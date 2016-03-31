Camı unutun, İşte şeffaf tahtalar

Tüm teknolojik gelişmelere rağmen tahta, sağlamlığı ve ucuzluğuyla hala en güvenilir yapım malzemelerinden birisi. Bu güvenilir malzelemelerin kullanım alanını genişletmek isteyen İsveçli bilim insanları şeffaf tahta üretmeyi başararak çok önemli bir buluşa imza attılar.
Şeffaf tahtaların pencere yapımı ve güneş hücrelerini kaplama gibi birçok alanda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar,"Düşük fiyatı, yenilenebilir olması ve kolay ulaşılabilirliğiyle şeffaf tahtalar güneş hücreleri için iyi bir materyal olabilir. Özellikle de geniş alanlara yerleştirilecek güneş panelleri için daha da büyük bir öneme sahip olacak." ifadelerini kullanıyorlar.
Ayrıca Bkz. "Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor?"
Şeffaf tahta elde etmek için araştırmacılar öncelikle tahtadaki tüm lignini çıkartmışlar. Tahtaya rengini veren ligninin çıkartılması tabii ki de şeffaf bir malzeme elde etmek için yeterli olmamış. Bu işlem sonrasında lignini çıkartılmış bembeyaz bir tahta elde eden araştırmacılar daha sonra ellerindeki bu malzemeye prepolymerized methyl methacrylate (PMMA) isimli şeffaf bir madde yerleştirerek ışık geçirgenlik oranını %85'e kadar çıkarmayı başarmışlar.
Ulaştıkları sonuçları Biomacromolecules üzerinden yayımlayan Kraliyet Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları şimdi üretim sürecini mümkün olduğunca hızlandırıp maliyeti de düşürmeye çalışıyorlar. Araştırmacılar aynı zamanda şeffaflığı artırmak için farklı tahta türleri üzerinde de araştırmalarını sürdürüyorlar.
Şeffaf tahtaların pencere yapımı ve güneş hücrelerini kaplama gibi birçok alanda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar,"Düşük fiyatı, yenilenebilir olması ve kolay ulaşılabilirliğiyle şeffaf tahtalar güneş hücreleri için iyi bir materyal olabilir. Özellikle de geniş alanlara yerleştirilecek güneş panelleri için daha da büyük bir öneme sahip olacak." ifadelerini kullanıyorlar.
Ayrıca Bkz. "Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor?"
Şeffaf tahta elde etmek için araştırmacılar öncelikle tahtadaki tüm lignini çıkartmışlar. Tahtaya rengini veren ligninin çıkartılması tabii ki de şeffaf bir malzeme elde etmek için yeterli olmamış. Bu işlem sonrasında lignini çıkartılmış bembeyaz bir tahta elde eden araştırmacılar daha sonra ellerindeki bu malzemeye prepolymerized methyl methacrylate (PMMA) isimli şeffaf bir madde yerleştirerek ışık geçirgenlik oranını %85'e kadar çıkarmayı başarmışlar.
Ulaştıkları sonuçları Biomacromolecules üzerinden yayımlayan Kraliyet Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları şimdi üretim sürecini mümkün olduğunca hızlandırıp maliyeti de düşürmeye çalışıyorlar. Araştırmacılar aynı zamanda şeffaflığı artırmak için farklı tahta türleri üzerinde de araştırmalarını sürdürüyorlar.
http://gizmodo.com/crazzy-transparent-wood-could-replace-glass-in-future-b-1768192296 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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