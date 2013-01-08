CES 2013 : ViewSonic, Windows 8 uyumlu dokunmatik ekranlarını tanıttı

Windows 8 ile birlikte dokunmatik ekran kavramının mobil cihazlar dışında standart dizüstü ve Ultrabook modellerine de yayılmaya başladığını gördük. Bunların haricinde sadece ekran görevi gören donanımlarda da dokunmatik özelliği sık rastlanan bir durum haline geldi. ViewSonic firmasının dokunmatik ekranları da buna bir örnek.





Firma CES 2013 fuarında Windows 8 uyumlu ve 10 noktadan dokunmatik 3 adet yeni ekranını tanıttı. Ekranlarda profesyonel seviyede IPS panel, Full HD çözünürlük, 20 000 000 : 1 dinamik kontrast oranı, SRS Premium Sound hoparlör, Energy Star ve EPEAT Silver sertifikası, DisplayPort, HDMI, VGA portları, USB HID ve VESA kaide uyumluluğu ortak olarak bulunuyor.





Modellerden 23 inçlik TD2340 dokunmatik ekran 4 yöne ayarlanabilir çift askılı kaide ile geliyor. 27 inçlik TD2740 modeli yatay kullanıma imkan veren stand ve web kamera ile geliyor. 32 inçlik TD3240 ise opsiyonel kaide ve dayanıklılık sertifikası ile öne çıkıyor.





Perakende sektörüne yönelik olarak üretilen modellerden TD2340 Ocak ayında 600$, TD2740 Nisan ayında 800$, TD3240 ise Şubat ayında 2500$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.





http://www.viewsoniceurope.com/tr/products/td2340.htm