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Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor

Call of Duty oyunlarında karşınıza çıkan gerçek bir gece görüş gözlüğü arıyorsanız Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition adındaki yeni set içerisinde bulabilirsiniz.
2 gün
5,6b
2
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Call of Duty oyunları ile birlikte sembolik bir hale gelen gece görüş gözlükleri bu kez gerçek hayatta karşımıza çıkıyor. Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition seti gerçek bir gece görüş gözlüğünü kutuya ekliyor.

Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition özellikleri ve fiyatı

Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition seti hem dijital hem de fiziksel pek çok hediyeyi kutuya eklemiş. Dijital tarafta ‘War Pig’ , ‘All Ghillied Up’ ve ‘Crew Expendable’ operatör paketleri ile oyun içi taktik bıçak ve animasyonlu Call of Duty Endowment (CODE) kartı yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Fortnite büyük rekabete hazır"

Fiziksel tarafta ise gerçek bir gece görüş gözlüğü var. Standı ile birlikte gelen gözlük otomatik olarak gündüz modundan gece moduna geçebiliyor. Karanlıkta 20 metreye kadar görüş mesafesi olan gözlük manuel bir tuş ile uzaklığı ayarlayabiliyor.

Diğer taraftan farklı kaydırma ve ayar tuşları ile kullanıcılar gözlerine göre ayarlama yapabiliyorlar. Yine özel menteşe ile gözlük kısmını yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz. Yılın en önemli setlerinden birisi haline gelen Call of Duty: Modern Warfare: Dark Edition 199$ fiyat etiketi ile sadece ABD GameStop mağazalarında satılacak.

 


https://www.slashgear.com/call-of-duty-modern-warfare-dark-edition-includes-real-night-vision-goggles-04586177/ Yorum Yaz
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Source 2 gün en beğenilen
Çok güzel ama keşke oyunda YPG kahraman olmasaydı lütfen kampanyaya destek olun arkadaşlar.
Call of Duty bu ismi duymayan yoktur dünyada en çok oynanan FPS (First Person Shooter) türündeki savaş oyunu. 25 Ekim 2019 tarihinde serinin son oyunu Call of Duty: Modern Warfare yayımlanacak biz oyuncular için her ne kadar sevindirici bir haber olsa da oyunun yapımcısı Taylor Kurosaki'nin Los Angeles Times'a verdiği röportajda oyun hikayesinin Suriye iç savaşında geçeceği ve Türkiye'de terör örgütü listesinin en başında yer alan YPG'yi konu alacağını açıkladı. PKK'nın farklı bir uzantısı olan YPG'nin kadınlardan oluşan taburu YPJ'de ki kadınlardan ilham alınarak hazırlanan oyunda YPG'nin kahraman gibi gösterilmesi bizleri çok üzdü. Bu hikayenin oyundan kaldırılması için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Ülkemizde yüzbinlerce masum insanın katili PKK/YPG terör örgütünü (PKK tüm dünyada terör örgütü listesinde ama maalesef ki YPG değil) dünyada en çok satan oyunlarından biri olan Call of Duty'de kahraman gibi gösterilmemesi için her Türk vatandaşını imza kampanyasına davet ediyoruz.
 
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Çok güzel ama keşke oyunda YPG kahraman olmasaydı lütfen kampanyaya destek olun arkadaşlar.Call of Duty bu ismi duymayan yoktur dünyada en çok oynanan FPS ...
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Escapetolife 2 gün
Bunu yurtdışından getirtmek çok sıkıntılı, gümrükte el koyarlar yada geri yollarlar.
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Askaparta 16 sa.
Ypg alsın oynasın, ancak orada kahraman olurlar.
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Rouvax 1 gün
Gerçek gece görüş dürbünleri radyasyon yayıyordu bu çakma bişeyler
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Source 2 gün en beğenilen
Çok güzel ama keşke oyunda YPG kahraman olmasaydı lütfen kampanyaya destek olun arkadaşlar.
Call of Duty bu ismi duymayan yoktur dünyada en çok oynanan FPS (First Person Shooter) türündeki savaş oyunu. 25 Ekim 2019 tarihinde serinin son oyunu Call of Duty: Modern Warfare yayımlanacak biz oyuncular için her ne kadar sevindirici bir haber olsa da oyunun yapımcısı Taylor Kurosaki'nin Los Angeles Times'a verdiği röportajda oyun hikayesinin Suriye iç savaşında geçeceği ve Türkiye'de terör örgütü listesinin en başında yer alan YPG'yi konu alacağını açıkladı. PKK'nın farklı bir uzantısı olan YPG'nin kadınlardan oluşan taburu YPJ'de ki kadınlardan ilham alınarak hazırlanan oyunda YPG'nin kahraman gibi gösterilmesi bizleri çok üzdü. Bu hikayenin oyundan kaldırılması için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Ülkemizde yüzbinlerce masum insanın katili PKK/YPG terör örgütünü (PKK tüm dünyada terör örgütü listesinde ama maalesef ki YPG değil) dünyada en çok satan oyunlarından biri olan Call of Duty'de kahraman gibi gösterilmemesi için her Türk vatandaşını imza kampanyasına davet ediyoruz.
 
change.org/...
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e.salvador 2 gün
Tr'ye gelmeyecek fakat getirtilirse kaçtan satılır acaba ?
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SPeaky 2 gün
O kadar almak isterdim ki bunu... Keşke birileri getirebilse ya da amerikada bir tanıdığın falan olsaydı
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Silent Guardian 2 gün
Modern Warfare 2 kutusundan çıkıyordu zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Escapetolife 2 gün
Bunu yurtdışından getirtmek çok sıkıntılı, gümrükte el koyarlar yada geri yollarlar.
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