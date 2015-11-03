Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2016 fuarında dijital içerikler konusu önem kazanacak

Eğlenceli ve insanları dikkatini çeken dijital içeriklerin sahipleri kısa sürede şöhrete kavuşuyor. Dijital dünya kendi yıldızlarını yaratırken CES 2016 fuarında bu potansiyel tartışılacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2016 fuarında dijital içerikler konusu önem kazanacak

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda eğlenceli içerik geliştiren ve sonrasında da şöhret kazanan bireylere sıkça rastlıyoruz. Yine Hollywood içeriklerinin ücretli film, dizi, video, fragman kategorileri altında Netflix, YouTube gibi dev platformlardan milyonlarca kişiye ulaştığını görüyoruz. Dijital içerik konusunun geniş kitlelere yayılması CES 2016 fuarının da önem verdiği başlıklardan birisi olacak. 

Fuarda teknoloji ile içerik üreten toplulukların arasındaki bağlantılar ve kesişmeler masaya yatırılacak. Netflix ve YouTube yöneticilerinin açılış konuşmalarının yanısıra Eğlence Konuları Elçileri içerik geliştirme konusunda sektörün önde gelen isimlerine sunumlar yapacak. 

Eğlence Konuları Elçileri genelde sosyal ağlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomenler arasından seçiliyor. CES 2016 fuarında iJustine olarak da bilinen Justine Ezarik ve Joey Graceffa eğlence elçileri görevini üstlenecek. 

iJustine, YouTube üzerinde 3.6 milyon abone ve 600 milyon video izleme sayısı yanında Twitter'da da 1.8 milyon takipçiye sahip. Geçen yıl Times'ın en etkileyici 100 kişisi arasında gösterilen iJustine, ilk kitabı iJustine: An Analog Memoir ile New York Times en çok satanlar listesinde bulunuyor. 

Joey Graceffa ise YouTube platformunda 6.5 milyon abone ve 770 milyon video izleme sayısına sahipken, Twitter'da da 2.5 milyon takipçiye hitap ediyor. Lego, Intel, Braun gibi markalarla içerik geliştirme konusunda işbirliği yapan Graceffa'nın da ilk kitabı In Real Life en çok satanlar listesinde. Eğlence Konuları programı geçen yıl ki CES 2015 fuarında Disney, FOX, ESPN gibi sektör devlerinden gelen 25 000 katılımcıya ev sahipliği yapmıştı. 

Netflix patronu Reed Hastings, dijital içeriklerin izleyicilerin tüketim tarzını nasıl değiştirdiğini ve gelecek planlarını anlatacak. Bilindiği gibi gelecek yıl sonuna kadar Netflix'in ülkemizde de yayına başlaması bekleniyor. YouTube yöneticisi Robert Kyncl ise açılış konuşmasında gelecekte eğlence içerikleri anlayışının nasıl değişebileceğine değinecek ve kendi firmasının planlarını katılımcılara aktaracak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LegendM 4 yıl
Daha boş 2 insan bulamamışlar mı?
İkiside birbirinden saçma, o kadar takipçi var izlenme 100 k ortalama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
Zaten tuketici elektrigi fuari bu normaldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
unlu isim getirmelerine hic gerek yoktu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia Z5 ailesi hakkında merak edilen her şey! 4 yıl Yerli Elektrikli Otomobil "EVT S1" hakkında her şey "Yerli gurur, %100 Türk mühendisliği" 4 yıl Apple iMac 27-inç 5K kutusundan çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim