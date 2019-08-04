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Fortnite büyük rekabete hazır

Fortnite artık yıl içerisinde çok daha fazla turnuva düzenleyecek ve bunlar oyun içinde gerçekleşecek. Bölgesel ve global turnuvalarda milyon dolarlık ödül havuzları oluşturuldu.
3 gün
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta 30 milyon dolar ödüllü turnuvasını tamamlayan Fortnite bundan sonra daha rekabetçi bir oyun anlayışını uygulamaya koyacak. Oyun içerisindeki şampiyonalar için firma önemli bir bütçe ayırdı.

Büyük ödül havuzu

Fortnite bu yıl içerisinde bölgesel ve global tüm turnuvalar için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Bunun 30 milyon doları geçtiğimiz hafta dağıtıldı ve kalan miktar da bundan sonraki turnuvalarda kullanılacak.

Fortnite bu anlamda daha rekabetçi bir hale gelecek diyebiliriz. Sezon 10 ile birlikte Fortnite Champion Series adında yeni bir turnuva başlıyor. 17 Ağustos itibariyle başlayacak turnuva 5 hafta sürecek.

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Turnuvada oyuncular bölgesel sezon şampiyonluğu için mücadele edecek. Hem küçük maçlarda hem de şampiyonlukta belirli bir ödül havuzu olacak. Gerçek zamanlı liderlik tablosunda oyuncular anlık istatistikleri takip edebilecekler.

Şampiyonluğun ilk ayağı 17-18 Ağustos tarihlerinde oyun içerisinde yapılacak. Başlangıcın Trios modu ile yapılacağı ifade ediliyor. 20-21-22 Eylül tarihlerinde bölgelerdeki en çok puanı alan oyuncular birbirleri ile kapışacak ve bölgesel şampiyon belirlenecek.

Bu büyük turnuva haricinde 21 Ağustos itibariyle küçük turnuvalar başlayacak. Solo Cash Kupası sadece Arena’da Contender seviyesi ve üzerinde olanlar için her Çarşamba düzenlenecek. Trios Cash kupası ise 23 Ağustos itibariyle Cuma günleri yapılacak. Fortnite Spotlight ise Creative modu için olacak ve tüm bu turnuvalarda da ödül havuzu bulunacak.

 


https://www.slashgear.com/fortnite-competitives-future-detailed-champion-series-with-season-x-02586137/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 2 gün
Hay esporunuza. Oyunlarda bile amatör keyif kalmadı
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