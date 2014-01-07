CES 2014: Caterpillar'dan zorlu şartlara dayanıklı cep telefonu: B100

Zorlu şartlara dayanıklı cep telefonları hazırlayan Caterpillar, yeni modeli B100 ile Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki teknoloji severlerin karşısına çıktı.



IP67 / MIL-SPEC 810G standartlarını karşılayan B100, 1.8 metre yükseklikten düşmeye, 1 metre derinliğinde suyun içinde 30 dakikaya kadar beklemeye, neme, toza ve -25 / +55 santigrat derece arasındaki ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.





MediaTek MT6276W işlemci ve MTK Nucleus v2.0 mobil platformu desteğini arkasına alan B100; 121 mm uzunluğunda, 56 mm genişliğinde, 17 mm kalınlığında ve yaklaşık 136 gram ağırlığında tasarlanmış durumda. 2.2-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekrana yer verilen cep telefonu, 64 MB RAM'e ve 128 MB ROM'a sahip olmasının yanısıra depolama alanı microSD bellek kartları aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.



Arka yüzüne 3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı yapabilen kamera konumlandırılan cep telefonu, 1.150 mAh'lik lityum-iyon bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu batarya 23 güne varan bekleme süresi ve 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Son olarak 3G desteğine, GPS / A-GPS modülüne, Bluetooth 2.0 bağlantısına ve 3.5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapan B100'ün, 2014 yılının ilk yarısında piyasada boy göstermesi bekleniyor.



http://catphones.com/phones/b100.aspx