Çalınan Tesla mobil uygulama sayesinde bulundu

Her zaman açık ileri düzeyde GPS'e sahip olmaları nedeniyle Tesla araçları oldukça nadir olarak çalınma vakasıyla karşılaşsa da bazen teknolojiyi pek takip etmeyen hırsızlar araçları çalma girişiminde bulunuyor ve sonları genellikle hüsran oluyor.

Bu durumun son örneği bu hafta Kaliforniya'da yaşandı. Aracı çalınan kişi Tesla'sını uygulama yardımıyla takip ederek polisi hırsıza yönlendirdi ve hırsızın yakalanmasını sağladı.

Tesla'yı çalabilmek için aracın anahtarı yada anahtarsız sürüş için sahibinin Tesla hesabının bilgilerine sahip olmanız gerekirken, bu hafta gerçekleşen vakada hırsız aracın anahtarını ele geçirmiş. Polisin raporuna göre araç sahibinin evini soyan hırsız bu sırada aracın anahtarını ele geçirmiş ve böylece Tesla'yı da çalmayı başarmış.

Ertesi gün uygulama aracılığıyla aracını takip eden araç sahibi, Tesla'sının çalındığı yerin birkaç mil kuzeyindeki bir şehirde bulunan alışveriş merkezine gittiğini takip etmiş. Sonrasında otobana giren aracı çeviren polis herhangi bir olay yaşanmadan 29 yaşındaki Ryan Charles Barton isimli sürücüyü gözaltına almayı başarmış.

Bu tarz çalınma olayları daha önce de gerçekleşirken, Almanya'da yaşanan 2 vaka dışında hırsızlar her seferinde başarısız olmuş durumdalar.