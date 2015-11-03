CES 2016 fuarında dijital içerikler konusu önem kazanacak

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda eğlenceli içerik geliştiren ve sonrasında da şöhret kazanan bireylere sıkça rastlıyoruz. Yine Hollywood içeriklerinin ücretli film, dizi, video, fragman kategorileri altında Netflix, YouTube gibi dev platformlardan milyonlarca kişiye ulaştığını görüyoruz. Dijital içerik konusunun geniş kitlelere yayılması CES 2016 fuarının da önem verdiği başlıklardan birisi olacak.





Fuarda teknoloji ile içerik üreten toplulukların arasındaki bağlantılar ve kesişmeler masaya yatırılacak. Netflix ve YouTube yöneticilerinin açılış konuşmalarının yanısıra Eğlence Konuları Elçileri içerik geliştirme konusunda sektörün önde gelen isimlerine sunumlar yapacak.





Eğlence Konuları Elçileri genelde sosyal ağlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip fenomenler arasından seçiliyor. CES 2016 fuarında iJustine olarak da bilinen Justine Ezarik ve Joey Graceffa eğlence elçileri görevini üstlenecek.





iJustine, YouTube üzerinde 3.6 milyon abone ve 600 milyon video izleme sayısı yanında Twitter'da da 1.8 milyon takipçiye sahip. Geçen yıl Times'ın en etkileyici 100 kişisi arasında gösterilen iJustine, ilk kitabı iJustine: An Analog Memoir ile New York Times en çok satanlar listesinde bulunuyor.





Joey Graceffa ise YouTube platformunda 6.5 milyon abone ve 770 milyon video izleme sayısına sahipken, Twitter'da da 2.5 milyon takipçiye hitap ediyor. Lego, Intel, Braun gibi markalarla içerik geliştirme konusunda işbirliği yapan Graceffa'nın da ilk kitabı In Real Life en çok satanlar listesinde. Eğlence Konuları programı geçen yıl ki CES 2015 fuarında Disney, FOX, ESPN gibi sektör devlerinden gelen 25 000 katılımcıya ev sahipliği yapmıştı.





Netflix patronu Reed Hastings, dijital içeriklerin izleyicilerin tüketim tarzını nasıl değiştirdiğini ve gelecek planlarını anlatacak. Bilindiği gibi gelecek yıl sonuna kadar Netflix'in ülkemizde de yayına başlaması bekleniyor. YouTube yöneticisi Robert Kyncl ise açılış konuşmasında gelecekte eğlence içerikleri anlayışının nasıl değişebileceğine değinecek ve kendi firmasının planlarını katılımcılara aktaracak.