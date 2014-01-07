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CES 2014: Sony Xperia Z1 Compact resmiyet kazandı

5 yıl
7,6b
1
143
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2014: Sony Xperia Z1 Compact resmiyet kazandı
Las Vegas'ta düzenlenen ve birbirinden önemli üreticilere ev sahipliği yapan Tüketici Elektroniği Fuarı tüm heyecanıyla sürüyor. Fuarın önemli katılımcılarından Sony, kısa bir süre önce Xperia Z1 Compact modeline resmiyet kazandırdı. İsimlendirmesinden anlaşılacağı üzere Xperia Z1 Compact, halihazırda satılmakta olan Xperia Z1'in küçük kardeşi. Xperia Z1 Compact ile Xperia Z1 arasındaki temel farklılıkları boyut, ağırlık, ekran boyutu, ekran çözünürlüğü ve batarya kapasitesi şeklinde özetlemek mümkün.
Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse 127 mm uzunluğunda, 64.9 mm genişliğinde, 9.5 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında tasarlanan Xperia Z1 Compact'a, 2.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait 400) Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 platformu, Adreno 330 grafik işlem birimi ve 2 GB LP-DDR3 RAM hayat veriyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde (341 ppi) dokunmatik kapasitif Triluminous ekrana yer verilen akıllı telefonda dahili depolama alanı 16 GB. Ancak microSD / microSDHC / microSDXC bellek kartları yardımıyla kapasite 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Xperia Z1 Compact'ın ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 20.7 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırıldığı görülüyor. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Ana kameraya Sony G objektif, 1/2.3-inç sensör, f/2.0 diyafram açıklığı, BIONZ görüntü işlemcisi ve loş ortamlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.
Suya karşı dayanıklı gövdesiyle ön plana çıkan Xperia Z1 Compact, Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak akıllı telefonun yakın zamanda Android 4.4.x ''Kit Kat'' güncellemesi alması bekleniyor.
Son olarak 2.300 mAh kapasiteli bataryayla gelen Xperia Z1 Compact'ın dört farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefon ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
 

http://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-z1-compact/#tabs Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Bizdeki insanlar nankör niteliksiz kasaya sahip iPhone 5 kasasındaki çerçeveye bile laf etmeyen DH üyeleri Z1 mini çerçevesini çok buluyor. Arkadaş madem çok biliyorsun sen yap su geçirmez 2300mah bataryayı 4.3'' ekranlı alüminyum kasaya sen sığdır. Samsung GS3 plastik incecik niteliksiz kasaya bile 2100mah 4.7 inçte anca sığıyor. Hem tatlı hem tuzlu bi arada olmaz birşeyi istiyorsan diğer istediğin şeyden fedakarlık edeceksin.
phonearena.com/...
Bizdeki insanlar nankör niteliksiz kasaya sahip iPhone 5 kasasındaki çerçeveye bile laf etmeyen DH üyeleri Z1 mini çerçevesini çok buluyor. Arkadaş madem çok bi...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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3dboy 5 yıl
Saçma bir fiyatla çıkmazsa çok satabilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum.
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mcebi001 5 yıl
Nihayet para vermeye değer bir SONY geliyor...
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sedefilex 4 yıl
HD TRILUMINOS yanlıssam düzeltin tft ekran diyorlar z2 dede aynı sey yazıyor oda HD TRILUMINOS kötü diyorlar ama renk kalitesi diye cayır cayır yazo her yerde şimdi kötümü iyimi
Bana bu ekran olayında açıklık getirecek biri varmı
Diğer ekranlardan eksiği ne
Compact çok hoşuma gitti benim
Bu ekran olayı düşündürüyor.
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antonidas 5 yıl
arkası plastik olacakmış.
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ploto 5 yıl
sony xp z1 in pilini çok iyi optimize ediyordu şu an da pil konusunda z1 le yarısacak marka yok ayni şeyi z1 compact için uyarlayacaktir sony
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tupacamaru 5 yıl ploto
ploto
sony xp z1 in pilini çok iyi optimize ediyordu şu an da pil konusunda z1 le yarısacak marka yok ayni şeyi z1 compact için uyarlayacaktir sony

Bilip bilmeden konusmayin z1 in şarji g2 kadar gitmiyor daha 2 gun once 1 aylik z1 sattim g2 kullaniyorum 2 telefon derinlemesine kullandim 2 telefon arasinda yaklasik 1 saat ekran acik olmak kaydiyla fark var
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yhackup 5 yıl
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=OLrH9udab7M#t=229]


Xperia Z1 Compact ve İphone 5S Benchmark testi

Not: Benchmark Z1 Compactı test edememiş test edebileceği değerlerin üstünde performans vermiş...
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Circassian81 5 yıl
1439 Tl patlama yapması lazım ama yapmıcak
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Illustrious. 5 yıl
1400-1500 bu telefon için harika fiyat. Açıkçası kur sıkıntısı falan derken yüksek bekliyordum.. Bakalım ne kadar satacak.
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james53 5 yıl
1500 tlye iyi satar.Bende alıcam.
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ploto 5 yıl
sony nin en ucuz modelinden bile kalite akar bu yıllardan beri gelenek tir sony = sağlamlik + kalite
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meren84 5 yıl
Sonunda ön siparişe sunuldu... Ve fiyat 1500 TL... hepsisony.com/...
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tuna günendi 5 yıl
z1 in çeçevesine laf edenler iphone 5 in alt ve üst çerçevesini görmüyorlarmı acaba bir kave fincanı koyacak kadar yer var :)
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james53 5 yıl
Bu elma toplulugundan cok iyi avukatlar olur. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor buraya yorum yazarak.Görende elmanın ar-ge mühendisi zanneder bunları.
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ploto 5 yıl
benim anlamadığım bişey var samsung s4zoom u çıkardı facia bişey zaten bütün editörler bu nasıl bişey piyasaya çıkması hataydı derken ....sony 20 mp kamerayı incecik telefona koyuyor buna bile eleştiri yapıyorsunuz
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Obsidian 5 yıl
110 saat müzik dinlenebilecekmiş tek şarj ile.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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