Canalys: Apple 2011 4. çeyrekte iPad satışları hesap edildiğinde dünyanın en büyük PC üreticisi oldu

iPhone satışlarıyla 2011 4. çeyrekte akıllı telefon pazarının liderliğini eline geçiren Apple, iPad satışlarıyla da bu kez dünyanın en büyük PC üreticisi ünvanını elde etti.





Apple'ın Mac bilgisayarları hesaba katıldığında aslında yüzde 4 gibi bir pay ortaya çıkyor. iPad modelleri ise tablet sınıfına girdiği için PC istatistiklerinde görünmüyor. Buna rağmen analiz firması Canalys bir seferliğine iPad cihazını PC sınıfına sokarak istatistikleri hazırlamış.





Rapora göre 2011 4. çeyrekte 120 milyon PC satışı yapıldı. Yıllık artış yüzde 16 olarak kaydedildi. Apple 15 milyon iPad ve 5 milyon Mac satışı ile 4. çeyrekte bu rakamın yüzde 17'sine hakim oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 6 artış sağladı. Masaüstü, dizüstü ve tabletler dahil edildiğinde toplam istemci PC pazarı yıllık yüzde 16 artış gösterdi. Ancak tabletler çıkarıldığında PC pazarının yüzde 0.4 düştüğü görülüyor. Düşüşün en büyük sebebi ise Tayland'daki sel felaketi.





İlk 5 listesindeki diğer firmalardan sadece Lenovo pazar payını artırabildi. Acer, Dell ve HP kayıp yaşadı. Pazarın ikincisi olan HP ise özellikle TouchPad probleminden sonra Apple ile mücadele edemedi. Firma bu yıl Windows 8 tabletler ile yarışa yeniden dahil olma peşinde.





Üçüncü Lenovo ise HP ile arasındaki farkı kapatmak üzere. Alman PC üreticisi Medion'u satın alan Lenovo, Batı Avrupa'ya yaptığı sevkiyatı ikiye katlamayı başardı. Android işletim sistemi yüklü işletmelere yönelik tablet stratejisi de Lenovo'ya kazanç getiren diğer bir faktör oldu.





Dell 4. sırada iken Acer da 5. sırada yer alıyor. Acer'ın CES 2012 fuarında duyurduğu yeni tablet ve ultrabook modelleri müşteri ilgisini yeniden kazanmasına sebep olabilir.





Tabletler 4. çeyrekte PC sevkiyatının yüzde 22'sini oluşturdu. Apple'ın ardından 6 milyona yakın Kindle Fire satan Amazon tablet pazarının ikincisi iken 2 milyonu geçen Nook Tablet üreticisi Barnes & Noble da beşinci sırada kendisine yer buldu.