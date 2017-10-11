Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor

Bayiden yeni bir araba satın alma sürecinin meşakkatli olduğunu belirten Hyundai sürecin internet üzerinden yönetileceği Shopper Assurance isimli satın alma programını başlatıyor.
1 yıl
2,1b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni bir araba sahibi olmak sürücüler için heyecan verici olsa da bayide ve bankada evraklarla uğraşmak bir o kadar can sıkıcı olabiliyor. Bu zorlu süreci müşteriler için olabildiğince eğlenceli ve işe yarar hale getirmek isteyen Hyundai ise Shopper Assurance(Müşteri Teminatı) isimli yeni bir satın alma programı başlattı. Şirket tarafından dün ABD'de tanıtılan program ile satın alma sürecinin akıcı hale gelmesinin yanı sıra fiyatlandırma politikasının net bir şekilde belirlenmesi, test sürüşlerinin daha kolay hale gelmesi ve müşterinin araçtan memnun kalmadığı takdirde kolayca aracı iade edebilmesi hedefleniyor.


Müşteriler Bütün Fiyatları Eksiksiz Görecek 

Hyundai'ın ilk etapta Miami, Orlando, Dallas ve Houston şehirlerindeki müşteriler için uygulamaya başlayacağı program müşterilerin araç fiyatlarını net bir şekilde görmesiyle başlıyor. Şehirlerdeki Hyundai bayilerinin farklı indirim politikaları güderek aynı aracı farklı fiyatlardan satabildiğini kaydeden Hyundai, müşterilerin kendilerine uygun fiyatı bulmaları için bayilerdeki bütün fiyatları eksiksiz bir şekilde internet ortamına taşıyacak. Böylece bir aracı satın almak isteyen müşteri aracın net fiyatını ve taksit seçenekleriyle birlikte aylık ödeyeceği miktarı görebilecek.


Tabi müşteri bir arabayı almaya kafasına koyduktan sonra arabayı test etmek isteyecektir. Müşterilerin test sürüşü için bayiye gelmesinin ve bayiden randevu almasının demode olduğunu vurgulayan Hyundai, internet üzerinden veya mobil uygulamadan müşterilerin kendilerine uygun noktalarda ve tarihlerde randevu oluşturmalarına izin verecek. Böylece test sürüşü için müşteri bayiye gitmeyecek; araç müşterinin belirlediği tarihte müşterinin bulunduğu noktaya gelecek.

Üç Gün İçinde İade Edebilecekler 

Test sürüşünden sonra arabayı satın almak için gereken kredi işlemleri de yine internet üzerinden yönetilecek. Aracı satın almak isteyen sürücüler banka işlemlerini de Hyundai'in sitesindeki pencere üzerinden(ya da aynı tarayıcıda farklı bir sekmeden) halledip aracın sahibi olabilecek. Tabi Shopper Assurance programının en güzel kısmı buradan sonra başlıyor. Hyundai, araç sahiplerinin; aracın hasar görmemesi ve 480 kilometreden fazla yol yapılmaması şartıyla araçtan memnun kalmazlarsa 3 gün içinde iade edebileceklerini açıkladı.


Hyundai'ın yeni yaklaşımı Tesla'nın satış modeline kıyasla biraz hantal görünebilir ancak geleneksel bayi üzerinden satış modeline göre çok daha modern ve müşteri lehine bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai, Shopper Assurance programının reklam filminde diğer otomobil üreticilerini de benzer uygulamaları hayata geçirmeye davet ediyor.


https://www.hyundaiusa.com/ShopperAssurance Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HesapsızKitapsız 1 yıl en beğenilen

