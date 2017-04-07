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Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklar başladı

Call of Duty oyunlarını sinemaya uyarlamaya hazırlanan Activision Blizzard, Marvel gibi bir sinematik evren kurmak istiyor. Bu sinematik evrende hem filmler hem de diziler olacak.
2 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sevilen kahramanlarını ortak bir sinematik evrende buluşturan Marvel'in gişede yakaladığı büyük başarı, sinematik evren formülünü tüm büyük stüdyolar için cazip bir seçenek haline getirdi. Warner Bros, Marvel'e rakip olacak DC sinematik evrenini kurdu. Universal, bu yaz vizyona girecek The Mummy ile başlayacak bir sinematik evren üzerinde çalışıyor. Paramount Pictures, Transformers filmlerini bir sinematik evren haline getirmeyi planlıyor.
Hollywood'daki bu sinematik evren furyasına Activision Blizzard da katıldı. Oyun dünyasının en başarılı serilerinden Call of Duty'nin haklarını elinde tutan Activision Blizzard, sevilen oyun serisini bir sinematik evren haline getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a konuşan Activision Blizzard Studios yöneticileri, Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
Call of Duty serisini beyaz perdeye uyarlamak için bir yazar ekibi bir araya getirdiklerini söyleyen Activision Blizzard başkanı Stacey Sher, yıllarca sürecek bir seriyi şimdiden hazırladıklarını açıkladı. Bu evrendeki bir filmin Modern Warfare gibi savaşın kendisini anlatacağını, bir diğer filmin Black Ops gibi savaşın arka planında olanlara odaklanacağını söyleyen Sher, bir filmin de bu ikisinin karışımı şeklinde olacağını ifade etti.
Marvel sinematik evrenine benzer bir Call of Duty evreni kurmak isteyen Activision Blizzard, işin televizyon ayağını da unutmamış. Call of Duty filmlerinin yanı sıra, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi tarihi olayları anlatan diziler için de hazırlıklara başlanmış durumda.

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/05/call-of-duty-franchise-activision-blizzard-next-disney-marvel-film-franchise Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
allah aşkına ne konusu var ki sinemaya aktarılıyor, belki dislike rekoru belgeseli çekerler :D
1 Yanıt Yanıtla +23
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casperfriendly 2 yıl
Captan Price'da olsun lütfen.
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senersongur 2 yıl
Call of Duty'nin Sinematik evreni mi varmış
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karahuso 2 yıl
gelsin paralar..
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strathmorea 2 yıl
''Seri film- devam filmi'' tanımını yaptınız sinematik evren. Komik komik tanımlar uyduruyorsunuz bir yerlerinizden.
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AMDR 2 yıl
Uzaydan sonra ne var merak ediyorum
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waynei 2 yıl
Assasins Creed gibi olacaksa hic baslamasinlar
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King Kong İstanbulda 2 yıl
Animasyon olaydı daha iyiydi.
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drjacob 2 yıl
savaş filmi baydı artık yeter
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Mark Selby 2 yıl
Captain price varsa sinemada gider izlerim kotu adamda makarov olsun
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Kartal Göz 2 yıl
Ne sinematik evreni yav, bildiğin savaş filmi olacaktır. İzlediğimiz 2. Dünya Savaşı temalı yapımlardan farklı bir şey beklemeyin.
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senersongur 2 yıl
Call of Duty'nin Sinematik evreni mi varmış
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casperfriendly 2 yıl
Captan Price'da olsun lütfen.
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