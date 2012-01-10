CES 2012: Sony Xperia Acro HD ve Xperia NX, Japonya yolcusu

Las Vegas'da düzenlenen CES 2012 etkinliği tüm hızıyla devam ederken Sony, Japonya pazarına özel hazırladığı Xperia Acro HD ve Xperia NX modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Xperia NX, dün resmiyet kazanan Xperia S'in Japonya versiyonu olarak nitelendirilebilir. Xperia Acro HD (Görseldeki model) ise 126 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve 149 gram ağırlığında dizayn edilmiş.



Tüketici beğenilerine göre mavi, siyah, pembe ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Xperia Acro HD'ye, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemcisi ile 1 GB RAM güç veriyor; akıllı telefon Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor.

16 GB dahili depolama kapasitesine, görüntü aktarımı için micro HDMI portuna ve 1840 mAh'lik bataryaya yer verilen akıllı telefonun ekranı 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde. Sony, Xperia Acro HD'de Xperia S ve Xperia Ion ile benzer şekilde Exmor R sensörlü 12 megapiksellik kameradan yana tercih yapmış. Otomatik odaklama özellikli ve LED flaşlı kamera 1080p video kaydı yapabiliyor. Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth ve kızılötesi portuyla donatılan Xperia Acro HD'nin dikkat çeken bir diğer yönü suya ve toza karşı dayanıklı olması. (IPX 5 / IPX7 sertifikalı) Akıllı telefon gelen bilgilere göre 1 metre derinliğindeki suya dayanıklılık sergileyebiliyor.



Japonya pazarına özel duyurulan modellerden Xperia NX'in şubat ayında, Xperia Acro HD'ninn ise mart ayında satışa sunulması beklenmekte.



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