Bu sürecin sonu bayilerin ortadan kaldırılması olur. Tesla gibi.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 1 yıl
Hukukun ve insan haklarının yaygın olduğu ülkelerde böyle işte. Şuna bak memnun kalmazlarsa 3 gün içinde geri iade edebiliyorlar. Bizim ülkede de her gün ayrı bir rezillik konusu. Fabrika hatalı olarak gelen arabaları itelemeye çalışıyorlar farkedip değiştirmek isteyenin kini de 5 yıl sonra mahkemenin zoruyla değiştiriyorlar.
Hukukun ve insan haklarının yaygın olduğu ülkelerde böyle işte. Şuna bak memnun kalmazlarsa 3 gün içinde geri iade edebiliyorlar. Bizim ülkede de her gün ayrı b...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mnr980 1 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuksek 1 yıl
Olması gerekeni yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Ötv indirimi olsun mektuplada alırım sıkıntı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 1 yıl
Anca kisitli bolgede yapabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HesapsızKitapsız 1 yıl en beğenilen

Bu sürecin sonu bayilerin ortadan kaldırılması olur. Tesla gibi.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiat S.p.A. 1 yıl HesapsızKitapsız
HesapsızKitapsız

Bu sürecin sonu bayilerin ortadan kaldırılması olur. Tesla gibi.

Bayiler ortadan kalkarsa arabaları nerde görecez nerde test edecez?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
gayet iyi olmuş,mantıklı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 1 yıl
https://www.hyundaiusa.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 1 yıl
Hukukun ve insan haklarının yaygın olduğu ülkelerde böyle işte. Şuna bak memnun kalmazlarsa 3 gün içinde geri iade edebiliyorlar. Bizim ülkede de her gün ayrı bir rezillik konusu. Fabrika hatalı olarak gelen arabaları itelemeye çalışıyorlar farkedip değiştirmek isteyenin kini de 5 yıl sonra mahkemenin zoruyla değiştiriyorlar.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ds4 1 yıl
Avantajix geçecek mi 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 1 yıl
Ergenler bilmez : " internetten cızzz... "
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2061 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Hyundai, Otomobil ve
3 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İnce çerçeveli Nokia 9'un render görüntüleri yayınlandı 1 yıl Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık 1 yıl Google'ın pil uygulaması Play Store'da yayınlandı 1 yıl Tayvan'dan Qualcomm'a 774 milyon dolarlık ceza 1 yıl Google Home Mini hata nedeniyle sürekli ortam dinlemesi yapıyor 1 yıl Huawei Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceği onaylandı 1 yıl ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar 1 yıl Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak! 1 yıl Bitcoin'den yeni rekor: 5000$'ı aştı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir 1 yıl Intel’de önemli kuantum bilgisayar atağı 1 yıl DHL sürücüsüz araçları Nvidia’dan güç alacak 1 yıl Linux tabanlı akıllı telefon projesi gerçeğe dönüştü 1 yıl Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi 1 yıl Cadillac'ın LIDAR haritaları otonom taksilerin temelini oluşturabilir 1 yıl iOS 11.0.3 yayınlandı: Sahte ekranların tepkisizlik sorunu giderildi 1 yıl The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü 1 yıl Dikkat! iOS işletim sisteminde şifreniz kolayca çalınabilir 1 yıl Çerçevesiz telefonlar için Samsung’dan küçük kamera sensörleri 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor Sonraki Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi 1 yıl Borsa endüstri endeksinde teknik hata: Google, Apple'ı 9 milyar dolara satın aldı(!) 1 yıl Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı 1 yıl Toshiba TR200 SSD incelemesi "Toshiba'dan uygun fiyatlı BiCS NAND SSD" 1 yıl Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek 1 yıl Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi 1 yıl Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak 1 yıl Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi 1 yıl Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı 1 yıl General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı 1 yıl Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Wi-Fi'ın efendisi | ASUS Lyra inceleme "Çekim derdine son" 1 yıl Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi 1 yıl Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran 1 yıl Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı 1 yıl Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus 1 yıl LG mobil bölümü yine zararda 1 yıl Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı 1 yıl LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor 1 yıl AMD Navi mimarisi Ağustos 2018’de gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim