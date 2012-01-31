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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canalys: Apple 2011 4. çeyrekte iPad satışları hesap edildiğinde dünyanın en büyük PC üreticisi oldu

7 yıl
3b
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16
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone satışlarıyla 2011 4. çeyrekte akıllı telefon pazarının liderliğini eline geçiren Apple, iPad satışlarıyla da bu kez dünyanın en büyük PC üreticisi ünvanını elde etti.

Apple'ın Mac bilgisayarları hesaba katıldığında aslında yüzde 4 gibi bir pay ortaya çıkyor. iPad modelleri ise tablet sınıfına girdiği için PC istatistiklerinde görünmüyor. Buna rağmen analiz firması Canalys bir seferliğine iPad cihazını PC sınıfına sokarak istatistikleri hazırlamış.

Rapora göre 2011 4. çeyrekte 120 milyon PC satışı yapıldı. Yıllık artış yüzde 16 olarak kaydedildi. Apple 15 milyon iPad ve 5 milyon Mac satışı ile 4. çeyrekte bu rakamın yüzde 17'sine hakim oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6 artış sağladı. Masaüstü, dizüstü ve tabletler dahil edildiğinde toplam istemci PC pazarı yıllık yüzde 16 artış gösterdi. Ancak tabletler çıkarıldığında PC pazarının yüzde 0.4 düştüğü görülüyor. Düşüşün en büyük sebebi ise Tayland'daki sel felaketi.

İlk 5 listesindeki diğer firmalardan sadece Lenovo pazar payını artırabildi. Acer, Dell ve HP kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi olan HP ise özellikle TouchPad probleminden sonra Apple ile mücadele edemedi. Firma bu yıl Windows 8 tabletler ile yarışa yeniden dahil olma peşinde.

Üçüncü Lenovo ise HP ile arasındaki farkı kapatmak üzere. Alman PC üreticisi Medion'u satın alan Lenovo, Batı Avrupa'ya yaptığı sevkiyatı ikiye katlamayı başardı. Android işletim sistemi yüklü işletmelere yönelik tablet stratejisi de Lenovo'ya kazanç getiren diğer bir faktör oldu.

Dell 4. sırada iken Acer da 5. sırada yer alıyor. Acer'ın CES 2012 fuarında duyurduğu yeni tablet ve ultrabook modelleri müşteri ilgisini yeniden kazanmasına sebep olabilir.

Tabletler 4. çeyrekte PC sevkiyatının yüzde 22'sini oluşturdu. Apple'ın ardından 6 milyona yakın Kindle Fire satan Amazon tablet pazarının ikincisi iken 2 milyonu geçen Nook Tablet üreticisi Barnes & Noble da beşinci sırada kendisine yer buldu.

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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.
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myhotyro 7 yıl
The Catalyst
myhotyro
The Catalyst
4Crumby Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.
Ne alakası var bilgisayar satışlaları değerlendirmeye alınmış her firmada. farzetki en büyük telefon şirketi oldu bu sefer maci niye değerlendirmeye almadılar mı diyeceksin.
Oldu canım. Öyle bakarsan iPhone ile iPadin ne farkı var. Sadece ekranı küçük ama iPhonenun özellikleri iPadden daha fazla. Tüm iPad özellikleri + GSM görüşebilme.
iphone akıllı telefon, ipad tablet BİLGİSAYAR. diger markalarında tablet satışları katılıyor. neyin çekememezliği bu anlamıyorum

