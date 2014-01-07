CES 2014: Sony Xperia Z1 Compact resmiyet kazandı

Las Vegas'ta düzenlenen ve birbirinden önemli üreticilere ev sahipliği yapan Tüketici Elektroniği Fuarı tüm heyecanıyla sürüyor. Fuarın önemli katılımcılarından Sony, kısa bir süre önce Xperia Z1 Compact modeline resmiyet kazandırdı. İsimlendirmesinden anlaşılacağı üzere Xperia Z1 Compact, halihazırda satılmakta olan Xperia Z1'in küçük kardeşi. Xperia Z1 Compact ile Xperia Z1 arasındaki temel farklılıkları boyut, ağırlık, ekran boyutu, ekran çözünürlüğü ve batarya kapasitesi şeklinde özetlemek mümkün.



Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse 127 mm uzunluğunda, 64.9 mm genişliğinde, 9.5 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında tasarlanan Xperia Z1 Compact'a, 2.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait 400) Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 platformu, Adreno 330 grafik işlem birimi ve 2 GB LP-DDR3 RAM hayat veriyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde (341 ppi) dokunmatik kapasitif Triluminous ekrana yer verilen akıllı telefonda dahili depolama alanı 16 GB. Ancak microSD / microSDHC / microSDXC bellek kartları yardımıyla kapasite 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.



Xperia Z1 Compact'ın ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 20.7 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırıldığı görülüyor. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Ana kameraya Sony G objektif, 1/2.3-inç sensör, f/2.0 diyafram açıklığı, BIONZ görüntü işlemcisi ve loş ortamlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.

Suya karşı dayanıklı gövdesiyle ön plana çıkan Xperia Z1 Compact, Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda Android 4.4.x ''Kit Kat'' güncellemesi alması bekleniyor.

Son olarak 2.300 mAh kapasiteli bataryayla gelen Xperia Z1 Compact'ın dört farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefon ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-z1-compact/#tabs