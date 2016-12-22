CES 2017 önemli otomotiv teknolojilerine ev sahipliği yapacak

Son dönemde otomotiv teknolojileri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürücüsüz araçlar, araç içi eğlence sistemleri, elektrikli araçlar gibi pek çok farklı konuda gelişmeler mevcut. Otomotiv teknolojileri uzun süredir CES fuarlarında boy gösteriyor. Önümüzdeki fuarda ise daha etkileyici teknolojiler bizi bekliyor.

Pek çok modelin boy göstereceği sahneler haricinde katılımcıların sürüş tecrübesi yaşayabileceği oturumlar da olacak. Ayrıca ilk kez CES 2017 fuarına özgü olarak bazı yeniliklerin duyurusunun yapılacağı da ifade ediliyor. Fuarda toplam 9 üretici, 11 birinci sınıf tedarikçi ve sektörde iş yapan 300 civarında da firma yer alacak.

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Nisssan patronu Carlos Ghosn, fuarda sıfır emisyon hedefi üzerine bir konuşma yapacak. Ayrıca Delphi, NXP, IAV, Valeo gibi firmaların katılacağı sürücüsüz araçların geleceği ile ilgili bir oturum; Denso, Hyundai, ZF gibi firmaların katılacağı yeni teknolojiler konulu bir oturum; kişisel araçlar ve bağlantılı araçlar ile ilgili farklı oturumlar da ziyaretçileri bekliyor olacak. CES 2017 fuarı 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilecek.