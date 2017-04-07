Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklar başladı

Sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende buluşturan Marvel'in gişede yakaladığı büyük başarı, sinematik evren formülünü tüm büyük stüdyolar için cazip bir seçenek haline getirdi. Warner Bros, Marvel'e rakip olacak DC sinematik evrenini kurdu. Universal, bu yaz vizyona girecek The Mummy ile başlayacak bir sinematik evren üzerinde çalışıyor. Paramount Pictures, Transformers filmlerini bir sinematik evren haline getirmeyi planlıyor.

Hollywood'daki bu sinematik evren furyasına Activision Blizzard da katıldı. Oyun dünyasının en başarılı serilerinden Call of Duty'nin haklarını elinde tutan Activision Blizzard, sevilen oyun serisini bir sinematik evren haline getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a konuşan Activision Blizzard Studios yöneticileri, Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Call of Duty serisini beyaz perdeye uyarlamak için bir yazar ekibi bir araya getirdiklerini söyleyen Activision Blizzard başkanı Stacey Sher, yıllarca sürecek bir seriyi şimdiden hazırladıklarını açıkladı. Bu evrendeki bir filmin Modern Warfare gibi savaşın kendisini anlatacağını, bir diğer filmin Black Ops gibi savaşın arka planında olanlara odaklanacağını söyleyen Sher, bir filmin de bu ikisinin karışımı şeklinde olacağını ifade etti.

Marvel sinematik evrenine benzer bir Call of Duty evreni kurmak isteyen Activision Blizzard, işin televizyon ayağını da unutmamış. Call of Duty filmlerinin yanı sıra, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi tarihi olayları anlatan diziler için de hazırlıklara başlanmış durumda.

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/05/call-of-duty-franchise-activision-blizzard-next-disney-marvel-film-franchise