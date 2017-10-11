Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor

Müşteriler Bütün Fiyatları Eksiksiz Görecek
Hyundai'ın ilk etapta Miami, Orlando, Dallas ve Houston şehirlerindeki müşteriler için uygulamaya başlayacağı program müşterilerin araç fiyatlarını net bir şekilde görmesiyle başlıyor. Şehirlerdeki Hyundai bayilerinin farklı indirim politikaları güderek aynı aracı farklı fiyatlardan satabildiğini kaydeden Hyundai, müşterilerin kendilerine uygun fiyatı bulmaları için bayilerdeki bütün fiyatları eksiksiz bir şekilde internet ortamına taşıyacak. Böylece bir aracı satın almak isteyen müşteri aracın net fiyatını ve taksit seçenekleriyle birlikte aylık ödeyeceği miktarı görebilecek.
Tabi müşteri bir arabayı almaya kafasına koyduktan sonra arabayı test etmek isteyecektir. Müşterilerin test sürüşü için bayiye gelmesinin ve bayiden randevu almasının demode olduğunu vurgulayan Hyundai, internet üzerinden veya mobil uygulamadan müşterilerin kendilerine uygun noktalarda ve tarihlerde randevu oluşturmalarına izin verecek. Böylece test sürüşü için müşteri bayiye gitmeyecek; araç müşterinin belirlediği tarihte müşterinin bulunduğu noktaya gelecek.
Üç Gün İçinde İade Edebilecekler
Hyundai'ın yeni yaklaşımı Tesla'nın satış modeline kıyasla biraz hantal görünebilir ancak geleneksel bayi üzerinden satış modeline göre çok daha modern ve müşteri lehine bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai, Shopper Assurance programının reklam filminde diğer otomobil üreticilerini de benzer uygulamaları hayata geçirmeye davet ediyor.
https://www.hyundaiusa.com/ShopperAssurance Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sürecin sonu bayilerin ortadan kaldırılması olur. Tesla gibi.