CES 2014: BMW, dünyanın kendi başına yanlama yapabilen ilk prototip otomobil modelini tanıttı

Dünyanın önde gelen otomobil firmalarından BMW, CES 2014 fuarında ilginç bir teknoloji gösterisi ortaya koydu. Bu doğrultuda M235i model isimli prototip aracını gözler önüne seren firma, özerk sürüş teknolojinin geldiği son noktayı da dünyaya tanıtmış oldu.

Araştırma prototipi olduğu belirtilen BMW M235i, fuar kapsamında yaptığı gösteri sırasında özerk olarak başarılı bir şekilde yanlama (Drift) yapmayı başardı. Temel olarak özerk sürüş sistemlerinin zorlu manevralarda ortaya koyduğu performansı ve güvenlik düzeyini göstermek için hazırlanan özel teknoloji demosu, aracın dinamik limitlerini iyi okuyan ve beklenmedik durumlara karşı çok daha iyi karar verebilen yeni nesil kontrol sisteminin yapabildiklerini de aktarmış oldu.

Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.bmwblog.com/2014/01/07/bmw-m235i-prototype-worlds-first-self-drifting-car-video/