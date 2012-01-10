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CES 2012: Sony Xperia Acro HD ve Xperia NX, Japonya yolcusu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,2b
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19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2012: Sony Xperia Acro HD ve Xperia NX, Japonya yolcusu
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Las Vegas'da düzenlenen CES 2012 etkinliği tüm hızıyla devam ederken Sony, Japonya pazarına özel hazırladığı Xperia Acro HD ve Xperia NX modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
Xperia NX, dün resmiyet kazanan Xperia S'in Japonya versiyonu olarak nitelendirilebilir. Xperia Acro HD (Görseldeki model) ise 126 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 149 gram ağırlığında dizayn edilmiş.
Tüketici beğenilerine göre mavi, siyah, pembe ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Xperia Acro HD'ye, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemcisi ile 1 GB RAM güç veriyor; akıllı telefon Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor.
16 GB dahili depolama kapasitesine, görüntü aktarımı için micro HDMI portuna ve 1840 mAh'lik bataryaya yer verilen akıllı telefonun ekranı 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde. Sony, Xperia Acro HD'de Xperia S ve Xperia Ion ile benzer şekilde Exmor R sensörlü 12 megapiksellik kameradan yana tercih yapmış. Otomatik odaklama özellikli ve LED flaşlı kamera 1080p video kaydı yapabiliyor. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth ve kızılötesi portuyla donatılan Xperia Acro HD'nin dikkat çeken bir diğer yönü suya ve toza karşı dayanıklı olması. (IPX 5 / IPX7 sertifikalı) Akıllı telefon gelen bilgilere göre 1 metre derinliğindeki suya dayanıklılık sergileyebiliyor.
Japonya pazarına özel duyurulan modellerden Xperia NX'in şubat ayında, Xperia Acro HD'ninn ise mart ayında satışa sunulması beklenmekte.
CES 2012: Sony Xperia Acro HD ve Xperia NX, Japonya yolcusu
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DH Misafiri 7 yıl
Tam istediğim gibi ilerliyor mobil pazar.Öncelikle saat hızları yükselecek sonra çekirdek hızı ondan sonra tablet mi pc mi yoksa telefon mu anlayamayacağız.
sony xperia play 2 çıksa keşke(psp oyunlarını da oynayabilsek)
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia n9 a benziyor
1 Yanıt Yanıtla
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XperiaTM 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia n9 a benziyor



Ona bakarsanız bütün telefonlar birbirine benziyor diyebiliriz. Üçgen yapacak hali yok adamların.
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ihtiyarjedi 7 yıl
simaros
isyankar_emreRenler çok hoşta sankii Biraz bayanlara hitab eden bir telefon.. :D Param olursa sevgilime ilk bunu alırım:) (Japon İşi ;)
senin sevgilin olabilirm :D

hahah süpersin :))
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Cumhuriyet. 7 yıl
Güzel alet yapmışlar. tebrik ederim se
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retro. 7 yıl
bizdede active var daha yakisikli
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simaros 7 yıl
isyankar_emre
Renler çok hoşta sankii Biraz bayanlara hitab eden bir telefon.. :D Param olursa sevgilime ilk bunu alırım:) (Japon İşi ;)

senin sevgilin olabilirm :D
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gunman233 7 yıl
Hdmi bağlantısını diğer firmalar da akıl etseler(!) iyi olacak aslında. MHL'nin yaygınlaşmasına (o da olursa..) daha çok var.
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hakanr 7 yıl
Suya dayanıklı olması gerçekten güzel bir olay
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Dark Shade 7 yıl
güzel olmuşte neden sonyericsson yazıyor hala
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RAN7843 7 yıl
bence süper cihaz olmuş suya ve toza dayanıkllık cıhazın ömrünü uzatmış gerçekten avrupa modelinde niye bunu yansıtmamışlar hayret doğrusuuu
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selami023 7 yıl
güzel cihaz olmuş fakat anlamadigm tek şey logo halen sonyericsson diğer yeni çıkan telefonların logosu sadece SONY :-)
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therebeder 7 yıl
japonya pazarına özelmiş
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selami023 7 yıl
güzel cihaz olmuş fakat anlamadigm tek şey logo halen sonyericsson diğer yeni çıkan telefonların logosu sadece SONY :-)
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