Haberdeki istatistiğin sırf Apple'a yalakalık olsun diye çıkarıldığı gerçeğini anlamak çokmuz zor. Maden o kadar zorladınız istatistiğe iPhone'larıda katında tam rezillik olsun.
Zeka küpü kardeşim, sen iPhone'a akıllı telefon, diğerine tablet bilgisayar diyorsun güzel. Bana neden iPad'in tüm özelliklerine ve fazlasına sahip iPhone'u iPad'den daha alta konumladığını açıklamıyorsun. Tamam iPhone akıllı telefon, ekranı küçük olunca bilgisayar özelliğini yitiriyor mu? Şimdi Apple 6" tablet, birde aynı özelliklerde 6" akıllı telefon yapsa, sadece tabletine mi bilgisayar diyeceksin. Maden Apple'a yalakalık yapacaksınız tam yapın da bizde hakkınızı verelim.
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3qzotix 7 yıl
Apple üretmiyor ki, adamlar üretmeden dünyanın en büyük pc üreticisi nasıl oluyor :D
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Rock_Rage 7 yıl
iPad bir bilgisayarlarla aynı islevleri yerine getirebiliyorsa ozaman aynı sekilde degerlendirilebilir.Bilgisayar olarak adlandırılıyorsa ben neden mac kullanıyorum ozaman ipad bu esneklige sahipte ben mi bilmiyorum :).TABLET ile PC farklı katagorilerdir.Bunun ayrımını iyi yapmak lazım.
SAYGILARLA
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WoXeD 7 yıl
koskoca dh apple fanlığı yapıyorya... sözün bittiği yer.
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Rainbow6 7 yıl
bende anlamadim aceri nasil solladiklarini daha 2 yil once ikinciydi ehh son yillarda da dell ve hp nin gidisi kotu diyoduk demek oyle degilmis ... bu arada sony ve toshiba ve asus nerede acaba anlayamadim tonlarca laptop satiyo bu firmalar asusun netbook ve tablet satislarida var.. demekki samsung sanildigi kadar satamiyo listeye giremedigine gore
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be apple birinci oldu Hp şu sorunu çözsede eski yerini alsa diyorum.. :/ GEnel olarak birde acer'a üzüldüm Dell bile solladı yapma be acer..
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ezimuse 7 yıl
Belki örnek alakasız olabilir ama samsung galaxy serisinde neredeyse her cihazında +10milyon sattı. Alt segmentide işin içine katarsak milyonlarca telefon eder şimdi kral samsung mu oluyor. Düz mantık işte.
Edit:imla
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The Catalyst 7 yıl ezimuse
ezimuse

Belki örnek alakasız olabilir ama samsung galaxy serisinde neredeyse her cihazında +10milyon sattı. Alt segmentide işin içine katarsak milyonlarca telefon eder şimdi krel samsung mu oluyor. Düz mantık işte.

samsung tabletler ve bilgisayar satışları geçiyorsa apple'ı kral samsung oluyor
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Parn 7 yıl ezimuse
ezimuse
Belki örnek alakasız olabilir ama samsung galaxy serisinde neredeyse her cihazında +10milyon sattı. Alt segmentide işin içine katarsak milyonlarca telefon eder şimdi krel samsung mu oluyor. Düz mantık işte.

Zaten Apple in farkı burda samsung a bakıyorum yok galaxy s yok andvanced yok bilmem ne daha da uzar bu liste...
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myhotyro 7 yıl
The Catalyst
4Crumby Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.
Ne alakası var bilgisayar satışlaları değerlendirmeye alınmış her firmada. farzetki en büyük telefon şirketi oldu bu sefer maci niye değerlendirmeye almadılar mı diyeceksin.

Oldu canım. Öyle bakarsan iPhone ile iPad'in ne farkı var. Sadece ekranı küçük ama iPhone'nun özellikleri iPad'den daha fazla. Tüm iPad özellikleri + GSM görüşebilme.
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The Catalyst 7 yıl myhotyro
myhotyro

The Catalyst

4Crumby Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.
Ne alakası var bilgisayar satışlaları değerlendirmeye alınmış her firmada. farzetki en büyük telefon şirketi oldu bu sefer maci niye değerlendirmeye almadılar mı diyeceksin.


Oldu canım. Öyle bakarsan iPhone ile iPad'in ne farkı var. Sadece ekranı küçük ama iPhone'nun özellikleri iPad'den daha fazla. Tüm iPad özellikleri + GSM görüşebilme.

iphone akıllı telefon, ipad tablet BİLGİSAYAR. diger markalarında tablet satışları katılıyor. neyin çekememezliği bu anlamıyorum
2 Yanıt Yanıtla +3
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eulogy 7 yıl

ipod nano, ipod shuffle, docklar, kulaklıklar, kılıflar bunlar niye istatistikte yok ?
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.
1 Yanıt Yanıtla +4
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The Catalyst 7 yıl 4Crumby
4Crumby

Ipadi istatistige sokmusken ipodla iphone u da soksalarmis istatistige resmen adamlari lider cikarmak icin yapilmis bi analiz tamamen sacmalik.

Ne alakası var bilgisayar satışlaları değerlendirmeye alınmış her firmada.

farzetki en büyük telefon şirketi oldu bu sefer mac'i niye değerlendirmeye almadılar mı diyeceksin.
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