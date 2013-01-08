Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : ViewSonic, Windows 8 uyumlu dokunmatik ekranlarını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
484
1
2
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 8 ile birlikte dokunmatik ekran kavramının mobil cihazlar dışında standart dizüstü ve Ultrabook modellerine de yayılmaya başladığını gördük. Bunların haricinde sadece ekran görevi gören donanımlarda da dokunmatik özelliği sık rastlanan bir durum haline geldi. ViewSonic firmasının dokunmatik ekranları da buna bir örnek.

Firma CES 2013 fuarında Windows 8 uyumlu ve 10 noktadan dokunmatik 3 adet yeni ekranını tanıttı. Ekranlarda profesyonel seviyede IPS panel, Full HD çözünürlük, 20 000 000 : 1 dinamik kontrast oranı, SRS Premium Sound hoparlör, Energy Star ve EPEAT Silver sertifikası, DisplayPort, HDMI, VGA portları, USB HID ve VESA kaide uyumluluğu ortak olarak bulunuyor.

Modellerden 23 inçlik TD2340 dokunmatik ekran 4 yöne ayarlanabilir çift askılı kaide ile geliyor. 27 inçlik TD2740 modeli yatay kullanıma imkan veren stand ve web kamera ile geliyor. 32 inçlik TD3240 ise opsiyonel kaide ve dayanıklılık sertifikası ile öne çıkıyor.

Perakende sektörüne yönelik olarak üretilen modellerden TD2340 Ocak ayında 600$, TD2740 Nisan ayında 800$, TD3240 ise Şubat ayında 2500$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
CES 2013 : ViewSonic, Windows 8 uyumlu dokunmatik ekranlarını tanıttı
Tam Boyutta Gör


http://www.viewsoniceurope.com/tr/products/td2340.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 6 yıl
ayaklar bu sefer ayağa benzemiş yürürse şaşırmam :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl SystemApps
SystemApps

ayaklar bu sefer ayağa benzemiş yürürse şaşırmam :D


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim