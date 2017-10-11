Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor

Yeni bir araba sahibi olmak sürücüler için heyecan verici olsa da bayide ve bankada evraklarla uğraşmak bir o kadar can sıkıcı olabiliyor. Bu zorlu süreci müşteriler için olabildiğince eğlenceli ve işe yarar hale getirmek isteyen Hyundai ise Shopper Assurance(Müşteri Teminatı) isimli yeni bir satın alma programı başlattı. Şirket tarafından dün ABD'de tanıtılan program ile satın alma sürecinin akıcı hale gelmesinin yanı sıra fiyatlandırma politikasının net bir şekilde belirlenmesi, test sürüşlerinin daha kolay hale gelmesi ve müşterinin araçtan memnun kalmadığı takdirde kolayca aracı iade edebilmesi hedefleniyor.





Müşteriler Bütün Fiyatları Eksiksiz Görecek

Hyundai'ın ilk etapta Miami, Orlando, Dallas ve Houston şehirlerindeki müşteriler için uygulamaya başlayacağı program müşterilerin araç fiyatlarını net bir şekilde görmesiyle başlıyor. Şehirlerdeki Hyundai bayilerinin farklı indirim politikaları güderek aynı aracı farklı fiyatlardan satabildiğini kaydeden Hyundai, müşterilerin kendilerine uygun fiyatı bulmaları için bayilerdeki bütün fiyatları eksiksiz bir şekilde internet ortamına taşıyacak. Böylece bir aracı satın almak isteyen müşteri aracın net fiyatını ve taksit seçenekleriyle birlikte aylık ödeyeceği miktarı görebilecek.





Tabi müşteri bir arabayı almaya kafasına koyduktan sonra arabayı test etmek isteyecektir. Müşterilerin test sürüşü için bayiye gelmesinin ve bayiden randevu almasının demode olduğunu vurgulayan Hyundai, internet üzerinden veya mobil uygulamadan müşterilerin kendilerine uygun noktalarda ve tarihlerde randevu oluşturmalarına izin verecek. Böylece test sürüşü için müşteri bayiye gitmeyecek; araç müşterinin belirlediği tarihte müşterinin bulunduğu noktaya gelecek.

Üç Gün İçinde İade Edebilecekler

Test sürüşünden sonra arabayı satın almak için gereken kredi işlemleri de yine internet üzerinden yönetilecek. Aracı satın almak isteyen sürücüler banka işlemlerini de Hyundai'in sitesindeki pencere üzerinden(ya da aynı tarayıcıda farklı bir sekmeden) halledip aracın sahibi olabilecek. Tabi Shopper Assurance programının en güzel kısmı buradan sonra başlıyor. Hyundai, araç sahiplerinin; aracın hasar görmemesi ve 480 kilometreden fazla yol yapılmaması şartıyla araçtan memnun kalmazlarsa 3 gün içinde iade edebileceklerini açıkladı.





Hyundai'ın yeni yaklaşımı Tesla'nın satış modeline kıyasla biraz hantal görünebilir ancak geleneksel bayi üzerinden satış modeline göre çok daha modern ve müşteri lehine bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai, Shopper Assurance programının reklam filminde diğer otomobil üreticilerini de benzer uygulamaları hayata geçirmeye davet ediyor.