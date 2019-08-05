Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor

Call of Duty oyunları ile birlikte sembolik bir hale gelen gece görüş gözlükleri bu kez gerçek hayatta karşımıza çıkıyor. Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition seti gerçek bir gece görüş gözlüğünü kutuya ekliyor.

Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition özellikleri ve fiyatı

Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition seti hem dijital hem de fiziksel pek çok hediyeyi kutuya eklemiş. Dijital tarafta ‘War Pig’ , ‘All Ghillied Up’ ve ‘Crew Expendable’ operatör paketleri ile oyun içi taktik bıçak ve animasyonlu Call of Duty Endowment (CODE) kartı yer alıyor.

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Fiziksel tarafta ise gerçek bir gece görüş gözlüğü var. Standı ile birlikte gelen gözlük otomatik olarak gündüz modundan gece moduna geçebiliyor. Karanlıkta 20 metreye kadar görüş mesafesi olan gözlük manuel bir tuş ile uzaklığı ayarlayabiliyor.

Diğer taraftan farklı kaydırma ve ayar tuşları ile kullanıcılar gözlerine göre ayarlama yapabiliyorlar. Yine özel menteşe ile gözlük kısmını yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz. Yılın en önemli setlerinden birisi haline gelen Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition 199$ fiyat etiketi ile sadece ABD GameStop mağazalarında satılacak.