Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ücretsiz olabilir

Hikaye moduna büyük önem veriliyor

Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından olaniçin artık geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki ekim ayında oyunseverlerle buluşacak olan oyunun bir battle royale moduna sahip olup olmayacağı konusunda bildiğiniz gibi hala netleşmiş bir şey yok. Son çıkan söylentilerse ilginç bir konuya işaret ediyor.Call of Duty serisi için güvenilir kaynaklardan birisi olan LongSensation'ın haberine göre , Modern Warfare ücretsiz bir battle royale moduna sahip olacak. LongSensation, yeni battle royale modunun bağımsız bir oyun olarak indirilebileceğini söylüyor. Yani asıl oyuna sahip olmasanız dahi battle royale modunu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Son olarak Modern Warfare Battle Royale'in 2020 yılının ilk aylarında çıkış yapacağı belirtilmiş.Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 4'ün battle royale modu oldukça beğenilmiş ve ciddi bir popülariteye ulaşmıştı. Black Ops 4'ün yakaladığı bu büyük başarının ardından Modern Warfare'ın bir battle royale moduna sahip olmaması Activision için zaten pek de mantıklı hamle olmazdı. Yeni modun ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülmesi bakalım nasıl bir etki oluşturacak.Activision, Call of Duty Modern Warfare'da özellikle işin hikaye kısmına oldukça büyük bir önem veriyor. 2007 yılında çıkışını yapan Call of Duty 4: Modern Warfare bildiğiniz gibi serinin en sevilen yapımlarından birisiydi. Yeni Call of Duty: Modern Warfare ise hikaye anlamında bir reboot işlevi görecek. Captain Price gibi bazı ikonik karakterler ve eski oyunların sevilen hikayeleri geri dönüyor.Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yapılan açıklamalarda Modern Warfare'in çapraz platform desteği sunacağı belirtildi. Ayrıca oyun içi Season Pass yer almayacak.