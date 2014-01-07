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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Caterpillar'dan zorlu şartlara dayanıklı cep telefonu: B100

5 yıl
9,7b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2014: Caterpillar'dan zorlu şartlara dayanıklı cep telefonu: B100
Zorlu şartlara dayanıklı cep telefonları hazırlayan Caterpillar, yeni modeli B100 ile Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki teknoloji severlerin karşısına çıktı.
IP67 / MIL-SPEC 810G standartlarını karşılayan B100, 1.8 metre yükseklikten düşmeye, 1 metre derinliğinde suyun içinde 30 dakikaya kadar beklemeye, neme, toza ve -25 / +55 santigrat derece arasındaki ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. 

MediaTek MT6276W işlemci ve MTK Nucleus v2.0 mobil platformu desteğini arkasına alan B100; 121 mm uzunluğunda, 56 mm genişliğinde, 17 mm  kalınlığında ve yaklaşık 136 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. 2.2-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekrana yer verilen cep telefonu, 64 MB RAM'e ve 128 MB ROM'a sahip olmasının yanısıra depolama alanı microSD bellek kartları aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.
Arka yüzüne 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı yapabilen kamera konumlandırılan cep telefonu, 1.150 mAh'lik lityum-iyon bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu batarya 23 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Son olarak 3G desteğine, GPS / A-GPS modülüne, Bluetooth 2.0 bağlantısına ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapan B100'ün, 2014 yılının ilk yarısında piyasada boy göstermesi bekleniyor.

http://catphones.com/phones/b100.aspx Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen fukox
fukox
Bu telefon niye çıkmış gerçekten anlamadım. Dağcılar için olsa, ellerinde kocaman eldiven, tuşlara nasıl basacaklar? Dalgıçlar için olsa 1m çok az. Gerçekten anlamadım..

Bir insaatda yada agir sanayide yarin gun calisin, anlarsiniz.
fukoxBu telefon niye çıkmış gerçekten anlamadım. Dağcılar için olsa, ellerinde kocaman eldiven, tuşlara nasıl basacaklar? Dalgıçlar için olsa...
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son hasan 5 yıl
arkadşlar 600 tl ye garantili catb100 getirtebilirim..pasaport kaydı size ait.. ülkemizde euro ve doların artışı sebebiyle fiyatı maaelsef bu civarlarda oynuyor
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örümcekk 5 yıl
Ağır sanayi maden sanayinde çok kullanışlı bencede
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Master_Evil 5 yıl
dış kasası güzelde, tuşların olduğu bölümü daha güzel yapabilirlerdi
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DH Misafiri 5 yıl
sadece telefon ve sağlamlık arayanlar için 1 numara olur
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Insigma 5 yıl
Cat firmasının daha eski akıllı telefon olan B10 ve B15 modelleri de bulunmakta ve bunlar bu telefonda mevcut olan IP67 sert. Göre daha yüksek olan IP68 sertifikasına sahip. Üstelik Android çalıştırıyor. Casionun Gzone modelleri ve JCB nin ve Kyocera'nın da aynı sınıfta telefonları bulunmakta.
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YojimboBanzai 5 yıl
JCB
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

m.gsmarena.com/...

Bir madenci adayi olarak bu tip telefon cok isime yarayabilir. Zira o tozda camurda S3 ne kadar dayanabilir ki?
Bir de Otterbox kiliflar var, daha denemedim ama cok pahali.
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einhander 5 yıl
on numara olmus
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vsincar 5 yıl
80'li yılların bilim kurgu filmlerindeki geleceğe dönük kaba telefonlardan
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vsincar 5 yıl
80'li yılların bilim kurgu filmlerindeki geleceğe dönük kaba telefonlardan
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p1azma 5 yıl
Süper
Nereden bulabilirim
Özelden bilgi verebilirmisiniz bilen varsa...
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EmreTheBand 5 yıl
Tasarim mukemmel
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join 5 yıl
Buna birde koruyucu Kılıf alacaksın.

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Bradley Cooper 5 yıl
tasarımı da güzel olmuş beğendim ben şahsen
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