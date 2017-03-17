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Çalınan Tesla mobil uygulama sayesinde bulundu

Bir başka hırsızın daha Tesla aracı çalma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu defaki çalınma olayı Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde gerçekleşti. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Her zaman açık ileri düzeyde GPS'e sahip olmaları nedeniyle Tesla araçları oldukça nadir olarak çalınma vakasıyla karşılaşsa da bazen teknolojiyi pek takip etmeyen hırsızlar araçları çalma girişiminde bulunuyor ve sonları genellikle hüsran oluyor.
Bu durumun son örneği bu hafta Kaliforniya'da yaşandı. Aracı çalınan kişi Tesla'sını uygulama yardımıyla takip ederek polisi hırsıza yönlendirdi ve hırsızın yakalanmasını sağladı.
Tesla'yı çalabilmek için aracın anahtarı yada anahtarsız sürüş için sahibinin Tesla hesabının bilgilerine sahip olmanız gerekirken, bu hafta gerçekleşen vakada hırsız aracın anahtarını ele geçirmiş. Polisin raporuna göre araç sahibinin evini soyan hırsız bu sırada aracın anahtarını ele geçirmiş ve böylece Tesla'yı da çalmayı başarmış.
Ertesi gün uygulama aracılığıyla aracını takip eden araç sahibi, Tesla'sının çalındığı yerin birkaç mil kuzeyindeki bir şehirde bulunan alışveriş merkezine gittiğini takip etmiş. Sonrasında otobana giren aracı çeviren polis herhangi bir olay yaşanmadan 29 yaşındaki Ryan Charles Barton isimli sürücüyü gözaltına almayı başarmış.
Bu tarz çalınma olayları daha önce de gerçekleşirken, Almanya'da yaşanan 2 vaka dışında hırsızlar her seferinde başarısız olmuş durumdalar.

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Tişikkirlir tisli...
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smart1978 2 yıl
Reklam guzelmis ama hakediyor. Ustelik dh e ucret dahi vermediler :D
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Greylights 2 yıl ergenius
Neden herşeyi reklam olarak görüyorsunuz? Teknolojik bir aracın gelişmiş özellikleri sayesinde başarız olmuş bir soygundan bahsediyor. Bu nedir "HABER". E, o zaman herhangi bir markanın geçtiği hiçbir haberi vermesinler. İstemiyorsan okuma kardeşim kimse sana zorla oku demiyor. Sana zorla bu siteye de gir diyen yok. Sen okumak istemiyorsun ama başkası istiyor belki? Saçmasapan ve bencilce yorumlar yapmayın.
Neden herşeyi reklam olarak görüyorsunuz? Teknolojik bir aracın gelişmiş özellikleri sayesinde başarız olmuş bir soygundan bahsediyor. Bu nedir "HABER". E, o z...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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yunskrgl 2 yıl
geçende bizim mahallede hyundai h100 çalındı araba gps varmış hırsızı takip ettik en son ankara iskitlerde yakaladık hırsızlarla birlikte arabayı bunuda haber yapın dh :D
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MS4343 2 yıl
Kaliforniyalı hırsız işini bilmiyormuş.Gelsin de bizim İstanbul'un hırsızlarından biraz ders alsın.Bir gün sonra o araba'nın yerinde yeller eserdi. :)
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kadirirdem 2 yıl
Teknolojinin güzellikleri bu işte...
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bende345 2 yıl
Milletin karısı , adamı nerede olduğunu izler bizde .
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aviregal 2 yıl
15 yıl sonra 2016 model tesla fiyatları albea ayarında oldugunda düşünürüm...
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D.Baran 2 yıl
Bunun gibi bir özellik benim aracımda da var reklamı bindirmek için çalınmasını bekliyordum.
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Experimentation 2 yıl
olay tamamen reklam
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teneke1236737 2 yıl
İyimiş vallaha.
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ergenius 2 yıl
Bunların şimdiden bu kadar reklam yapması beni korkutuyor . Ileride ağzımıza s*çacaklar gibi
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Greylights 2 yıl ergenius
Neden herşeyi reklam olarak görüyorsunuz? Teknolojik bir aracın gelişmiş özellikleri sayesinde başarız olmuş bir soygundan bahsediyor. Bu nedir "HABER". E, o zaman herhangi bir markanın geçtiği hiçbir haberi vermesinler. İstemiyorsan okuma kardeşim kimse sana zorla oku demiyor. Sana zorla bu siteye de gir diyen yok. Sen okumak istemiyorsun ama başkası istiyor belki? Saçmasapan ve bencilce yorumlar yapmayın.
1 Yanıt Yanıtla +11
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pcwolf28 2 yıl
O aracı eve çağıramıyor mu, tam otonom olsa sahibinin ayağına kadar gelirdi heralde.
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angaralimike 2 yıl pcwolf28
hırsızı karakola götürsün
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