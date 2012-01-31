Canalys: Apple 2011 4. çeyrekte iPad satışları hesap edildiğinde dünyanın en büyük PC üreticisi oldu

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iPhone satışlarıyla 2011 4. çeyrekte akıllı telefon pazarının liderliğini eline geçiren Apple, iPad satışlarıyla da bu kez dünyanın en büyük PC üreticisi ünvanını elde etti.
Apple'ın Mac bilgisayarları hesaba katıldığında aslında yüzde 4 gibi bir pay ortaya çıkyor. iPad modelleri ise tablet sınıfına girdiği için PC istatistiklerinde görünmüyor. Buna rağmen analiz firması Canalys bir seferliğine iPad cihazını PC sınıfına sokarak istatistikleri hazırlamış.
Rapora göre 2011 4. çeyrekte 120 milyon PC satışı yapıldı. Yıllık artış yüzde 16 olarak kaydedildi. Apple 15 milyon iPad ve 5 milyon Mac satışı ile 4. çeyrekte bu rakamın yüzde 17'sine hakim oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6 artış sağladı. Masaüstü, dizüstü ve tabletler dahil edildiğinde toplam istemci PC pazarı yıllık yüzde 16 artış gösterdi. Ancak tabletler çıkarıldığında PC pazarının yüzde 0.4 düştüğü görülüyor. Düşüşün en büyük sebebi ise Tayland'daki sel felaketi.
İlk 5 listesindeki diğer firmalardan sadece Lenovo pazar payını artırabildi. Acer, Dell ve HP kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi olan HP ise özellikle TouchPad probleminden sonra Apple ile mücadele edemedi. Firma bu yıl Windows 8 tabletler ile yarışa yeniden dahil olma peşinde.
Üçüncü Lenovo ise HP ile arasındaki farkı kapatmak üzere. Alman PC üreticisi Medion'u satın alan Lenovo, Batı Avrupa'ya yaptığı sevkiyatı ikiye katlamayı başardı. Android işletim sistemi yüklü işletmelere yönelik tablet stratejisi de Lenovo'ya kazanç getiren diğer bir faktör oldu.
Dell 4. sırada iken Acer da 5. sırada yer alıyor. Acer'ın CES 2012 fuarında duyurduğu yeni tablet ve ultrabook modelleri müşteri ilgisini yeniden kazanmasına sebep olabilir.
Tabletler 4. çeyrekte PC sevkiyatının yüzde 22'sini oluşturdu. Apple'ın ardından 6 milyona yakın Kindle Fire satan Amazon tablet pazarının ikincisi iken 2 milyonu geçen Nook Tablet üreticisi Barnes & Noble da beşinci sırada kendisine yer buldu.
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Haberdeki istatistiğin sırf Apple'a yalakalık olsun diye çıkarıldığı gerçeğini anlamak çokmuz zor. Maden o kadar zorladınız istatistiğe iPhone'larıda katında tam rezillik olsun.
Zeka küpü kardeşim, sen iPhone'a akıllı telefon, diğerine tablet bilgisayar diyorsun güzel. Bana neden iPad'in tüm özelliklerine ve fazlasına sahip iPhone'u iPad'den daha alta konumladığını açıklamıyorsun. Tamam iPhone akıllı telefon, ekranı küçük olunca bilgisayar özelliğini yitiriyor mu? Şimdi Apple 6" tablet, birde aynı özelliklerde 6" akıllı telefon yapsa, sadece tabletine mi bilgisayar diyeceksin. Maden Apple'a yalakalık yapacaksınız tam yapın da bizde hakkınızı verelim.
SAYGILARLA
Edit:imla
samsung tabletler ve bilgisayar satışları geçiyorsa apple'ı kral samsung oluyor
Zaten Apple in farkı burda samsung a bakıyorum yok galaxy s yok andvanced yok bilmem ne daha da uzar bu liste...
Oldu canım. Öyle bakarsan iPhone ile iPad'in ne farkı var. Sadece ekranı küçük ama iPhone'nun özellikleri iPad'den daha fazla. Tüm iPad özellikleri + GSM görüşebilme.
iphone akıllı telefon, ipad tablet BİLGİSAYAR. diger markalarında tablet satışları katılıyor. neyin çekememezliği bu anlamıyorum
ipod nano, ipod shuffle, docklar, kulaklıklar, kılıflar bunlar niye istatistikte yok ?
Ne alakası var bilgisayar satışlaları değerlendirmeye alınmış her firmada.
farzetki en büyük telefon şirketi oldu bu sefer mac'i niye değerlendirmeye almadılar mı diyeceksin.
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