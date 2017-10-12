Cadillac'ın LIDAR haritaları otonom taksilerin temelini oluşturabilir

Otonom araçlar üzerine çalışan Uber ve Lyft gibi yolculuk paylaşım şirketleri gelecekte tamamen otonom araçlarla taksicilik faaliyetlerini yürütmenin hayalini kuruyor. Tabi otonom taksilerin müşterilerin güvenliğini sağlamak için kameralara, sensörlere ve güçlü bilgisayarlara sahip olması gerekiyor ancak bu bileşenler kadar önemli bir diğer unsur da harita. Audi, BMW ve Mercedes-Benz otonom araç çalışmalarını desteklemek için Nokia'nın üzerinde yıllarca çalıştığı Here servisini satın almıştı. Otonom araç sektörünün lideri konumundaki Tesla ise kullanıcı verileri ile haritaların doğruluğunu artırmaya çalışıyor.





Yakın zamanda otonom sektörüne giriş yapacak olan ABD'li lüks otomobil üreticisi Cadillac ise harita konusunda rakiplerinden farklı bir yöntem izleyecek. Şirket, amiral gemisi CT6 sedan modeline yarı otonom teknolojisi Super Cruise'i ekleyerek sürücüsüz araçlara yönelik ilk adımını atarken bu teknolojiyi yüksek çözünürlüklü LIDAR haritaları ile desteklemek istiyor. Bu amaç doğrultusunda LIDAR sensörleri ile ABD'deki ve Kanada'daki yolların haritasını çıkaran şirket, detay gücü son derece yüksek olan haritaları ile tamamen otonom taksiciliğin temelini oluşturabilir.





Otonom Sürüşün Alanını Belirleyecek

Bu noktada LIDAR haritaların CT6'ya sunacağı katkılardan bahsetmek gerek. Super Cruise teknolojisine dahil olacak olan LIDAR haritalar aslında otonom teknolojisinin güvenliğini sağlamak adına sunulan bir yenilik. Cadillac'ın açıklamasına göre sürücüler Super Cruise teknolojisini istedikleri her an kullanamayacak. Sadece, Cadillac tarafından belirlenen yollarda, ağırlıklı olarak yerleşim bölgelerine uzak noktalarda, kullanılacak olan yarı otonom teknolojisinin kullanım sınırları LIDAR haritaları ile belirlenecek.





Sürücülerin yolculuk esnasında bağlantı problemleri yüzünden sürüşten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Cadillac. LIDAR haritaların GPS verilerine kıyasla daha başarılı olacağına inanıyor. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre LIDAR sistemi CT6'nın konumunu 10 santimetreye kadar doğru bir şekilde belirlerken aracın 2500 metre ilerisini de görebiliyor. Böylece sistem yolculuğun ilerleyen dakikalarında aracın, Super Cruise teknolojisinin kullanılamayacağı yollardan geçeceğini gördüğü an bu veriyi araçtaki bilgisayarla paylaşacak. Bilgisayarda sürücüyü uyararak sürücünün direksiyonu devralmasını sağlayacak.





Sürücüsüz Araçların Güvenliği İçin Oldukça Önemli

Uber ve Lyft gibi otonom araç filoları oluşturmak isteyen şirketlerin de tamamen otonom araçları kullanıma sunduğunda karmaşık yollarda herhangi bir sorun yaşamamak adına Cadillac'ın kullandığına benzer bir LIDAR harita sistemine araç içinde yer vermesi gerekiyor. LIDAR haritalarında yer alan önceden belirlenmiş noktalar; sürücüsüz bir şekilde müşterinin ayağına gidecek ve gerektiğinde yakıt almak için benzin istasyonuna gidecek olan tam otonom taksiler için oldukça önemli. Bu teknoloji taksinin faaliyet alanını belirlerken aynı zamanda belirlenen alan içerisinde müşterinin güvenli bir şekilde yolculuk yapmasına hizmet ediyor.





Görünen o ki Cadillac yüksek çözünürlüklü LIDAR haritaları kullanan ilk şirket olsa da bu teknolojiden faydalanan tek şirket olarak kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde NVIDIA, 5.nesil otonom araçlarda kullanılmak üzere yeni bir bilgisayar geliştirdiğini duyurmuştu. Otonom araçlarda yer alan teknolojilerin gelişmesi ve yeni teknolojilerin LIDAR haritalarla desteklenmesi, yakın gelecekte tamamen otonom taksi şirketlerini görebileceğimizi işaret ediyor.