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Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ücretsiz olabilir

Call of Duty: Modern Warfare, free-to-play bir battle royale moduna sahip olabilir. Yeni battle royale modunun asıl oyundan bağımsız olacağı ve 2020'de çıkış yapacağı söyleniyor.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en merakla beklenen oyunlarından olan Call of Duty: Modern Warfare için artık geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki ekim ayında oyunseverlerle buluşacak olan oyunun bir battle royale moduna sahip olup olmayacağı konusunda bildiğiniz gibi hala netleşmiş bir şey yok. Son çıkan söylentilerse ilginç bir konuya işaret ediyor.

Call of Duty serisi için güvenilir kaynaklardan birisi olan LongSensation'ın haberine göre, Modern Warfare ücretsiz bir battle royale moduna sahip olacak. LongSensation, yeni battle royale modunun bağımsız bir oyun olarak indirilebileceğini söylüyor. Yani asıl oyuna sahip olmasanız dahi battle royale modunu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Son olarak Modern Warfare Battle Royale'in 2020 yılının ilk aylarında çıkış yapacağı belirtilmiş.



Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 4'ün battle royale modu oldukça beğenilmiş ve ciddi bir popülariteye ulaşmıştı. Black Ops 4'ün yakaladığı bu büyük başarının ardından Modern Warfare'ın bir battle royale moduna sahip olmaması Activision için zaten pek de mantıklı hamle olmazdı. Yeni modun ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülmesi bakalım nasıl bir etki oluşturacak.

Hikaye moduna büyük önem veriliyor


Activision, Call of Duty Modern Warfare'da özellikle işin hikaye kısmına oldukça büyük bir önem veriyor. 2007 yılında çıkışını yapan Call of Duty 4: Modern Warfare bildiğiniz gibi serinin en sevilen yapımlarından birisiydi. Yeni Call of Duty: Modern Warfare ise hikaye anlamında bir reboot işlevi görecek. Captain Price gibi bazı ikonik karakterler ve eski oyunların sevilen hikayeleri geri dönüyor.

Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Yapılan açıklamalarda Modern Warfare'in çapraz platform desteği sunacağı belirtildi. Ayrıca oyun içi Season Pass yer almayacak.

 


https://comicbook.com/gaming/2019/08/09/call-of-duty-modern-warfare-battle-royale-mode-free-to-play/ Yorum Yaz
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ymhaslaman 7 sa.
Gel artık gönlümün sultanı...
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CWaRRioR 9 sa.
Oyunun çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Beta katılımcılarının yorumları çok olumlu. Grafik ve sesler, serinin önceki oyunlarına göre çağ atlamış. Her ne kadar geç kalınmış olsa da görmek güzel. Ayrıca oyuncuları dinleyip aksesuar özelleştirmelerini de bayağı detaylandırmışlar.
Diğer taraftan battle royal oyunlarını bir türlü sevemedim. Zaten ilk denediğim Fortnite oldu, nefret ettim. Nasıl bu kadar oyuncusu olduğuna da şaşırdım açıkçası. Yüzüne bakacağım bir oyun değil. CoD serisinde hiç denemedim, güzel olabileceğini düşünüyorum. Yalnız bildiğim kadarıyla oyuna season pass hiç gelmeyecek, ücretsiz içerikler getirilecek. Her ne kadar Activision ismi güven vermese de... Umarım yanlış bilgi değildir.
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profecco 10 sa.
10 yıldır Call of Duty Modern Warfare 2 oynuyorum online olarak şu hilecileri bir engelleyemediler. Grenade Launcher kullananları ve oyunun sonuna kadar klavyesi bozulmuş gibi bir yerde durup pusu kurarak oynayan ve bundan zevk alanları hiç saymıyorum bile :)
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Galatas4ray 5 sa. profecco
Bende uzun süre oynadım hileciler yüzünden bıraktım geçen yıl.
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