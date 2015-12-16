CES 2016: LG'den yeni monitör ve bilgisayarlar

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında sergileyeceği yeni monitör modelleri ve bilgisayarını duyurdu.

2016 yılı içerisinde göreceğimiz teknolojilerin tanıtılacağı CES fuarı kapsamında firmalar şimdiden teknoloji dünyasını meşgul etmeye başladı. Bu firmalardan LG, ilk olarak üç adet yeni 21:9 en-boy oranına sahip ultra geniş açı monitörlerini karşımıza çıkarttı. Ortak olarak 34-inç boyutta 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe ve ThunderBolt 2 bağlantıya sahip olan ürünlerden UC98 ve UC88 kavisli yapıda karşımıza çıkarken, UM88 ise düz olmasıyla farklılaşıyor. Monitörler ortak olarak IPS teknolojisi üzerine kuruluyor.

Ultra geniş açı monitörleri yanında 27-inç'lik UD88 ve UD68 serisi USB-C bağlantıya sahip 4K monitörlerini de tanıtan LG, UC88 ile UD68'de yer verdiği AMD FreeSync teknolojisiyle de üst düzey oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen ve farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı şeklinde tüm sektöre açılan AMD FreeSync, bildiğiniz üzere oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarını ortadan kaldırabiliyor.

Daha çok yüksek kalite isteyen profesyoneller hedeflenerek hazırlanan yeni monitörler yanında LG'nin Gram 15 modeli de CES 2016 kapsamında görücüye çıkacak ürünler arasında yer alıyor. İsminde de anlaşılabileceği üzere 15.5-inç ekran ile gelen dizüstü bilgisayar, 980 gram ağırlığı ve 14-inç'lik dizüstü bilgisayarlara yakın boyutuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan cihaz, gücünü ise 6. jenerasyon Intel Core işlemci ailesinden alıyor.

Cihazların tüm detayları ve fiyat bilgileri ile yakın zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/15/lg-unveils-next-years-monitors-and-laptops-ahead-of-ces/