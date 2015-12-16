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CES 2016: LG'den yeni monitör ve bilgisayarlar

CES 2016 fuarı öncesi büyük teknoloji şirketleri yeni ürünlerini görücüye çıkartmaya başladı. Bu doğrultuda büyük isimlerden LG de yeni monitör ve bilgisayarını kullanıcıların karşısına çıkarttı.
3 yıl
6,2b
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4
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2016: LG'den yeni monitör ve bilgisayarlar

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında sergileyeceği yeni monitör modelleri ve bilgisayarını duyurdu.
2016 yılı içerisinde göreceğimiz teknolojilerin tanıtılacağı CES fuarı kapsamında firmalar şimdiden teknoloji dünyasını meşgul etmeye başladı. Bu firmalardan LG, ilk olarak üç adet yeni 21:9 en-boy oranına sahip ultra geniş açı monitörlerini karşımıza çıkarttı. Ortak olarak 34-inç boyutta 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe ve ThunderBolt 2 bağlantıya sahip olan ürünlerden UC98 ve UC88 kavisli yapıda karşımıza çıkarken, UM88 ise düz olmasıyla farklılaşıyor. Monitörler ortak olarak IPS teknolojisi üzerine kuruluyor.
Ultra geniş açı monitörleri yanında 27-inç'lik UD88 ve UD68 serisi USB-C bağlantıya sahip 4K monitörlerini de tanıtan LG, UC88 ile UD68'de yer verdiği AMD FreeSync teknolojisiyle de üst düzey oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı geliştirilen ve farklı olarak açık kaynalı endüstri standardı şeklinde tüm sektöre açılan AMD FreeSync, bildiğiniz üzere oyunlarda yaşanan görüntü yırtılması ile akıcılık sorunlarını ortadan kaldırabiliyor.
Daha çok yüksek kalite isteyen profesyoneller hedeflenerek hazırlanan yeni monitörler yanında LG'nin Gram 15 modeli de CES 2016 kapsamında görücüye çıkacak ürünler arasında yer alıyor. İsminde de anlaşılabileceği üzere 15.5-inç ekran ile gelen dizüstü bilgisayar, 980 gram ağırlığı ve 14-inç'lik dizüstü bilgisayarlara yakın boyutuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan cihaz, gücünü ise 6. jenerasyon Intel Core işlemci ailesinden alıyor.
Cihazların tüm detayları ve fiyat bilgileri ile yakın zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2015/12/15/lg-unveils-next-years-monitors-and-laptops-ahead-of-ces/ Yorum Yaz
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Seyrim 3 yıl
LG nin monitöründen ve TV'lerinden başka bir şey görmüyoruz biz ülkemizde..
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simbolmina 3 yıl
Şu FreeSync olayının iyice yaygınlaşması bir dahaki ekran kartımın amd olma ihtimalini iyice artırıyor. Lütfen amd 2016 ürünlerini adam gibi yap da alalım.
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Fenomenon 3 yıl
6 senedir LG R560 dizüstü bilgisayarımı kullanıyorum. O dönemde f/p olarak iyi bir cihazdı, ayrıca malzeme kalitesi olarak da çok iyiymiş. Proje ve sunumlar için sürekli okula götürmek durumunda kaldım ama fazla bir sorun çıkarmadı, sadece şarj soketi arza yaptı 1 kere onu da değiştirttim.
Aslında günlük işler için hafif bir ultrabook almak istiyorum ama bildiğim kadarıyla LG Türkiye'de pc satışı yapmıyor, o yüzden bunun da geleceğini hiç sanmıyorum.
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