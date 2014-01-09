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CES 2014: BMW, dünyanın kendi başına yanlama yapabilen ilk prototip otomobil modelini tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,9b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: BMW, dünyanın kendi başına yanlama yapabilen ilk prototip otomobil modelini tanıttı
Dünyanın önde gelen otomobil firmalarından BMW, CES 2014 fuarında ilginç bir teknoloji gösterisi ortaya koydu. Bu doğrultuda M235i model isimli prototip aracını gözler önüne seren firma, özerk sürüş teknolojinin geldiği son noktayı da dünyaya tanıtmış oldu.
Araştırma prototipi olduğu belirtilen BMW M235i, fuar kapsamında yaptığı gösteri sırasında özerk olarak başarılı bir şekilde yanlama (Drift) yapmayı başardı. Temel olarak özerk sürüş sistemlerinin zorlu manevralarda ortaya koyduğu performansı ve güvenlik düzeyini göstermek için hazırlanan özel teknoloji demosu, aracın dinamik limitlerini iyi okuyan ve beklenmedik durumlara karşı çok daha iyi karar verebilen yeni nesil kontrol sisteminin yapabildiklerini de aktarmış oldu.
Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.bmwblog.com/2014/01/07/bmw-m235i-prototype-worlds-first-self-drifting-car-video/ Yorum Yaz
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Kurshoo 5 yıl en beğenilen
bu teknolojinin şahincilerin eline geçtiğini hayal bile edemiyorum.
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Bradley Cooper 5 yıl
başlığa koptum yalnız. kendi kendine drfit yapabilen falan yazsaydınız.


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thinkwithbrain 5 yıl
Yanlamayı da kendi yapacaksa otobüse binerim daha iyi
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EmreTheBand 5 yıl
Turkiyedeki apacilerin eline gecmesinde
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Umutcan 5 yıl
Bmw E30 çakal kasa varken gerek yok
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SuperSantorelli 5 yıl
Bayerische Motoren Werke
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Nokia Specialist 5 yıl
Tek kelime ile harika. Başka söze gerek yok sanırım.
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capoeira_GS 5 yıl
Başlık gayet normal drift'in Türkiye'deki adı yanlamadır.Bu arada videodaki Bmw yakıyor...
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Brky 5 yıl
BMW başkadır..
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RoadSing3r 5 yıl
Biz daha araba üretmeye bile başlamamışız adamlar araçlarına teknoloji üstüne teknoloji ekliyorlar ...
İşte bunlar hep siyasete çok önem vermemizden kaynaklanıyor ...
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aozgec 5 yıl
way arkadaş oyun konsolu yerine bunu almak gerekli!
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haktan77 5 yıl
BMW için yapılmış en büyük adım bence.Buna BMW M235i,BMW içinde Concept Vision hariç en iyisi olmuş...
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dJ_bLoW 5 yıl
Ohanız....
dibim düştü resmen... çok etkilendim. manyaksın BMW


Böyle bişeyi daha farklı özetleyemezdim.
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tural.i 5 yıl
videoda benim anlamadığım,araba durup dururken neden drift atayım slalım yapayım diyo,adam gibi gitmek dururken
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soyyigit80 5 yıl
çok değil 2 sene sonra bunun Antep versiyonunu şahin ve doğanlarda görürüz :)
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