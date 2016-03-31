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Camı unutun, İşte şeffaf tahtalar

Pencereleriniz gelecekte tahtadan yapılabilir. Tahtanın kullanım alanlarını genişletmek isteyen Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden İsveçli bilim insanları şeffaf tahta üretmeyi başardılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm teknolojik gelişmelere rağmen tahta, sağlamlığı ve ucuzluğuyla hala en güvenilir yapım malzemelerinden birisi. Bu güvenilir malzelemelerin kullanım alanını genişletmek isteyen İsveçli bilim insanları şeffaf tahta üretmeyi başararak çok önemli bir buluşa imza attılar.

Şeffaf tahtaların pencere yapımı ve güneş hücrelerini kaplama gibi birçok alanda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar,"Düşük fiyatı, yenilenebilir olması ve kolay ulaşılabilirliğiyle şeffaf tahtalar güneş hücreleri için iyi bir materyal olabilir. Özellikle de geniş alanlara yerleştirilecek güneş panelleri için daha da büyük bir öneme sahip olacak." ifadelerini kullanıyorlar.

Ayrıca Bkz. "Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor?"
Şeffaf tahta elde etmek için araştırmacılar öncelikle tahtadaki tüm lignini çıkartmışlar. Tahtaya rengini veren ligninin çıkartılması tabii ki de şeffaf bir malzeme elde etmek için yeterli olmamış. Bu işlem sonrasında lignini çıkartılmış bembeyaz bir tahta elde eden araştırmacılar daha sonra ellerindeki bu malzemeye prepolymerized methyl methacrylate (PMMA) isimli şeffaf bir madde yerleştirerek ışık geçirgenlik oranını %85'e kadar çıkarmayı başarmışlar.

Ulaştıkları sonuçları Biomacromolecules üzerinden yayımlayan Kraliyet Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları şimdi üretim sürecini mümkün olduğunca hızlandırıp maliyeti de düşürmeye çalışıyorlar. Araştırmacılar aynı zamanda şeffaflığı artırmak için farklı tahta türleri üzerinde de araştırmalarını sürdürüyorlar.

http://gizmodo.com/crazzy-transparent-wood-could-replace-glass-in-future-b-1768192296 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
3 açılı diş fırçasından nerelere.. bu isveçli bilim adamları işi biliyor

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OverClocK1ng 3 yıl
Tabi. Az ağaç kesiyorduk, daha fazla kesmeliyiz ki, küresel ısınma daha da artsın.
Sonra niye buzullar eriyor, Dünyanın en sıcak kış ayını yaşadık demesinler...
Tabi. Az ağaç kesiyorduk, daha fazla kesmeliyiz ki, küresel ısınma daha da artsın.Sonra niye buzullar eriyor, Dünyanın en sıcak kış ayını yaşadık demesinler...
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cceviz 3 yıl
%85 şeffaflık ile camın muadili olamaz.
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ankaland 3 yıl
tahta yenilenebilir kaynak değildir.. kullanımdan sonra yakarsın biter.. ağaç kalmadı.. camın malzemesi bol ucuz, gerçekten yenilenebilir..
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erturkcan2 3 yıl
Ya zaten orman bırakmadınız rahat bırakın şu ağaçları.
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OverClocK1ng 3 yıl
Tabi. Az ağaç kesiyorduk, daha fazla kesmeliyiz ki, küresel ısınma daha da artsın.
Sonra niye buzullar eriyor, Dünyanın en sıcak kış ayını yaşadık demesinler...
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kaptan666 3 yıl
En büyük avantajı çivi ile çakabilmek olur herhalde.
Gerçi çaktıktan sonra koruma amaçlı boyayanda çok olur :)
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trooe199 3 yıl
Zamanında Cem Yılmaz demişti Tahta diye inanmamıştık.
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Umutcan 3 yıl
Camı unutalım da pencerelere tahta mı takalım?
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yigo14 3 yıl
güneş ışığıyla mercekleme yapıp kendi kendini yakar bu tahtadan cam :D
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Ussuz 3 yıl
Camda kolay ulaşılabilir ve yenilenebilir değil mi? Faydası neymiş
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kojiro 3 yıl
Camı niye unutalım sayın editör
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sendemail 3 yıl
Bayrampaşa'da plexiglass'çı vardı ,niye bu kadar uğraşmışlar anlayamadım ,o kadar arge ,zaman,beyin yormalar...
Gayet saydam pleksiler mevcut ,ister masa yap ,ister dolap,modüler hem de ,lazerle baskı da yapılıyor içe , buckingham sarayı 3d lazer baskılı anahtarlık gönderelim isveçe ve kraliet akademisine ,
kaç sene uğraştılar acaba , rasim usta var mesela , tabela ,fuar standı ya da ev eşyası farketmez yüzde 30 iş avansı ,bakiyesi teslimatta 5 günde teslim sonuçlar arzedilebilmekte. istoç'da da yerleri var.
he bir de ,o saydam hale getirebildikleri tahtaya sonradan tahta görüntüsü verilebiliyor mu ? Bunu atlamamışlardır umarım.
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