmuş.

Dolayısıyla bu model, önceki modelden farklı değil. Droid3'ün LTE'i hali denilebilir. Droid3 sahipleri LTEyi şimdilik düşünmüyorlarsa bence droid5'i beklemeleri daha mantıklı.

gsmarena.com/...
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HarveyQuinn 7 yıl
Güzel telefona benziyor.
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